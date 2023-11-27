COP28聯合國氣候大會11/30登場，各方目標與潛在弔詭之處一次看
我們想讓你知道的是
77國集團（G77）+中國是最龐大的與會方，實際成員達134國，幾代表聯合國氣候變化綱要公約定義下的全部開發中國家。他們的目標是保持團結一致立場，呼籲氣候災損重建基金適用所有開發中國家，而非美國與已開發國家主張只讓小島與未開發國家適用。他們並堅持，各種應對氣候措施不能被當成貿易壁壘的藉口或淪為變相不公。
（中央社）COP28氣候大會將於本週登場，能否達成逐步汰除化石燃料、富裕國家能否為貧窮國家再另擠出氣候災損重建基金、中國是否也該為重建基金出錢等，與會方各有盤算。
全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度「氣候目標」。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，將有來自近200個國家地區、7萬多人與會。
本屆氣候峰會將是對達標巴黎氣候協定的首次盤點。但始於1995年、每年一度的聯合國氣候峰會雖能匯聚各方人馬，但泰半時間都花在爭論、端出的也多半是不具約束力的承諾，鮮少帶來實現變革的動能。
政治新聞網站《Politico.eu》彙整本屆峰會各方目標與潛在弔詭之處。
美國
美國總統拜登去年參加峰會時靠端出一系列政策而風光一時，也簽署美國有史以來規模最大的氣候法案，批准3700億美元發展清潔能源。但拜登今年苦於內外交迫，選擇不出席COP28。
美方目標：
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示，將向包含中國在內所有各國推動即刻終止新的燃煤發電許可。
在本月中與中方的聯合聲明裡，美方支持2030年底前將全球再生能源產能增加2倍（歐盟一直提倡此目標），努力加快美國國內腳步。但眾議院握於共和黨之手，恐使拜登政府難在國際大開大闔。
美國也希望更多國家解決二氧化碳以外的溫室氣體問題，將此納入下一輪氣候目標。國務院官員表示，導致氣候變遷的溫室氣體裡，非二氧化碳佔一半，但巴黎協定締約方卻只有一半國家將應對非二氧化碳納入氣候政策。
月中的美中氣候聯合聲明裡，中方首度允諾將處理非二氧化碳溫室氣體列入之後的氣候行動計畫。
弔詭之處：
美國對化石燃料的整體立場不明確。美方一份草案呼籲逐步汰除「缺乏碳捕捉的化石燃料」，強調碳捕捉與封存技術重要性，讓人不禁懷疑美方立場是否為只要籌設碳捕捉量能就不反對化石燃料。
國際氣候融資方面，美國本月雖同意一份為氣候災損國家提供新基金的暫定協議大綱，但前提是需闡明不必非得富裕國家出錢，讓外界懷疑美國的誠意。
主辦國阿拉伯聯合大公國
當初宣布油國阿聯主辦COP28氣候峰會已引起側目，由身兼國營阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長的賈比爾（Sultan al-Jaber）擔任峰會主席更招激烈抨擊；阿布達比國家石油公司是全球最大產油機構之一。
阿聯目標：賈比爾表示盼在峰會充分盤點各國應對氣候目標的成果與不足、達成更有企圖的減排目標與突破性的氣候融資協議，並讓新的援助氣候災損國家重建基金上路。
弔詭之處：賈比爾一方面稱逐步汰除化石燃料「勢不可免」，但阿布達比國家石油公司又宣布今後5年計劃支出1500億美元擴大石油和天然氣業務。
脆弱島國
小島國家聯盟（AOSIS）的39個成員是直接受海平面上升等威脅的當事方。
他們的目標是呼籲由已開發國家帶頭，讓全球碳排在2025年達成峰值，並希望逐步汰除化石燃料補貼、走上再生能源增加之路最終汰除化石燃料。
小島國家聯盟認為，實現巴黎協定端看他們和資源匱乏國家能否獲定期和充足融資，呼籲富國履行過去的出錢承諾並加大力度，稱富國2009年承諾到2020年每年要提供1000億美元，到現在還遠未達標。他們也疾呼讓幫助氣候災損國家重建的基金盡快上路。
G77+中國
77國集團（G77）+中國是最龐大的與會方，實際成員達134國，幾代表聯合國氣候變化綱要公約定義下的全部開發中國家。
他們的目標是保持團結一致立場，呼籲氣候災損重建基金適用所有開發中國家，而非美國與已開發國家主張只讓小島與未開發國家適用。他們並堅持，各種應對氣候措施不能被當成貿易壁壘的藉口或淪為變相不公。
弔詭之處：G77+中國的成員複雜，從小島國到新興經濟體均有，這使得他們追求的目標可能扞格，例如化石燃料存廢。
中國
中國是目前最大的溫室氣體排放國，使他們動見觀瞻。
中方目標：
已是世界第2大經濟體的中國，堅決主張如美國等富裕國家應貢獻更多經費協助開發中國家，並以各項國際協議與指標堅持自身屬於後者，而與美方有所分歧；美國認中方也應成為應對氣候的出資方。
在國內，中國下重本投資再生能源，在今年年初時相當於美國的4倍，有望提早5年達成風力與太陽能發電翻2倍。
弔詭之處：
中國仍持續核准與新建燃煤電廠。在與美國的氣候協議裡沒有汰除燃煤一項，而是呼籲將再生能源增加2倍、推進碳捕捉項目並減排所有溫室氣體，不僅僅只限二氧化碳。
歐盟
歐盟這次就為2個目標而來：大幅提高再生能源、逐步汰除化石燃料。
歐盟擬推動到2030年底前，全球再生能源產能變3倍、能源效率翻倍，希望在COP28讓所有與會國承諾這兩項。
弔詭之處：包含美、中與主席國阿聯雖都已表態支持提高再生能源，卻都對逐步汰除化石燃料興趣缺缺。
沙烏地阿拉伯
沙烏地無論在產油或開發中國家均扮舉足輕重角色。這次他們訴求逐步汰除溫室氣體汙染而非化石燃料，希望藉大力發展碳捕捉技術好繼續使用與出售石油、天然氣，儘管自身的碳捕捉還未達一定規模。
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。