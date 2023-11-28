德國政府毫無理性支持以色列，難道巴勒斯坦人的命就不是命？
我們想讓你知道的是
在猶太女作家費爾德曼的德國生活經驗中，她覺得德國極右派的具體威脅反而更甚於穆斯林反猶太的情形。她說，她住在柏林居住最多穆斯林人住的地區新克爾恩（Neukölln），她的鄰居大多是阿拉伯人，他們多知道她是猶太人，但對她非常友善。反而讓她感到具體威脅得，多是出於德國極右派的人。
什麼是反猶太言論？
德國自二戰以後，就有法律規定不能反猶太。反猶太的言論在德國是嚴格禁止的，因此絕大多數由猶太人所屬的教堂多有德國警方守護戒備，德國每年都有撥數千萬歐元的預算保護猶太機構與教堂，為的是要展示對猶太人在德國受到相當程度保護的理念。
以色列國家的組成雖然大部分是猶太人，其比例大約有73％，但卻不全然都是猶太人。再嚴格一點來說，以色列政府也並不等於全數猶太人的意志。尚且以色列國內也還有21％左右的阿拉伯人。即使以色列有73％的猶太人，他們也有分為是保守派的猶太人以及自由派的猶太人，而自由派的猶太人並不支持民族主義至上的現今極右派以色列政府。
解救氣候行動的瑞典少女表明支持巴勒斯坦
近來氣候大罷課（Friday for furthe）的解救氣候行動領導者挪威童貝里（Greta Thunberg），就因為數次發表支持巴勒斯坦的言論，而受到德國輿論相當嚴厲的批評，這也造成德國跟隨她行動的解救氣候者與她決裂，因為她們無法認同童貝里對以色列哈瑪斯戰爭所持的偏頗態度。
更有甚者，最近她在阿姆斯特丹的氣候抗議行動的演講中，她穿戴支持巴勒斯坦的黑白領巾，突然高喊支持巴勒斯坦的行為，更直接觸動解救氣候支持者的神經，就在她喊完當下，一位穿著綠色夾克的人隨即上台嗆她，說他來此參加解救氣候的活動並不是要來聽她說這些，同時伸手拿掉她手上麥克風，之後她便由台上數人請下台。
至今童貝里仍不為她支持巴勒斯坦的行動道歉，德國猶太組織高層直批她太天真，並且批評她這樣的立場已經觸及到反猶太的言論自由紅線。
自由派猶太人在德國深受威脅
一位在德國生活的自由派猶太女作家費爾德曼（Deborah Feldman），在《明鏡》（Spiegel）節目受訪時表示，她身為在德國的自由派猶太人，因為批評以色列之故，現在受到多方威脅，這些威脅來自保守派的猶太人、德國警察，還有極右派的AfD另類選擇黨。她甚至挑明說，德國政府現在的態度是與極右派的另類選擇黨一致，這是最讓她感到威脅的具體事實。
她認為德國保護猶太人的措施是選擇性地保護，德國政府只保護和以色列政府立場一致的猶太人，這對她這個批評以色列政府的猶太人來說是很不公平的。她提到在德國的猶太教堂或機構，可以見到德國警察巡查守衛，她認為其實去那裡的猶太人並不多，真正聚集許多猶太人的猶太餐廳卻完全不見警察巡守。她希望自由派的猶太人同樣可以受到德國政府的保護，因為這樣她們才能和以色列自由派的猶太人做連結。
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時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
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星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
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