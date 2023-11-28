《巴黎氣候協定》首次盤點：COP28聯合國氣候大會11/30登場，「氣候目標」10要項恐難獲突破
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歐盟希望北京當局成為出錢方，而不是拿貸款和補助金的受益國。COP28的談判基礎是1992年通過的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），目的是讓世界擺脫化石燃料依賴。但自1992年以來的30年，若以人民幣計算則中國經濟規模已擴大逾60倍，目前是僅次於美國的全球第二大經濟體。
（中央社）COP28氣候大會將於本週登場，由於在氣候融資等多項議題各方歧見不小，專家羅列10項攸關達成氣候目標要務的預判，若滿分為10分，則本屆大會取得成果期望值不到4分。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）將於11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，本屆氣候峰會將是對達標《巴黎氣候協定》努力的首次盤點。
全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度的「氣候目標」。
《彭博新能源財經》（BloombergNEF）一篇由負責全球政策主編卡明（Victoria Cuming）撰寫的分析指出，對實現巴黎協定極其重要的10項要務的進展，若以0到10、滿分10分衡量，各分項分數均偏低，整體平均連4分都不到。
這10項要務與分數為：
- 達成攝氏1.5度氣候目標的2030年進程，1分；
- 有效的全球進度盤點，3分；
- 達成逐步汰除化石燃料，4分；
- 達成能源轉型包裹協議，6分；
- 詳加調整各項目標計畫，4分。
- 達成2025年調整財政目標，5分；
- 富國允供的1000億美元氣候資金，6分；
- 讓災損援助款機制上路，3分；
- 達成新的財政目標，4分；
- 確立有效減排與碳權機制，3分。
分析指出，與會各締約方很可能迴避承諾淘汰化石燃料，改以更模糊的「逐步減少」甚至連承諾都提不出。
《法新社》報導，經濟合作暨發展組織（OECD）表示，富裕國家可能已於去（2022）年達標每年向窮國提供1000億美元氣候融資，比原本承諾時間遲到兩年，且僅是「廣泛需求」的一小部分。
OECD負有監測這項承諾落實的任務，這筆資金是幫助開發中國家能源轉型、強化應對氣候加速變遷。
富裕國家2009年承諾，到2020年底前每年拿出1000億美元。OECD的最新數據指出，富裕國家2021年資助金額來到896億美元。
OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）在最新報告的序言中寫道：「根據尚待完整核實的初步資料，這一目標可能終於在2022年達成。」
但柯曼也說，專家們預估到2025年底時開發中國家所需的應對氣候投資款項約為每年1兆美元，到2026至2030年間會攀升為每年約2.4兆美元，顯示就算富國達標，也是杯水車薪。
另一方面，歐盟負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，富裕國家幫助新興經濟體應對氣候變遷的全球性資金，出資者的標準不應取決於30年前，中國如今也該出錢。
胡克斯特拉20日向歐洲議會（European Parliament）說：「我們不能僅根據已開發、開發中國家的經濟劃分來籌錢，這種劃分1992年時可能合理，今則不然。」
由於這項資金是專為特別易受氣候變遷衝擊的國家，外界對於中國的角色究竟屬出資方或受益方，出現不同看法。
歐盟希望北京當局成為出錢方，而不是拿貸款和補助金的受益國。
COP28的談判基礎是1992年通過的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），目的是讓世界擺脫化石燃料依賴。
但自1992年以來的30年，若以人民幣計算則中國經濟規模已擴大逾60倍，目前是僅次於美國的全球第二大經濟體。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！