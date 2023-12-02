東亞留學生，都比歐洲人成熟？

東亞留學生比不少同齡歐洲人成熟，是前者難於與後者交友的主因之一。

在英國住過大學宿舍的人都見識過當地宿生愛點燃火種，讓火警鐘誤鳴而作樂。與他們年紀相若的東亞學生都會覺得這行為無聊兼幼稚，而且產生狼來了效應，以後警鐘再響很多人都會掉以輕心。

大家都是十八、九歲的新生，東亞大學生都比不少同齡本地生多一份成熟和穩重，他們都知道出國讀書是難得機會，應當珍惜。而在外生活過的人，都比沒出過國唸書的人多一分見識。

以港生為例，不少港生初中在來英唸寄宿學校。他們都來自中產或富裕家庭，但亦有薪金不高的基層公務員子弟，得政府津貼來英念書。中學畢業後繼續在英升學，已經比同齡人多了數年出國經驗，對不同文化的體驗也深了不少。

至於留學於其他歐洲國家，包括德法荷意等，多是自己的選擇，在港讀完高中後才過來。這些港生對新家的文化和知識都有份仰慕之情，或是音樂、或是哲學、或是物理學，知道為何要在這國家留學，亦學懂對自己的決定負責。

相反，不少歐洲本地生沒有出過國留學，唸大學是他們首次離開父母到大城市生活，並與外國人相處，見識比同齡東亞人為淺，十分正常。常說中國學生不知道何謂民主和選舉，跟他們談這些話題是對牛彈琴，然而問一個十九、二十歲的歐洲年輕人，他們又真的明白嗎？不要說欠缺國際觀，部分歐洲年輕人連自己國家的政制和歷史都沒認識。

時看到兩岸三地留學生的討論，說到在英國大學很難交到朋友，在德國與同學交談很表面，我都會說恭喜你們，因為你們比他們成熟，看事物的高度不同，毋須為此不高興。正如讀大學的你不會因無法與中一學生有共同話題而不開心的。反而與其他外國學生交流，得著甚至更多，因為大家都有留外經驗。