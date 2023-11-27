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2023/11/27,
社會

香港詐騙案今年首三季增5成，佔總體罪案4成4

香港詐騙案今年首三季增5成，佔總體罪案4成4
Photo Credit: Sora Shimazaki

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香港詐騙案今年以來大增，1至9月共近3萬宗，涉款金額近港幣50億元，案件數較去年同期增加5成，佔總體犯罪案件的4成4。

（中央社）香港詐騙案今年以來大增，1至9月共近3萬宗，涉款金額近港幣50億元，案件數較去年同期增加5成，佔總體犯罪案件的4成4。

綜合《明報》、《星島日報》等港媒今天（27日）報導，香港警務處長蕭澤頤昨天（26日）出席見習督察及學警結業典禮後提到香港詐騙案最新情況時作了上述表示。

為打擊飆升的詐騙案件，香港警方與電訊商、銀行業界及金管局合作於4月推行5大措施，包括開設「反詐騙聯合情報中心」，明天（28日）開始將有10家銀行職員進駐。

蕭澤頤24日在「反詐騙聯合情報中心」成立開幕典禮指出，反詐騙聯合情報中心的成立標誌著香港警方、金管局以及銀行業界攜手打擊詐騙案、保障香港市民財產和維護香港國際金融中心聲譽的共同目標和決心。透過建立警方與銀行之間即時、直接以及有效的溝通機制，提升警方和銀行業界打擊詐騙案的能力和成效。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
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