向財團靠攏？柯文哲：不曾拿過新光吳家的錢，吳欣盈：不應用錢衡量愛國心

面對柯文哲向財團靠攏的質疑,吳欣盈:不應用錢衡量愛國心

(中央社)外界質疑民眾黨總統參選人柯文哲找立委吳欣盈任副手是向財團靠攏。吳欣盈今(27)天接受訪問指出,不應該用錢來衡量一個人是否愛國,她相信自己關注的公共事務領域,以及關切台灣的議題都不會改變。

藍白合破局,民眾黨總統參選人柯文哲24日與副手吳欣盈赴中選會完成登記,並於昨(26)天拍攝競選定裝照。根據柯辦釋出的拍攝影片,柯文哲表示,吳欣盈與他成長背景不同,兩人有高度互補性;吳欣盈稱讚柯文哲穿飛行外套就像電影捍衛戰士中的湯姆克魯斯(Tom Cruise),給他滿分10分。

雖然吳欣盈上週登記參選副總統,但今天上午仍前往立法院中興大樓辦公,並接受媒體訪問。

有關是否會請假跑選舉行程,吳欣盈未正面回答,但表示立法院預計12月下旬休會,許多委員會目前安排考察,很多立委也投入選舉;立委仍是她的重要工作,她會盡量配合柯文哲的行程,而她的競選團隊仍在準備。

外界質疑柯文哲找吳欣盈任副手是向財團靠攏,吳欣盈用中、英文回應,不應該用錢來衡量一個人是否愛國(Don't use money to measure my patriotism)。

吳欣盈說,她相信自己關心的公共事務領域,包含弱勢團體、退休金、財稅保障等,以及她關切台灣的議題都不會改變。

至於為何會答應與柯文哲搭配競選,吳欣盈說,柯文哲3年前給她擔任不分區立委的機會,「主席有這個要求的時候,我當然全力以赴 」;她相信在民主過程中,讓人民有更多選擇,並想辦法說服更多民眾投票,維持寶貴的民主。

柯文哲昨天出席「眾青開講」談到數據分析與隱私權議題時表示,台北的男人去酒店是為了公事,而不是為了娛樂,因為星期六、日要回家,假裝當好男人。此番言論引發外界質疑,媒體也詢問吳欣盈如何看待。

吳欣盈表示,柯文哲常會失言,就像別人也說她閩南語說得比中文好,「你們(媒體)不用再挖這種洞給我跳 」,這種事情問柯文哲的老婆或他旁邊的人就好,她就是聚焦政見。

柯文哲:選舉掮客多,有人開價上億美元盼我任副手

(中央社記者郭建伸台北27日電)民眾黨總統參選人柯文哲今天表示,選舉時一堆騙子掮客,登記前2天還有人自稱是聯合國專員、前美國國會助理,稱美方希望藍白合、羅森柏格會打電話;他一聽就覺得奇怪,還請人打電話到美國在台協會(AIT)政治組確認。

柯文哲說,過程中還有人開價,只要他當副手就有1億美元,甚至喊價到2億美元,後來他學到一課,就是「直其道而行」。他也強調,民眾黨至今沒收過鴻海創辦人郭台銘、副手吳欣盈他們家的錢,還是正正當當營運。

柯文哲今天接受「飛碟午餐尹乃菁時間」廣播專訪,並於會後接受媒體聯訪。

談及藍白破局前的種種,柯文哲說,幾個月前有一名自稱是美國阿拉斯加參議員的助理到民眾黨,還有人稱美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)要致電給他;後來民眾黨打電話去AIT確認,「不一定是國民黨發動,什麼國際騙子都有,證實這就是個局」。

柯文哲表示,過程中熱心人士與國際騙子一大堆,還有人開價,只要他當副手就有1億美元,甚至喊價到2億美元,後來他學到一課,就是「直其道而行」。

柯文哲坦言,絕大多數金主都認為藍白合才會贏,但有錢跟沒有錢各有不同選舉打法,現在要開始號召年輕人小額捐款。

柯文哲會後受訪表示,選舉一到,騙子掮客一大堆,登記前2天還有人自稱是聯合國專員、前美國國會助理,稱「美國方面希望藍白合」、「羅森柏格會打電話」;他一聽就覺得奇怪,還請人打電話到AIT政治組確認,後來就知道是騙子,也因此與AIT建立熱線。

外界質疑柯文哲找吳欣盈任副手是向財團靠攏。柯文哲說,吳欣盈當立委至今,只有職務捐,民眾黨沒拿過她們家的錢。

媒體也詢問,是否會向吳欣盈的家族募款。柯文哲說,選舉到目前為止,民眾黨都還沒有去辦什麼募款餐會,民眾黨還是走小額募款,最近會舉辦募款專案,並建立正面、陽光的選舉。

此外,柯文哲也說,目前烏克蘭、以色列都發生戰爭、美國的戰略趨向保守,至少在明年美國總統大選結果出爐前,台海關係會趨緩;不管台灣誰當總統,台海對抗局勢還是要壓下來,他雖然不是中美雙方的「第一選擇」,但他是中美可接受的人選。

國民黨禁柯替小雞站台,柯:堅壁清野恐使民進黨過半

(中央社)國民黨下令禁止民眾黨總統參選人柯文哲替立委參選人站台。柯文哲說,他計算過有10幾個立委選區屬於「伯仲之間」,還是需要柯文哲才會贏;若國民黨堅壁清野,立法院可能民進黨會單獨過半,全面封殺沒好處。

柯文哲今天接受「飛碟午餐尹乃菁時間」廣播專訪,並於會後接受媒體聯訪。

主持人尹乃菁詢問,藍白破局誰要負最大責任。柯文哲說,一隻碗敲不響,應該都有責任,但破局最大理由是雙方認知不同;國民黨把責任推給他,且宣傳協商過程一再退讓,但藍白整合過程,國民黨陸續提出民主初選、日德模式、侯柯同選票,不管哪一個方案,都是國民黨穩贏才提出。

談及登記參選前,國民黨總統參選人侯友宜曾致電未接,柯文哲說,他當時手機關靜音,後來才看到侯友宜來電;但他日前打給侯友宜時,下午侯友宜就開記者會,後來甚至搞出鴻海創辦人郭台銘那一段,君悅飯店會談甚至唸私人簡訊,「誰敢接你電話?」