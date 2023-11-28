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TNL+ 2023/11/28,
歐洲

德國政府毫無理性支持以色列，難道巴勒斯坦人的命就不是命？

德國政府毫無理性支持以色列，難道巴勒斯坦人的命就不是命？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在猶太女作家費爾德曼的德國生活經驗中，她覺得德國極右派的具體威脅反而更甚於穆斯林反猶太的情形。她說，她住在柏林居住最多穆斯林人住的地區新克爾恩（Neukölln），她的鄰居大多是阿拉伯人，他們多知道她是猶太人，但對她非常友善。反而讓她感到具體威脅得，多是出於德國極右派的人。

什麼是反猶太言論？

德國自二戰以後，就有法律規定不能反猶太。反猶太的言論在德國是嚴格禁止的，因此絕大多數由猶太人所屬的教堂多有德國警方守護戒備，德國每年都有撥數千萬歐元的預算保護猶太機構與教堂，為的是要展示對猶太人在德國受到相當程度保護的理念。

以色列國家的組成雖然大部分是猶太人，其比例大約有73％，但卻不全然都是猶太人。再嚴格一點來說，以色列政府也並不等於全數猶太人的意志。尚且以色列國內也還有21％左右的阿拉伯人。即使以色列有73％的猶太人，他們也有分為是保守派的猶太人以及自由派的猶太人，而自由派的猶太人並不支持民族主義至上的現今極右派以色列政府。

解救氣候行動的瑞典少女表明支持巴勒斯坦

近來氣候大罷課（Friday for furthe）的解救氣候行動領導者挪威童貝里（Greta Thunberg），就因為數次發表支持巴勒斯坦的言論，而受到德國輿論相當嚴厲的批評，這也造成德國跟隨她行動的解救氣候者與她決裂，因為她們無法認同童貝里對以色列哈瑪斯戰爭所持的偏頗態度。

更有甚者，最近她在阿姆斯特丹的氣候抗議行動的演講中，她穿戴支持巴勒斯坦的黑白領巾，突然高喊支持巴勒斯坦的行為，更直接觸動解救氣候支持者的神經，就在她喊完當下，一位穿著綠色夾克的人隨即上台嗆她，說他來此參加解救氣候的活動並不是要來聽她說這些，同時伸手拿掉她手上麥克風，之後她便由台上數人請下台。

至今童貝里仍不為她支持巴勒斯坦的行動道歉，德國猶太組織高層直批她太天真，並且批評她這樣的立場已經觸及到反猶太的言論自由紅線。

自由派猶太人在德國深受威脅

一位在德國生活的自由派猶太女作家費爾德曼（Deborah Feldman），在《明鏡》（Spiegel）節目受訪時表示，她身為在德國的自由派猶太人，因為批評以色列之故，現在受到多方威脅，這些威脅來自保守派的猶太人、德國警察，還有極右派的AfD另類選擇黨。她甚至挑明說，德國政府現在的態度是與極右派的另類選擇黨一致，這是最讓她感到威脅的具體事實。

她認為德國保護猶太人的措施是選擇性地保護，德國政府只保護和以色列政府立場一致的猶太人，這對她這個批評以色列政府的猶太人來說是很不公平的。她提到在德國的猶太教堂或機構，可以見到德國警察巡查守衛，她認為其實去那裡的猶太人並不多，真正聚集許多猶太人的猶太餐廳卻完全不見警察巡守。她希望自由派的猶太人同樣可以受到德國政府的保護，因為這樣她們才能和以色列自由派的猶太人做連結。

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