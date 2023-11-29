《石頭記》：煤曾經也是動物，就跟那些鯨魚、海象一樣，終究都變成了物質
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我們的地理學顯然出了點問題，對自然的想法也怪怪的。矛盾的是，煤炭雖被冠礦藏之名，卻並非礦物；它之所以生成，正由於動物的消失。生命如幽靈一般，以不可思議、不可預知的姿態隱藏在地景中；創造世界的資源被定位，又被開採、被消耗，要獲得它，必須歷經困難重重、無盡險阻。
文：修・萊佛士（Hugh Raffles）
一九九八年十月，處於葉利欽的後蘇聯時期，國內一片混亂、貪汙，接著又被國際貨幣基金組織摧殘，俄羅斯便結束了給金字山鎮的補助，那麼多的綠房子、牛棚、豬圈、雞舍、操場、廣播站、廚房、餐廳、酒吧、郵局、幼兒園、學校、博物館、游泳池、射擊場、醫院、洗衣房、公寓、儲油罐、消防站、足球場，一時便失去支持。
在戰後的幾十年裡，這個聚居點作為社會主義展示地，實現了所有目標：裝備精良、具生產性、公共性、支持性、繁榮昌盛。挪威人還不知石油即將帶來財富，他們參觀當地時，驚嘆蘇聯在永凍層中建造現代化多層建築的能力。
一九九六年八月，一架來自莫斯科的飛機在長年鎮附近墜毀，一百四十一人身亡，幾乎都是巴倫支堡和金字山鎮社區居民；次年九月，巴倫支堡礦井發生爆炸，二十六名工人喪生。受該事件影響，俄羅斯極地煤炭信託公司大受創傷，便將其在巴倫支堡的管理權合併，並將金字山鎮所有居民遣送回國，把建築物封死，關閉礦井，小鎮的命運自此便被決定下來，亦常被比作社會主義烏托邦的沒落。
金字山鎮是一個資金充足的規劃定居點，信託公司在遠離礦區的地方依有秩序的格局建造了它，卻不得不努力應對技術挑戰。這裡是石炭紀的山地礦層，比史匹茲卑爾根島其他地方的第三紀礦層要古老二億五千萬年，想要維持產出，在地質學上非常複雜，更加困難。
在巴倫支堡，礦場位於鎮上主要街道，就在信託公司辦公室的正下方。古樂秀、妮庫琳娜和我就在那裡安排會見了總工程師謝夫若，他主動提出要帶我們四處參觀。
其實前一天晚上，從謝夫若的辦公室走回來時，我們已經溜進了煤庫後面，一切都被厚厚的黑色塵埃覆蓋著，運煤車空蕩蕩的，在黑暗中等待著返回坑道。當我們在這些影子間穿梭時，古樂秀忽然驚呼大叫：「這裡有一股蘇聯味！」
第二天一早，我們三個人戴上防護裝備，跟著謝夫若下礦區。他給我們講了不少安全須知，例如：巴倫支堡是俄羅斯十二個最危險的礦坑之一；隨著北極氣溫升高，凍土層愈來愈不穩定；砂岩覆蓋層又密又重，很容易坍塌；粉塵和甲烷易揮發，總是危機四伏；當進行機器切割時，金屬撞擊到菱鐵礦，會產生摩擦和火花，引起爆炸。
他帶我們穿過隧道，向我們指出撒在隧道裡的白雲石粉末（以抑制煤塵），還有巨型風扇、安全門、地震感應器、空氣監測器。礦工則從兩個方向經過我們，下井上班或下班返回地上。
他們是烏克蘭人，像謝夫若一樣，來自頓巴斯煤田的採礦家庭，自二〇一四年以來，頓河煤田成了戰區，礦坑的工作機會急劇下降，這些人便把家人帶到這個更安全的地方，但亦更為偏遠。他們簽了兩年合約，薪水不高，還得支付自己的交通費用，而俄羅斯礦工一般則去東部的堪察加半島，那裡條件較好，工資也較優厚。
在長年鎮，我和朋友卡捷琳娜在餐廳吃飯。吧檯後面架子上，有一尊大型的列寧半身像，那是挪威遊客的戰利品，在金字山鎮被清空後的幾個月裡掠奪來的。卡捷琳娜便藉此告訴我，蘇聯解體對她來說是一個極為深刻的衝擊。她當時是少年先鋒隊員，堅定不移地相信社會主義的未來充滿希望。
她說，金字山鎮是一個成功的示範點，能把憧憬變成現實。當然，必須通過大力挪用資源來維持，但至少是真實的。工資優渥，每棟公寓樓都有自己的免費托兒所，又有免費醫療、免費的文化活動、免費的食物，肉、奶、菜都能自給自足，而且沒有浪費，一切都能發揮創意，再加利用。
至於長年鎮，則曾是美國、英國的礦營，最後到挪威人手上，直到一九八九年還是由挪威煤炭國企（Store Norsk）經營著。一尊礦工銅像、索道中心的巍峨輪廓，加上連接山坡礦區的巨型木棧橋，把這段歷史渲染得尤其動人。二〇一六年，奧斯陸政府暫停了斯韋格魯瓦礦場的開採設施，並在侖克菲斥鉅資建成新礦後，就將其拋諸腦後。
因此，挪威在冷岸群島現在只剩下七號礦還在開採。該礦位於長年鎮郊外降臨谷的一個小礦坑，幾名工人為該鎮電力供應煤炭。此外，長年鎮有機場，有大學，甚至有酒店和野外旅遊公司。
在二千七百名居民當中，有很大一部分是服務人員，分別來自泰國、菲律賓和其他簽署國，他們和其他大多數人一樣，只會在這裡待二到六年。他們被低稅收、相對較高的工資所吸引；自一九二五年條約生效後，這些人便獲得工作權，和其他許多人一樣，因為抵受不住新鮮事物的誘惑而前來。
起碼有十年了，十年前人們還可以看到年輕礦工在長年鎮出浴的場面。他們眼皮上覆蓋著煤灰，就像被畫了眼線，「彷彿剛演完歌舞劇一樣。」雖然礦工大幅減少，冷岸群島依然有煤炭，它不僅是商業化的遺產，也是工業的遺跡，儘管產量已大幅減少。
在全球化術語中，「極地」被確立為氣候變化的原爆點。隨著北極海冰迅速消失，這裡展開了新的地緣戰略競爭，以控制航運和海軍走廊；又隨著主權不確定，以及預期石油和天然氣開採加劇，美國NASA和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的活動便愈加頻繁，蓄勢待發。
在長年鎮附近，歐洲太空總署在高原丘上建立了衛星站，引起各界重提《冷岸群島條約》第九條，規定挪威絕不能將該領土「用於戰爭目的」；此舉亦證實了數據（包括氣候數據與監控數據）和自然旅遊正成為二十一世紀的新資源，為當地帶來開採價值。
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）