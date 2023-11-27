菲澳聯合巡邏南海，菲國巡邏機遭中國戰鬥機「 繞行」

馬尼拉說，兩架中國戰鬥機被監測到「繞行」一架參加與澳洲在南中國海巡邏的菲律賓巡邏機，但沒有造成任何不愉快事件。

《路透社》報導說，菲軍公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）表示，「據收到的報告證實，兩架中國戰鬥機被監測到在西菲律賓海『呼波礁』（又譯胡伯，Hubo Reef）附近繞著菲律賓A-29B超級巨嘴鳥（A-29B Super Tucano）攻擊機飛行。」

Photo Credit: GettyImages 今年8月25日，澳洲國防部長馬勒斯（二排中）、菲律賓防長鐵歐多洛（二排左）發表聯合聲明

西菲律賓海是馬尼拉對屬於其專屬經濟區內的南海水域的稱呼。 特立尼達表示，中國飛機繼續沿著航線飛行，沒有進一步的意外。 週日（26日），菲律賓和澳洲的軍方在這個東南亞國家的專屬經濟區進行第二天的海上和空中聯合巡邏。參與聯合演習的有菲律賓海軍兩艘艦艇和五架菲律賓偵察機，以及澳洲圖文巴號（Toowoomba）護衛艦和P8-A海上偵察機。

幾天前，菲律賓與美國剛剛進行了類似的巡邏。由於中國在太平洋地區的行動日益咄咄逼人，區域國家的警覺性也隨之提高。

菲律賓與美國軍方上週二（21日）在南中國海臨近台灣的海域啟動為期三天的聯合海空巡邏。聯合海空巡邏從菲律賓巴丹群島最北端的雅米島開始，而此處距離台灣只有100公里。聯合海空巡邏的海域也屬於菲律賓專屬經濟區。

菲律賓稱有權與盟國聯合巡邏

菲律賓正在加大力度反擊其所稱的中國在南中國海的「侵略活動」，南中國海也成為中美在海軍行動方面爆發潛在沖突的熱點。

中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。南中國海是每年超過3萬億美元的船運貿易的通道，包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊在內的國家聲稱對南中國海部分海域擁有主權。

2016年，設在荷蘭海牙的常設仲裁法院裁定，中國依據歷史性的九段線對南中國海大部分海域主權的聲索主張沒有法律依據。

中國此前指稱菲律賓拉攏「外國勢力」在南中國海巡邏並煽動事端。馬尼拉則反懟北京，堅稱海上活動屬於其權利範圍。

菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）表示，菲律賓完全有權與盟國進行聯合巡邏，以促進「基於規則的國際秩序」。

「菲律賓沒有攪局滋事，」菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅（Gilberto Teodoro）也向記者表示：「我們的利益就是捍衛我們的權利。」

美中關係因南海再度緊張

另一方面，剛剛恢復交往和溝通的美中兩軍關系，周末卻又因南中國海局勢再次緊張。中共解放軍南部戰區周六稱，驅逐了一艘「非法闖入中國西沙領海」的美國軍艦；美軍第七艦隊則聲明表示，這艘軍艦在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）附近海域進行航行自由行動，挑戰中國等聲索方對「無害通過」的限制。

解放軍南部戰區週六（11月25日）晚間公告稱，美軍第七艦隊所屬「霍珀號」（Hopper）導彈驅逐艦未經中國政府批準，非法闖入中國西沙領海。中國軍方組織海空兵力，「依法依規跟蹤監視、警告驅離」。

美軍第七艦隊的聲明回應說，「霍珀號」依國際法在帕拉塞爾群島附近的南中國海海域進行航行自由行動（FONOP），主張航行權利和自由。

第七艦隊表示，中國、越南和台灣都聲稱對帕拉塞爾群島擁有主權，要求軍用船只、作戰艦艇在帕拉塞爾群島領海「無害通過」前，須事先告知或者獲得許可，但此舉違反國際法規範。美軍此舉即是挑戰中國、越南和台灣，證明「無害通過」不受此類非法限制。

隨著北京與馬尼拉在南中國海爭議海域的對峙與沖突加劇，美國政府近年來一再重申《美菲共同防禦條約》適用於菲律賓在南中國的軍機、軍艦以及海岸警衛隊的資產，一旦菲方受到攻擊，美國有責任捍衛菲律賓。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題：馬尼拉稱中國戰機「繞行」菲律賓與澳聯合巡邏的戰機

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒