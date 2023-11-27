馬來西亞MH370航班失事近10年，中國乘客家屬索賠案今日北京開審

馬來西亞航空MH370航班失事發生近10年，該航班失蹤乘客家屬索賠案於今早（27日）起在中國北京朝陽法院開審。約40名家屬入稟索償，由於各個家屬的訴求與索償數額不同，法庭將分別開庭審理，預料審訊將安排於11月27日至12月6日之間。代表律師指出，家屬將要求通過索賠案，查明飛機失聯的真相，並要求賠償。

2014年3月8日，執行MH370航班的波音777客機從馬來西亞首都吉隆坡起飛前往北京，飛行途中突然從雷達螢幕中消失。事發時，航班上共有239名乘客和機組人員，其中包括154名中國乘客。

據《中國央視新聞》報導，這宗航空運輸損害責任糾紛案，40多名失蹤乘客的家屬在訴訟請求上都不盡相同，主要集中在兩點，一是要求通過案件審理查明MH370航班失事事件的真相，二是賠償問題。据了解，這次案件庭審最大的難點還是在於事件真相的查明。

家屬要求的賠償金額約1000萬至8000萬人民幣（新台幣約226萬至1813萬），索賠費用中大部分是精神損害撫慰金。

Photo Credit: 中央社 馬航MH370失蹤乘客家屬張永利2018年8月接受媒體記者採訪時表示，調查報告沒有結論，絕大多數的家屬都不會接受，也不會接受賠償。

據家屬的代表律師張起淮介紹，此案的被告共有5個，他們分別是改組前的馬來西亞航空公司、改組後的新馬來西亞航空公司、飛機製造商美國波音公司、飛機發動機製造公司英國勞斯萊斯集團，以及為馬航承保的德國安聯保險集團。

張起淮說：「本次開庭被告是責任方，責任方有義務去舉證自己沒有責任，現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全是這個案子審理過程中留下的巨大空洞。」

報導指，除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客家屬外，其餘110名乘客的家屬均已和5名被告（馬航等公司）達成和解，並簽署和解協議，最高獲賠償300萬元人民幣（約新台幣1336萬元）。

《美聯社》報導，在美國，針對此事件航空公司、其控股公司和保險公司提起的類似案件已被駁回，理由是應由馬來西亞法律體系處理。 由於搜索無果，馬來西亞民航局在事故隔年1月宣布推定機上所有人員罹難。馬來西亞、澳洲和中國政府與美國民間公司搜索多年，除了被沖上印度洋沿岸的飛機殘片，至今沒有找到這架飛機的下落，成為航空史上最大謎團之一。

大馬政府承諾不會草率結案

馬來西亞政府在經歷了1728天的搜尋調查，最終仍未得到突破後，MH370事故調查團隊於2018年11月30日宣告正式解散，調查工作移交給馬來西亞航空器事故調查局。

今年3月8日，馬來西亞交通部長陸兆福在MH370失蹤9週年之際，發佈一份文吿重申馬來西亞政府的立場，他說政府不會草率地結束對馬來西亞航空公司MH370航班悲劇的調查。他日若有最新和可信的消息，馬來西亞政府將考慮重啟搜索行動，尋找MH370航班的下落。

陸兆福表明了解家屬要找出真相的心情，他還表示，只要有新的線索，當局一定會再次展開搜索工作。

馬來西亞官員曾於2016年透露，該航班機師飛行模擬器的眾多路線中，包括一條穿越印度洋的路線，但強調這不能證明他故意墜機。 MH370安全調查小組負責人郭師傳（Kok Soo Chon）2018年說：「 調查小組無法確定MH370航班失事的確切原因。」他說，調查人員「只有在找到飛機殘骸」才能知道這架飛機究竟出了什麼事。

乘客和機組人員家屬對此報告感到不滿，有太多問題沒有回答。 將近10年過去，這架飛機及其乘客的命運仍然是個謎。外界提出各種議論，但幾乎沒有證據能證明這架飛機為何改變從吉隆坡飛往北京的原定航線。 鑑於事故案情仍是一片迷霧，目前尚不清楚馬航可能承擔哪些財務義務，也沒有對機組人員提出任何指控，失去親人的家屬們仍期盼能獲得賠償。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒