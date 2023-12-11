《智慧妻子》：為什麼我們應該要關心Siri、Alexa等智慧居家科技「陰柔化」？
我們想讓你知道的是
本書要回應的，是對於智慧居家、嘗試踏入家庭的智慧助理、社交機器人、性愛機器人等AI領域，以及所謂進步科技的批判，甚至向其開戰的武裝動員令。本書帶著性別化的透鏡檢視相關產業的主張——有時宣稱其產品是無性別的，有時聲稱其發展能夠裨益所有人，甚至可能有益地球，但這些承諾最終都沒有真正被實現。
文：約蘭德．斯特蘭格斯（Yolande Strengers）、珍妮．甘迺迪（Jenny Kennedy）
男性的訂製新娘
誰會想要擁有一名智慧妻子？或許每個人都想。2016年，國際研究諮詢公司顧能（Gartner）曾預測，人類和機器的交談次數即將超越與配偶的交談次數。美國目前約有超過四分之一的成人，也就是超過6600萬人，擁有至少一個類似Alexa的智慧音箱。
蘋果公司的Siri首度在2011年亮相時，她的定位是個「時髦、年輕的女性，可以轉移侮辱、喜歡調情，以調皮但服從的態度服務使用者」，她的「出場派對」第一年內就創下了將近1.5億台iPhone的銷售量。這項橫空出世、由一間公司獨自閉門開發、幾乎完全沒有女性參與的技術，在短短十二個多月的時間內，就徹底、廣泛地形塑了全世界對於智慧妻子和AI智慧助理的想像。
其他類型的智慧妻子，例如照護型機器人或性愛機器人的市場相對較小，觸及的家戶也較少。儘管媒體報導氾濫，但性愛機器人迄今依然只是一種概念，而不是商業現實，雖然市場預測可能擴張，但依然非常小眾。
就性別偏好與接受度而言，產業數據顯示，智慧居家設備的消費者多為男性族群，而那些「智慧居家控」更清一色是男性。男性往往也是將智慧居家科技帶入家庭，並負責操作或管理的人。
然而，正如前述所說，女性（以及同樣佔據人口中很大一部分的非異性戀男性），也會需要這些（智慧的）賢內助。在美國，年齡在18到35歲之間的千禧世代女性，對於智慧居家科技尤其感興趣，也偶有調查報告顯示，女性對於特定裝置的興趣甚至比男性更高，例如語音助理或智慧家電。
限縮到特定的銷售市場，也可以看到其他的性別差異，例如偏好、接受度與收益。目前，會對性愛機器人或性愛玩偶感興趣、購買的消費者，絕大多數為男性；由於市面上這類產品多以插入性交為導向，其實也不難理解為何女性會興致缺缺。相形之下，女性就是社交型機器人市場的最主要消費族群，由於女性普遍比男性長壽，她們因而更可能面臨衰老的疾病所苦，例如失智症——而這正是照護型機器人崛起的新興用途之一。
就創造智慧妻子的面向來說，男性明顯仍居於領導地位。從事程式設計的男性人數遠遠超過女性，2017年，美國的程式設計師就有超過75%為男性。機器人開發和AI領域的男性人數高於女性。在蘋果、臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、Google、奇異公司（General Electric）的技術工作職位，約有77%至83%為男性，亞馬遜則略高於63%。在臉書的AI研究員有85%為男性，Google更高達90%。學界中的比例也差不多，有超過80%研究AI的教授為男性，只有12%的資深AI研究學者為女性。
事實上，在過去的三、四十年間，電腦科學領域的性別多元性明顯倒退，儘管一直有積極的倡議行動試圖力挽狂瀾，但該領域的女性比例依然從1980年代早期的37%，一路降至2016年的18%。在「經濟合作暨發展組織」（OECD）的三十六個會員國中，電腦科學領域中的高學歷女性人數一直相當少。
在英國，通訊科技業中擔任資訊與軟體開發工作的女性比例，在過去十年間也從15%下降至12%。在「聯合國教育、科學及文化組織」（UNESCO，簡稱聯合國教科文組織）針對縮小資訊性別落差所發佈的報告書中，就曾語帶沮喪地指出，「數位空間的男性主宰程度日漸趨強，而非趨弱。」
不過，這個趨勢並非自始如此。當電腦科技在第二次世界大戰後開始快速發展時，程式設計在西方世界多被視為是「女人活」。然而，隨著程式設計對於生活各層面的深遠影響力日趨明顯，以及隨著電腦逐漸走入職場、家庭，尤其是男孩的房間之後，情況開始有所變化。
資訊領域中已經寥寥可數的女性比例，若再結合所謂的「自我效能的資訊性別落差」（self-efficacy technology gender gap），即男孩與女孩對自我能力的信心程度差異，更是如同火上加油。研究顯示，女孩傾向認為自己的資訊能力比較差——即使實際上並非如此，她們有時候其實表現得比男生還要好。
某種程度上，這是因為男孩長期被教導相信自己天生就應該很擅長科技，而女孩的社會化方向則普遍與此相反；不過，也有其他推波助瀾的原因，例如，長期以來我們都會根據產品的陽剛與陰柔程度，將科技產品性別化，例如電視、遙控器會被稱為「黑電」（brown goods），而冰箱等家電，則會被歸類為「白電」 （white goods）。
資訊領域的性別失衡程度之高，促使記者、製作人與作家張秀春 （Emily Chang）使用「兄弟烏托邦」（Brotopia）一詞來描繪矽谷的程式設計文化。她特別標舉矽谷科技業的偏頗招募策略——這些企業過往主要聘用典型的男性「怪咖」，但近期更為重視過度自信、充滿卡里斯瑪（charismatic）的資訊科技（Information Technology，IT）英雄，像是已故的蘋果創辦人史蒂夫・賈伯斯（Steve Jobs）。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
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現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。