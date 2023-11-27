向財團靠攏？柯文哲：不曾拿過新光吳家的錢，吳欣盈：不應用錢衡量愛國心
我們想讓你知道的是
柯文哲今天表示，選舉時一堆騙子掮客，登記前2天還有人自稱是聯合國專員、前美國國會助理，稱美方希望藍白合、羅森柏格會打電話；他一聽就覺得奇怪，還請人打電話到美國在台協會確認。柯文哲說，過程中還有人開價，只要他當副手就有1億美元，甚至喊價到2億美元，後來他學到一課，就是「直其道而行」。他也強調民眾黨至今沒收過鴻海創辦人郭台銘、副手吳欣盈家的錢，是正正當當營運。
面對柯文哲向財團靠攏的質疑，吳欣盈：不應用錢衡量愛國心
（中央社）外界質疑民眾黨總統參選人柯文哲找立委吳欣盈任副手是向財團靠攏。吳欣盈今（27）天接受訪問指出，不應該用錢來衡量一個人是否愛國，她相信自己關注的公共事務領域，以及關切台灣的議題都不會改變。
藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲24日與副手吳欣盈赴中選會完成登記，並於昨（26）天拍攝競選定裝照。根據柯辦釋出的拍攝影片，柯文哲表示，吳欣盈與他成長背景不同，兩人有高度互補性；吳欣盈稱讚柯文哲穿飛行外套就像電影捍衛戰士中的湯姆克魯斯（Tom Cruise），給他滿分10分。
雖然吳欣盈上週登記參選副總統，但今天上午仍前往立法院中興大樓辦公，並接受媒體訪問。
有關是否會請假跑選舉行程，吳欣盈未正面回答，但表示立法院預計12月下旬休會，許多委員會目前安排考察，很多立委也投入選舉；立委仍是她的重要工作，她會盡量配合柯文哲的行程，而她的競選團隊仍在準備。
外界質疑柯文哲找吳欣盈任副手是向財團靠攏，吳欣盈用中、英文回應，不應該用錢來衡量一個人是否愛國（Don't use money to measure my patriotism）。
吳欣盈說，她相信自己關心的公共事務領域，包含弱勢團體、退休金、財稅保障等，以及她關切台灣的議題都不會改變。
至於為何會答應與柯文哲搭配競選，吳欣盈說，柯文哲3年前給她擔任不分區立委的機會，「主席有這個要求的時候，我當然全力以赴 」；她相信在民主過程中，讓人民有更多選擇，並想辦法說服更多民眾投票，維持寶貴的民主。
柯文哲昨天出席「眾青開講」談到數據分析與隱私權議題時表示，台北的男人去酒店是為了公事，而不是為了娛樂，因為星期六、日要回家，假裝當好男人。此番言論引發外界質疑，媒體也詢問吳欣盈如何看待。
吳欣盈表示，柯文哲常會失言，就像別人也說她閩南語說得比中文好，「你們（媒體）不用再挖這種洞給我跳 」，這種事情問柯文哲的老婆或他旁邊的人就好，她就是聚焦政見。
柯文哲：選舉掮客多，有人開價上億美元盼我任副手
（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，選舉時一堆騙子掮客，登記前2天還有人自稱是聯合國專員、前美國國會助理，稱美方希望藍白合、羅森柏格會打電話；他一聽就覺得奇怪，還請人打電話到美國在台協會（AIT）政治組確認。
柯文哲說，過程中還有人開價，只要他當副手就有1億美元，甚至喊價到2億美元，後來他學到一課，就是「直其道而行」。他也強調，民眾黨至今沒收過鴻海創辦人郭台銘、副手吳欣盈他們家的錢，還是正正當當營運。
柯文哲今天接受「飛碟午餐尹乃菁時間」廣播專訪，並於會後接受媒體聯訪。
談及藍白破局前的種種，柯文哲說，幾個月前有一名自稱是美國阿拉斯加參議員的助理到民眾黨，還有人稱美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）要致電給他；後來民眾黨打電話去AIT確認，「不一定是國民黨發動，什麼國際騙子都有，證實這就是個局」。
柯文哲表示，過程中熱心人士與國際騙子一大堆，還有人開價，只要他當副手就有1億美元，甚至喊價到2億美元，後來他學到一課，就是「直其道而行」。
柯文哲坦言，絕大多數金主都認為藍白合才會贏，但有錢跟沒有錢各有不同選舉打法，現在要開始號召年輕人小額捐款。
柯文哲會後受訪表示，選舉一到，騙子掮客一大堆，登記前2天還有人自稱是聯合國專員、前美國國會助理，稱「美國方面希望藍白合」、「羅森柏格會打電話」；他一聽就覺得奇怪，還請人打電話到AIT政治組確認，後來就知道是騙子，也因此與AIT建立熱線。
外界質疑柯文哲找吳欣盈任副手是向財團靠攏。柯文哲說，吳欣盈當立委至今，只有職務捐，民眾黨沒拿過她們家的錢。
媒體也詢問，是否會向吳欣盈的家族募款。柯文哲說，選舉到目前為止，民眾黨都還沒有去辦什麼募款餐會，民眾黨還是走小額募款，最近會舉辦募款專案，並建立正面、陽光的選舉。
此外，柯文哲也說，目前烏克蘭、以色列都發生戰爭、美國的戰略趨向保守，至少在明年美國總統大選結果出爐前，台海關係會趨緩；不管台灣誰當總統，台海對抗局勢還是要壓下來，他雖然不是中美雙方的「第一選擇」，但他是中美可接受的人選。
國民黨禁柯替小雞站台，柯：堅壁清野恐使民進黨過半
（中央社）國民黨下令禁止民眾黨總統參選人柯文哲替立委參選人站台。柯文哲說，他計算過有10幾個立委選區屬於「伯仲之間」，還是需要柯文哲才會贏；若國民黨堅壁清野，立法院可能民進黨會單獨過半，全面封殺沒好處。
柯文哲今天接受「飛碟午餐尹乃菁時間」廣播專訪，並於會後接受媒體聯訪。
主持人尹乃菁詢問，藍白破局誰要負最大責任。柯文哲說，一隻碗敲不響，應該都有責任，但破局最大理由是雙方認知不同；國民黨把責任推給他，且宣傳協商過程一再退讓，但藍白整合過程，國民黨陸續提出民主初選、日德模式、侯柯同選票，不管哪一個方案，都是國民黨穩贏才提出。
談及登記參選前，國民黨總統參選人侯友宜曾致電未接，柯文哲說，他當時手機關靜音，後來才看到侯友宜來電；但他日前打給侯友宜時，下午侯友宜就開記者會，後來甚至搞出鴻海創辦人郭台銘那一段，君悅飯店會談甚至唸私人簡訊，「誰敢接你電話？」
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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