馬來西亞MH370航班失事近10年，中國乘客家屬索賠案今日北京開審
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馬來西亞航空MH370客機2014年從吉隆坡飛往北京途中失聯，馬國民航局2015年宣佈該客機已失事，推定機上近240人遇難。該航班乘客家屬索賠案星期一（11月27日）起在北京法院開審。家屬要求的賠償金額約1000萬至8000萬人民幣（新台幣約226萬至1813萬），索賠費用中大部分是精神損害撫慰金。
馬來西亞航空MH370航班失事發生近10年，該航班失蹤乘客家屬索賠案於今早（27日）起在中國北京朝陽法院開審。約40名家屬入稟索償，由於各個家屬的訴求與索償數額不同，法庭將分別開庭審理，預料審訊將安排於11月27日至12月6日之間。代表律師指出，家屬將要求通過索賠案，查明飛機失聯的真相，並要求賠償。
2014年3月8日，執行MH370航班的波音777客機從馬來西亞首都吉隆坡起飛前往北京，飛行途中突然從雷達螢幕中消失。事發時，航班上共有239名乘客和機組人員，其中包括154名中國乘客。
據《中國央視新聞》報導，這宗航空運輸損害責任糾紛案，40多名失蹤乘客的家屬在訴訟請求上都不盡相同，主要集中在兩點，一是要求通過案件審理查明MH370航班失事事件的真相，二是賠償問題。据了解，這次案件庭審最大的難點還是在於事件真相的查明。
家屬要求的賠償金額約1000萬至8000萬人民幣（新台幣約226萬至1813萬），索賠費用中大部分是精神損害撫慰金。
據家屬的代表律師張起淮介紹，此案的被告共有5個，他們分別是改組前的馬來西亞航空公司、改組後的新馬來西亞航空公司、飛機製造商美國波音公司、飛機發動機製造公司英國勞斯萊斯集團，以及為馬航承保的德國安聯保險集團。
張起淮說：「本次開庭被告是責任方，責任方有義務去舉證自己沒有責任，現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全是這個案子審理過程中留下的巨大空洞。」
報導指，除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客家屬外，其餘110名乘客的家屬均已和5名被告（馬航等公司）達成和解，並簽署和解協議，最高獲賠償300萬元人民幣（約新台幣1336萬元）。
《美聯社》報導，在美國，針對此事件航空公司、其控股公司和保險公司提起的類似案件已被駁回，理由是應由馬來西亞法律體系處理。 由於搜索無果，馬來西亞民航局在事故隔年1月宣布推定機上所有人員罹難。馬來西亞、澳洲和中國政府與美國民間公司搜索多年，除了被沖上印度洋沿岸的飛機殘片，至今沒有找到這架飛機的下落，成為航空史上最大謎團之一。
大馬政府承諾不會草率結案
馬來西亞政府在經歷了1728天的搜尋調查，最終仍未得到突破後，MH370事故調查團隊於2018年11月30日宣告正式解散，調查工作移交給馬來西亞航空器事故調查局。
今年3月8日，馬來西亞交通部長陸兆福在MH370失蹤9週年之際，發佈一份文吿重申馬來西亞政府的立場，他說政府不會草率地結束對馬來西亞航空公司MH370航班悲劇的調查。他日若有最新和可信的消息，馬來西亞政府將考慮重啟搜索行動，尋找MH370航班的下落。
陸兆福表明了解家屬要找出真相的心情，他還表示，只要有新的線索，當局一定會再次展開搜索工作。
馬來西亞官員曾於2016年透露，該航班機師飛行模擬器的眾多路線中，包括一條穿越印度洋的路線，但強調這不能證明他故意墜機。 MH370安全調查小組負責人郭師傳（Kok Soo Chon）2018年說：「 調查小組無法確定MH370航班失事的確切原因。」他說，調查人員「只有在找到飛機殘骸」才能知道這架飛機究竟出了什麼事。
乘客和機組人員家屬對此報告感到不滿，有太多問題沒有回答。 將近10年過去，這架飛機及其乘客的命運仍然是個謎。外界提出各種議論，但幾乎沒有證據能證明這架飛機為何改變從吉隆坡飛往北京的原定航線。 鑑於事故案情仍是一片迷霧，目前尚不清楚馬航可能承擔哪些財務義務，也沒有對機組人員提出任何指控，失去親人的家屬們仍期盼能獲得賠償。
新聞來源
- Beijing court begins hearings for Chinese relatives of people on Malaysia Airlines plane（美聯社）
- 马航MH370失事逾9年 北京法院开庭审理家属索赔案（美國之音）
- MH370乘客家属索赔案今天开庭审理（中國央視網）
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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