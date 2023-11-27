2023 BREAKING STAGE「霹靂舞國手選拔賽」成績揭曉！安麗支持霹靂舞國手邁向國際賽事

由中華民國霹靂舞委員會主辦的「BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」，最終站已於上周末在台北精彩落幕，選手們不但爭相展現絕佳舞技，更祭出充滿爆發力的招式，在尬舞過程中，將技巧、美感、和創意做出最佳的平衡和演繹，為爭取成為國手竭盡努力。BREAKING STAGE「霹靂舞國手選拔賽」不僅是正規嚴謹的國家級比賽，更是舞界一大盛事，因為只有透過此賽事且年度積分最高的舞者，才有機會進入國訓中心並代表台灣參加各項世界級賽事，因此這個賽事對所有的 B-Boys和B-Girls來說意義非凡。

霹靂舞國手心之所嚮的重要舞台

談到BREAKING STAGE，現任台灣霹靂舞國家隊成員並出征杭州亞運的B-Boy LILMA劉承德表示：「這是一個非常棒的舞台，除了可以挑戰自己之外，更能了解到自己目前在台灣霹靂舞界的水準定位。」除了努力成為國手為台灣爭光，他也希望成為專業舞者並開闢藝術及事業舞台，同時打造優質的教育平台將霹靂舞的力與美傳承給下一代，讓未來選手們的舞技戰力能不斷超越提升。

同樣代表台灣參加杭州亞運的霹靂舞國手 B-Girl Eru陳怡茹覺得霹靂舞有許多可能性和變化組合，她總是能從每次練習、競賽或是演出中找到樂趣跟收穫，她說：「Breaking Stage除了是選手們展現舞技、提升自我的重要舞台外，更能藉由嚴謹的賽事規則，驗收每一個階段的自己。」由此可見，這個比賽對於台灣的B-Boys和B-Girls有著無可取代的重要性。

安麗台灣積極贊助霹靂舞賽事，以實際行動支持台灣更多優秀舞者

霹靂舞國手選拔賽 安麗紐崔萊是唯一指定營養補充品牌

從舞者轉換成國手的階段，為因應訓練強度及方式的轉換，選手們更需要藉由專業完整地營養，使體能長期平穩的維持在最佳狀態。安麗公司提倡健康並長期贊助各項不同運動賽事，今年也持續以實質經費和專業營養提供贊助。針對本系列賽事獲勝的6組（男/女青少年組、男/女青年組、男/女成人組）前3名選手，安麗提供「紐崔萊特別獎」（共18名），6組的第一名各獲得價值2萬元產品、6組的第二名各獲得價格1萬5千元產品、6組的第三名各獲得價值1萬元產品。伴隨著「BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」2023最終站落幕，安麗期盼選手們調整身心狀態，秉持運動家的精神，為明年的國際賽事做足準備，為台灣爭光。