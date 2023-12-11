《智慧妻子》：為什麼我們應該要關心Siri、Alexa等智慧居家科技「陰柔化」？

文：約蘭德．斯特蘭格斯（Yolande Strengers）、珍妮．甘迺迪（Jenny Kennedy）

男性的訂製新娘

誰會想要擁有一名智慧妻子？或許每個人都想。2016年，國際研究諮詢公司顧能（Gartner）曾預測，人類和機器的交談次數即將超越與配偶的交談次數。美國目前約有超過四分之一的成人，也就是超過6600萬人，擁有至少一個類似Alexa的智慧音箱。

蘋果公司的Siri首度在2011年亮相時，她的定位是個「時髦、年輕的女性，可以轉移侮辱、喜歡調情，以調皮但服從的態度服務使用者」，她的「出場派對」第一年內就創下了將近1.5億台iPhone的銷售量。這項橫空出世、由一間公司獨自閉門開發、幾乎完全沒有女性參與的技術，在短短十二個多月的時間內，就徹底、廣泛地形塑了全世界對於智慧妻子和AI智慧助理的想像。

其他類型的智慧妻子，例如照護型機器人或性愛機器人的市場相對較小，觸及的家戶也較少。儘管媒體報導氾濫，但性愛機器人迄今依然只是一種概念，而不是商業現實，雖然市場預測可能擴張，但依然非常小眾。

就性別偏好與接受度而言，產業數據顯示，智慧居家設備的消費者多為男性族群，而那些「智慧居家控」更清一色是男性。男性往往也是將智慧居家科技帶入家庭，並負責操作或管理的人。

然而，正如前述所說，女性（以及同樣佔據人口中很大一部分的非異性戀男性），也會需要這些（智慧的）賢內助。在美國，年齡在18到35歲之間的千禧世代女性，對於智慧居家科技尤其感興趣，也偶有調查報告顯示，女性對於特定裝置的興趣甚至比男性更高，例如語音助理或智慧家電。

限縮到特定的銷售市場，也可以看到其他的性別差異，例如偏好、接受度與收益。目前，會對性愛機器人或性愛玩偶感興趣、購買的消費者，絕大多數為男性；由於市面上這類產品多以插入性交為導向，其實也不難理解為何女性會興致缺缺。相形之下，女性就是社交型機器人市場的最主要消費族群，由於女性普遍比男性長壽，她們因而更可能面臨衰老的疾病所苦，例如失智症——而這正是照護型機器人崛起的新興用途之一。

就創造智慧妻子的面向來說，男性明顯仍居於領導地位。從事程式設計的男性人數遠遠超過女性，2017年，美國的程式設計師就有超過75%為男性。機器人開發和AI領域的男性人數高於女性。在蘋果、臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、Google、奇異公司（General Electric）的技術工作職位，約有77%至83%為男性，亞馬遜則略高於63%。在臉書的AI研究員有85%為男性，Google更高達90%。學界中的比例也差不多，有超過80%研究AI的教授為男性，只有12%的資深AI研究學者為女性。

事實上，在過去的三、四十年間，電腦科學領域的性別多元性明顯倒退，儘管一直有積極的倡議行動試圖力挽狂瀾，但該領域的女性比例依然從1980年代早期的37%，一路降至2016年的18%。在「經濟合作暨發展組織」（OECD）的三十六個會員國中，電腦科學領域中的高學歷女性人數一直相當少。

在英國，通訊科技業中擔任資訊與軟體開發工作的女性比例，在過去十年間也從15%下降至12%。在「聯合國教育、科學及文化組織」（UNESCO，簡稱聯合國教科文組織）針對縮小資訊性別落差所發佈的報告書中，就曾語帶沮喪地指出，「數位空間的男性主宰程度日漸趨強，而非趨弱。」

不過，這個趨勢並非自始如此。當電腦科技在第二次世界大戰後開始快速發展時，程式設計在西方世界多被視為是「女人活」。然而，隨著程式設計對於生活各層面的深遠影響力日趨明顯，以及隨著電腦逐漸走入職場、家庭，尤其是男孩的房間之後，情況開始有所變化。

資訊領域中已經寥寥可數的女性比例，若再結合所謂的「自我效能的資訊性別落差」（self-efficacy technology gender gap），即男孩與女孩對自我能力的信心程度差異，更是如同火上加油。研究顯示，女孩傾向認為自己的資訊能力比較差——即使實際上並非如此，她們有時候其實表現得比男生還要好。

某種程度上，這是因為男孩長期被教導相信自己天生就應該很擅長科技，而女孩的社會化方向則普遍與此相反；不過，也有其他推波助瀾的原因，例如，長期以來我們都會根據產品的陽剛與陰柔程度，將科技產品性別化，例如電視、遙控器會被稱為「黑電」（brown goods），而冰箱等家電，則會被歸類為「白電」 （white goods）。

資訊領域的性別失衡程度之高，促使記者、製作人與作家張秀春 （Emily Chang）使用「兄弟烏托邦」（Brotopia）一詞來描繪矽谷的程式設計文化。她特別標舉矽谷科技業的偏頗招募策略——這些企業過往主要聘用典型的男性「怪咖」，但近期更為重視過度自信、充滿卡里斯瑪（charismatic）的資訊科技（Information Technology，IT）英雄，像是已故的蘋果創辦人史蒂夫・賈伯斯（Steve Jobs）。