COP28聯合國氣候大會11/30登場，各方目標與潛在弔詭之處一次看

（中央社）COP28氣候大會將於本週登場，能否達成逐步汰除化石燃料、富裕國家能否為貧窮國家再另擠出氣候災損重建基金、中國是否也該為重建基金出錢等，與會方各有盤算。

全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，因而有所謂2度或1.5度「氣候目標」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）11月30日到12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，將有來自近200個國家地區、7萬多人與會。

本屆氣候峰會將是對達標巴黎氣候協定的首次盤點。但始於1995年、每年一度的聯合國氣候峰會雖能匯聚各方人馬，但泰半時間都花在爭論、端出的也多半是不具約束力的承諾，鮮少帶來實現變革的動能。

政治新聞網站《Politico.eu》彙整本屆峰會各方目標與潛在弔詭之處。

美國

美國總統拜登去年參加峰會時靠端出一系列政策而風光一時，也簽署美國有史以來規模最大的氣候法案，批准3700億美元發展清潔能源。但拜登今年苦於內外交迫，選擇不出席COP28。

美方目標：

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示，將向包含中國在內所有各國推動即刻終止新的燃煤發電許可。

在本月中與中方的聯合聲明裡，美方支持2030年底前將全球再生能源產能增加2倍（歐盟一直提倡此目標），努力加快美國國內腳步。但眾議院握於共和黨之手，恐使拜登政府難在國際大開大闔。

美國也希望更多國家解決二氧化碳以外的溫室氣體問題，將此納入下一輪氣候目標。國務院官員表示，導致氣候變遷的溫室氣體裡，非二氧化碳佔一半，但巴黎協定締約方卻只有一半國家將應對非二氧化碳納入氣候政策。

月中的美中氣候聯合聲明裡，中方首度允諾將處理非二氧化碳溫室氣體列入之後的氣候行動計畫。

弔詭之處：

美國對化石燃料的整體立場不明確。美方一份草案呼籲逐步汰除「缺乏碳捕捉的化石燃料」，強調碳捕捉與封存技術重要性，讓人不禁懷疑美方立場是否為只要籌設碳捕捉量能就不反對化石燃料。

國際氣候融資方面，美國本月雖同意一份為氣候災損國家提供新基金的暫定協議大綱，但前提是需闡明不必非得富裕國家出錢，讓外界懷疑美國的誠意。

主辦國阿拉伯聯合大公國

當初宣布油國阿聯主辦COP28氣候峰會已引起側目，由身兼國營阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長的賈比爾（Sultan al-Jaber）擔任峰會主席更招激烈抨擊；阿布達比國家石油公司是全球最大產油機構之一。

阿聯目標：賈比爾表示盼在峰會充分盤點各國應對氣候目標的成果與不足、達成更有企圖的減排目標與突破性的氣候融資協議，並讓新的援助氣候災損國家重建基金上路。

弔詭之處：賈比爾一方面稱逐步汰除化石燃料「勢不可免」，但阿布達比國家石油公司又宣布今後5年計劃支出1500億美元擴大石油和天然氣業務。

脆弱島國

小島國家聯盟（AOSIS）的39個成員是直接受海平面上升等威脅的當事方。

他們的目標是呼籲由已開發國家帶頭，讓全球碳排在2025年達成峰值，並希望逐步汰除化石燃料補貼、走上再生能源增加之路最終汰除化石燃料。

小島國家聯盟認為，實現巴黎協定端看他們和資源匱乏國家能否獲定期和充足融資，呼籲富國履行過去的出錢承諾並加大力度，稱富國2009年承諾到2020年每年要提供1000億美元，到現在還遠未達標。他們也疾呼讓幫助氣候災損國家重建的基金盡快上路。

G77+中國

77國集團（G77）+中國是最龐大的與會方，實際成員達134國，幾代表聯合國氣候變化綱要公約定義下的全部開發中國家。

他們的目標是保持團結一致立場，呼籲氣候災損重建基金適用所有開發中國家，而非美國與已開發國家主張只讓小島與未開發國家適用。他們並堅持，各種應對氣候措施不能被當成貿易壁壘的藉口或淪為變相不公。

弔詭之處：G77+中國的成員複雜，從小島國到新興經濟體均有，這使得他們追求的目標可能扞格，例如化石燃料存廢。

中國

中國是目前最大的溫室氣體排放國，使他們動見觀瞻。

中方目標：

已是世界第2大經濟體的中國，堅決主張如美國等富裕國家應貢獻更多經費協助開發中國家，並以各項國際協議與指標堅持自身屬於後者，而與美方有所分歧；美國認中方也應成為應對氣候的出資方。

在國內，中國下重本投資再生能源，在今年年初時相當於美國的4倍，有望提早5年達成風力與太陽能發電翻2倍。

弔詭之處：

中國仍持續核准與新建燃煤電廠。在與美國的氣候協議裡沒有汰除燃煤一項，而是呼籲將再生能源增加2倍、推進碳捕捉項目並減排所有溫室氣體，不僅僅只限二氧化碳。

歐盟

歐盟這次就為2個目標而來：大幅提高再生能源、逐步汰除化石燃料。

歐盟擬推動到2030年底前，全球再生能源產能變3倍、能源效率翻倍，希望在COP28讓所有與會國承諾這兩項。

弔詭之處：包含美、中與主席國阿聯雖都已表態支持提高再生能源，卻都對逐步汰除化石燃料興趣缺缺。

沙烏地阿拉伯

沙烏地無論在產油或開發中國家均扮舉足輕重角色。這次他們訴求逐步汰除溫室氣體汙染而非化石燃料，希望藉大力發展碳捕捉技術好繼續使用與出售石油、天然氣，儘管自身的碳捕捉還未達一定規模。