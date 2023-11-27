2023 BREAKING STAGE「霹靂舞國手選拔賽」成績揭曉！安麗支持霹靂舞國手邁向國際賽事
我們想讓你知道的是
安麗是一家總公司位於美國密西根州亞達城、以創業家為核心的健康保健公司，致力於協助全球超過 100 個市場的消費者邁向更健康、更美好的生活。根據《富比士》調查，安麗為美國私營家族企業前 50 名的企業之一，旗下最暢銷的品牌包括紐崔萊（Nutrilite™）、雅芝（Artistry™）及 XS™，並由安麗直銷商獨家銷售。根據美國權威雜誌《直銷新聞》（Direct Selling News），安麗也是 2022 全球百大直銷企業之首。 安麗台灣成立於 1982 年，至今已耕耘台灣市場逾 40 年，長年來與直銷商建立緊密的夥伴關係讓安麗事業規模持續成長茁壯，不但在台灣成為直銷公司領導品牌，也是全球安麗第六大市場。安麗台灣於 2012 年成立「安麗希望工場慈善基金會」，積極投入公益事業，目前於全台推動「愛陪伴課輔計畫」、「追夢計畫」、「愛培育潛能開發計畫」三大計畫，結合企業、直銷商以及社會大眾的力量，一起為台灣社會創造正向的動力。
由中華民國霹靂舞委員會主辦的「BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」，最終站已於上周末在台北精彩落幕，選手們不但爭相展現絕佳舞技，更祭出充滿爆發力的招式，在尬舞過程中，將技巧、美感、和創意做出最佳的平衡和演繹，為爭取成為國手竭盡努力。BREAKING STAGE「霹靂舞國手選拔賽」不僅是正規嚴謹的國家級比賽，更是舞界一大盛事，因為只有透過此賽事且年度積分最高的舞者，才有機會進入國訓中心並代表台灣參加各項世界級賽事，因此這個賽事對所有的 B-Boys和B-Girls來說意義非凡。
霹靂舞國手心之所嚮的重要舞台
談到BREAKING STAGE，現任台灣霹靂舞國家隊成員並出征杭州亞運的B-Boy LILMA劉承德表示：「這是一個非常棒的舞台，除了可以挑戰自己之外，更能了解到自己目前在台灣霹靂舞界的水準定位。」除了努力成為國手為台灣爭光，他也希望成為專業舞者並開闢藝術及事業舞台，同時打造優質的教育平台將霹靂舞的力與美傳承給下一代，讓未來選手們的舞技戰力能不斷超越提升。
同樣代表台灣參加杭州亞運的霹靂舞國手 B-Girl Eru陳怡茹覺得霹靂舞有許多可能性和變化組合，她總是能從每次練習、競賽或是演出中找到樂趣跟收穫，她說：「Breaking Stage除了是選手們展現舞技、提升自我的重要舞台外，更能藉由嚴謹的賽事規則，驗收每一個階段的自己。」由此可見，這個比賽對於台灣的B-Boys和B-Girls有著無可取代的重要性。
霹靂舞國手選拔賽 安麗紐崔萊是唯一指定營養補充品牌
從舞者轉換成國手的階段，為因應訓練強度及方式的轉換，選手們更需要藉由專業完整地營養，使體能長期平穩的維持在最佳狀態。安麗公司提倡健康並長期贊助各項不同運動賽事，今年也持續以實質經費和專業營養提供贊助。針對本系列賽事獲勝的6組（男/女青少年組、男/女青年組、男/女成人組）前3名選手，安麗提供「紐崔萊特別獎」（共18名），6組的第一名各獲得價值2萬元產品、6組的第二名各獲得價格1萬5千元產品、6組的第三名各獲得價值1萬元產品。伴隨著「BREAKING STAGE霹靂舞國手選拔賽」2023最終站落幕，安麗期盼選手們調整身心狀態，秉持運動家的精神，為明年的國際賽事做足準備，為台灣爭光。