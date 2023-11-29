《石頭記》：煤曾經也是動物，就跟那些鯨魚、海象一樣，終究都變成了物質

文：修・萊佛士（Hugh Raffles）

一九九八年十月，處於葉利欽的後蘇聯時期，國內一片混亂、貪汙，接著又被國際貨幣基金組織摧殘，俄羅斯便結束了給金字山鎮的補助，那麼多的綠房子、牛棚、豬圈、雞舍、操場、廣播站、廚房、餐廳、酒吧、郵局、幼兒園、學校、博物館、游泳池、射擊場、醫院、洗衣房、公寓、儲油罐、消防站、足球場，一時便失去支持。

在戰後的幾十年裡，這個聚居點作為社會主義展示地，實現了所有目標：裝備精良、具生產性、公共性、支持性、繁榮昌盛。挪威人還不知石油即將帶來財富，他們參觀當地時，驚嘆蘇聯在永凍層中建造現代化多層建築的能力。

一九九六年八月，一架來自莫斯科的飛機在長年鎮附近墜毀，一百四十一人身亡，幾乎都是巴倫支堡和金字山鎮社區居民；次年九月，巴倫支堡礦井發生爆炸，二十六名工人喪生。受該事件影響，俄羅斯極地煤炭信託公司大受創傷，便將其在巴倫支堡的管理權合併，並將金字山鎮所有居民遣送回國，把建築物封死，關閉礦井，小鎮的命運自此便被決定下來，亦常被比作社會主義烏托邦的沒落。

金字山鎮是一個資金充足的規劃定居點，信託公司在遠離礦區的地方依有秩序的格局建造了它，卻不得不努力應對技術挑戰。這裡是石炭紀的山地礦層，比史匹茲卑爾根島其他地方的第三紀礦層要古老二億五千萬年，想要維持產出，在地質學上非常複雜，更加困難。

在巴倫支堡，礦場位於鎮上主要街道，就在信託公司辦公室的正下方。古樂秀、妮庫琳娜和我就在那裡安排會見了總工程師謝夫若，他主動提出要帶我們四處參觀。

其實前一天晚上，從謝夫若的辦公室走回來時，我們已經溜進了煤庫後面，一切都被厚厚的黑色塵埃覆蓋著，運煤車空蕩蕩的，在黑暗中等待著返回坑道。當我們在這些影子間穿梭時，古樂秀忽然驚呼大叫：「這裡有一股蘇聯味！」

第二天一早，我們三個人戴上防護裝備，跟著謝夫若下礦區。他給我們講了不少安全須知，例如：巴倫支堡是俄羅斯十二個最危險的礦坑之一；隨著北極氣溫升高，凍土層愈來愈不穩定；砂岩覆蓋層又密又重，很容易坍塌；粉塵和甲烷易揮發，總是危機四伏；當進行機器切割時，金屬撞擊到菱鐵礦，會產生摩擦和火花，引起爆炸。

他帶我們穿過隧道，向我們指出撒在隧道裡的白雲石粉末（以抑制煤塵），還有巨型風扇、安全門、地震感應器、空氣監測器。礦工則從兩個方向經過我們，下井上班或下班返回地上。

他們是烏克蘭人，像謝夫若一樣，來自頓巴斯煤田的採礦家庭，自二〇一四年以來，頓河煤田成了戰區，礦坑的工作機會急劇下降，這些人便把家人帶到這個更安全的地方，但亦更為偏遠。他們簽了兩年合約，薪水不高，還得支付自己的交通費用，而俄羅斯礦工一般則去東部的堪察加半島，那裡條件較好，工資也較優厚。

在長年鎮，我和朋友卡捷琳娜在餐廳吃飯。吧檯後面架子上，有一尊大型的列寧半身像，那是挪威遊客的戰利品，在金字山鎮被清空後的幾個月裡掠奪來的。卡捷琳娜便藉此告訴我，蘇聯解體對她來說是一個極為深刻的衝擊。她當時是少年先鋒隊員，堅定不移地相信社會主義的未來充滿希望。

她說，金字山鎮是一個成功的示範點，能把憧憬變成現實。當然，必須通過大力挪用資源來維持，但至少是真實的。工資優渥，每棟公寓樓都有自己的免費托兒所，又有免費醫療、免費的文化活動、免費的食物，肉、奶、菜都能自給自足，而且沒有浪費，一切都能發揮創意，再加利用。

至於長年鎮，則曾是美國、英國的礦營，最後到挪威人手上，直到一九八九年還是由挪威煤炭國企（Store Norsk）經營著。一尊礦工銅像、索道中心的巍峨輪廓，加上連接山坡礦區的巨型木棧橋，把這段歷史渲染得尤其動人。二〇一六年，奧斯陸政府暫停了斯韋格魯瓦礦場的開採設施，並在侖克菲斥鉅資建成新礦後，就將其拋諸腦後。

因此，挪威在冷岸群島現在只剩下七號礦還在開採。該礦位於長年鎮郊外降臨谷的一個小礦坑，幾名工人為該鎮電力供應煤炭。此外，長年鎮有機場，有大學，甚至有酒店和野外旅遊公司。

在二千七百名居民當中，有很大一部分是服務人員，分別來自泰國、菲律賓和其他簽署國，他們和其他大多數人一樣，只會在這裡待二到六年。他們被低稅收、相對較高的工資所吸引；自一九二五年條約生效後，這些人便獲得工作權，和其他許多人一樣，因為抵受不住新鮮事物的誘惑而前來。

起碼有十年了，十年前人們還可以看到年輕礦工在長年鎮出浴的場面。他們眼皮上覆蓋著煤灰，就像被畫了眼線，「彷彿剛演完歌舞劇一樣。」雖然礦工大幅減少，冷岸群島依然有煤炭，它不僅是商業化的遺產，也是工業的遺跡，儘管產量已大幅減少。

在全球化術語中，「極地」被確立為氣候變化的原爆點。隨著北極海冰迅速消失，這裡展開了新的地緣戰略競爭，以控制航運和海軍走廊；又隨著主權不確定，以及預期石油和天然氣開採加劇，美國NASA和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的活動便愈加頻繁，蓄勢待發。

在長年鎮附近，歐洲太空總署在高原丘上建立了衛星站，引起各界重提《冷岸群島條約》第九條，規定挪威絕不能將該領土「用於戰爭目的」；此舉亦證實了數據（包括氣候數據與監控數據）和自然旅遊正成為二十一世紀的新資源，為當地帶來開採價值。