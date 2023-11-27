菲澳聯合巡邏南海，菲國巡邏機遭中國戰鬥機「 繞行」
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馬尼拉方面監測到兩架中國戰鬥機「繞飛」一架與澳大利亞部隊一起在南中國海參加聯合巡邏的菲律賓軍機，但未造成任何意外事件。菲軍公共事務辦公室主任特立尼達表示，中國飛機繼續沿著航線飛行，沒有進一步的意外。幾天前，菲律賓與美國剛剛進行了類似的巡邏。由於中國在太平洋地區的行動日益咄咄逼人，區域國家的警覺性也隨之提高。
馬尼拉說，兩架中國戰鬥機被監測到「繞行」一架參加與澳洲在南中國海巡邏的菲律賓巡邏機，但沒有造成任何不愉快事件。
《路透社》報導說，菲軍公共事務辦公室主任特立尼達（Xerxes Trinidad）表示，「據收到的報告證實，兩架中國戰鬥機被監測到在西菲律賓海『呼波礁』（又譯胡伯，Hubo Reef）附近繞著菲律賓A-29B超級巨嘴鳥（A-29B Super Tucano）攻擊機飛行。」
西菲律賓海是馬尼拉對屬於其專屬經濟區內的南海水域的稱呼。 特立尼達表示，中國飛機繼續沿著航線飛行，沒有進一步的意外。 週日（26日），菲律賓和澳洲的軍方在這個東南亞國家的專屬經濟區進行第二天的海上和空中聯合巡邏。參與聯合演習的有菲律賓海軍兩艘艦艇和五架菲律賓偵察機，以及澳洲圖文巴號（Toowoomba）護衛艦和P8-A海上偵察機。
幾天前，菲律賓與美國剛剛進行了類似的巡邏。由於中國在太平洋地區的行動日益咄咄逼人，區域國家的警覺性也隨之提高。
菲律賓與美國軍方上週二（21日）在南中國海臨近台灣的海域啟動為期三天的聯合海空巡邏。聯合海空巡邏從菲律賓巴丹群島最北端的雅米島開始，而此處距離台灣只有100公里。聯合海空巡邏的海域也屬於菲律賓專屬經濟區。
菲律賓稱有權與盟國聯合巡邏
菲律賓正在加大力度反擊其所稱的中國在南中國海的「侵略活動」，南中國海也成為中美在海軍行動方面爆發潛在沖突的熱點。
中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。南中國海是每年超過3萬億美元的船運貿易的通道，包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊在內的國家聲稱對南中國海部分海域擁有主權。
2016年，設在荷蘭海牙的常設仲裁法院裁定，中國依據歷史性的九段線對南中國海大部分海域主權的聲索主張沒有法律依據。
中國此前指稱菲律賓拉攏「外國勢力」在南中國海巡邏並煽動事端。馬尼拉則反懟北京，堅稱海上活動屬於其權利範圍。
菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐·布勞納（Romeo Brawner）表示，菲律賓完全有權與盟國進行聯合巡邏，以促進「基於規則的國際秩序」。
「菲律賓沒有攪局滋事，」菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅（Gilberto Teodoro）也向記者表示：「我們的利益就是捍衛我們的權利。」
美中關係因南海再度緊張
另一方面，剛剛恢復交往和溝通的美中兩軍關系，周末卻又因南中國海局勢再次緊張。中共解放軍南部戰區周六稱，驅逐了一艘「非法闖入中國西沙領海」的美國軍艦；美軍第七艦隊則聲明表示，這艘軍艦在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）附近海域進行航行自由行動，挑戰中國等聲索方對「無害通過」的限制。
解放軍南部戰區週六（11月25日）晚間公告稱，美軍第七艦隊所屬「霍珀號」（Hopper）導彈驅逐艦未經中國政府批準，非法闖入中國西沙領海。中國軍方組織海空兵力，「依法依規跟蹤監視、警告驅離」。
美軍第七艦隊的聲明回應說，「霍珀號」依國際法在帕拉塞爾群島附近的南中國海海域進行航行自由行動（FONOP），主張航行權利和自由。
第七艦隊表示，中國、越南和台灣都聲稱對帕拉塞爾群島擁有主權，要求軍用船只、作戰艦艇在帕拉塞爾群島領海「無害通過」前，須事先告知或者獲得許可，但此舉違反國際法規範。美軍此舉即是挑戰中國、越南和台灣，證明「無害通過」不受此類非法限制。
隨著北京與馬尼拉在南中國海爭議海域的對峙與沖突加劇，美國政府近年來一再重申《美菲共同防禦條約》適用於菲律賓在南中國的軍機、軍艦以及海岸警衛隊的資產，一旦菲方受到攻擊，美國有責任捍衛菲律賓。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：馬尼拉稱中國戰機「繞行」菲律賓與澳聯合巡邏的戰機
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。