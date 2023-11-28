【國際大風吹】蘇納克說「讓人病死也不封城」？英國防疫調查爆醜聞，英國政府明年可能變天
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在英國，估計共有超過23萬人死於COVID-19疫情，而在近期的調查中，時任首相的強森與現任首相蘇納克，被發現疫情期間連環爆出爭議言論，許多調查也發現，在提前大選的呼聲中，也指向了英國變天可能。
在2023年的現在，新冠肺炎COVID-19感覺好像是上輩子的事情了，但是英國身為疫情重災區，全國估計有超過23萬人死於新冠肺炎，死亡率在歐洲先進國家中數一數二的高，所以政府從去年正式啟動公共調查，要檢討防疫措施有什麼值得改進的地方，也替未來下一波疫情做好準備。
沒想到調查1年多下來，最近接二連三發現很多荒腔走板的事情，包括前任首相強森，曾經以為用特殊吹風機吹吹鼻子，就可以消滅病毒，而現任首相、當時擔任財政大臣的蘇納克，也傳出不顧老百姓死活，說寧願讓大家病死，也不要再封城了。
英國防疫公共調查，到底抖出多少離譜內幕，又可能對英國未來有什麼樣的影響？
強森：疫情是大自然淘汰老人的機制
2020年疫情來襲當下，英國首相還是保守黨的強森。當時擔任政府首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance），因為經常跟強森一起出席每日記者會，成為家喻戶曉的人物。如今，瓦朗斯的第一手證詞，卻成為許多爆炸性指控的證據。
英國第一個確診病例出現在2020年1月31號。儘管中國和義大利的疫情已經快速傳播，英國政府卻似乎沒有意識到嚴重性，甚至官員經常拋出所謂「集體免疫」的說法，也就是放任病毒傳播，只要夠多人生病之後自然產生抗體，最終社會大眾就可以具有免疫力。
英國政府沒有盡快呼籲保持社交距離，也拖到3月底才實施第一次全國封城。
儘管如此，根據瓦倫斯2020年的筆記，首相強森認為這場疫情是大自然淘汰老人的方式，老人應該要接受這個命運，同時讓年輕人可以繼續生活，經濟可以繼續運轉。
另外，瓦朗斯在公共調查聽證會上也指出，強森實在沒什麼科學觀念，在疫情期間面對各種科學資料和證據，常常沒辦法正確理解。瓦倫斯甚至直言，強森恐怕15歲之後就放棄科學了，因此學者們在內部會議上不得不反覆向他解釋一些基本概念。
例如，2020年10月，英國衛生部發出一份關於新冠後遺症、也就是所謂「長新冠」的報告書。強森竟然在那一頁親筆寫下「鬼扯」，認為這些後遺症不是真的，只是心理創傷而已，但研究卻證明長新冠絕對存在。
不只如此，當時擔任強森首席顧問的康明斯（Dominic Cummings）也在聽證會爆料，疫情初期，強森曾經在政府官員的WhatsAPP群組裏面，分享一段有人用吹風機吹鼻子來殺死病毒的YouTube影片，並詢問首席醫療官和首席科學顧問的意見。
這支荒謬的影片一度在社群媒體上瘋傳，但後來因為內容錯誤遭到YouTube下架，是當時常見的防疫迷思之一。康明斯另外表示，強森一度要他想辦法製造話題，蓋過疫情新聞，減少輿論對政府的壓力。
蘇納克：讓人病死沒關係，不要封城
這場針對防疫措施的公共調查，是2021年底強森自己在龐大壓力下被迫發起的。當時英國有非常多染疫死者家屬，認為政府在防疫過程中失職，造成很多不必要的死亡和病痛，所以強烈要求公正調查，找出誰該負責。
如今接任首相的蘇納克，在疫情期間擔任財政大臣，當時的政策也成為調查焦點。
2020年中，歷經第一次全國封城之後，學者顧問曾經指出，低收入族群就算出現症狀，恐怕也很難乖乖在家自主隔離，因為不出門工作可能就失去收入，所以建議蘇納克提供隔離補助，才能減少疫情傳播，但卻被蘇納克拒絕。
急於拼經濟的蘇納克，後來還推動所謂「吃外食救經濟」的措施，也就是由政府補助酒館、餐廳的餐點，鼓勵民眾走出家門到外面吃飯，希望可以幫助被疫情重創的餐飲業者。然而，後續研究發現，大家出門吃飯增加群聚感染，反而讓疫情快速反彈。
蘇納克最近作證表示，不記得在內部會議上有人反對這個計畫，結果遭到瓦朗斯出面打臉，說蘇納克幾乎不可能不知道學界的反對意見。
瓦朗斯的筆記進一步指出，就在2020年10月，英國進入第二次全國封城之前，強森傾向不再封城，讓病毒自然傳播，而蘇納克則是透過康明斯向科學和醫療顧問們表示，他覺得「就讓大家病死沒關係」。瓦朗斯認為政府完全沒有領導力。同一篇筆記上還寫，強森說反正大部分病逝的長輩，也差不多是該離開的年紀了。
防疫調查傷保守黨選情，英國要變天了？
目前為止，這場防疫公共調查只進行到一半，預計要到2026年才結束蒐證階段。雖然調查的性質不是追究相關人士的法律責任，但司法單位有可能針對其中涉嫌違法的部分展開調查。無論如何，從疫情期間的亂象，到今年的通貨膨脹，以至於這場公共調查中的爆炸性證詞，都已經對保守黨政府產生衝擊。
根據外媒Politico的分析，在強森時代的尾聲，他和內閣成員的醜聞不斷，同時通貨膨脹飆漲，後來特拉斯短暫上台，又因為經濟計畫過分激進惹出爭議，只當了45天首相，創下英國最短命首相紀錄。等到蘇納克上台的時候，很多選民已經對保守黨失去信心。
而今年10月份的地方選舉中，保守黨在兩個鐵票選區翻船，輸給在野的工黨，反映出保守黨前景堪憂。
11月的最新民調顯示，蘇納克的支持度跌到史上新低，只有21%的英國人滿意他的施政，有66%對他感到不滿。在政黨傾向方面，保守黨支持度只有25%，而在野的工黨高達46%。
英國媒體報導，蘇納克滿意度不佳，面臨黨內逼宮聲浪，因此已經有傳言認為，他可能宣布提前在明年5月舉行大選，來證明他依然有足夠的民意基礎帶領國家。然而，選情確實對保守黨不利，有保守黨議員認為，下一屆大選一定會輸，但蘇納克當首相當得越久就會失去越多支持，不如提前大選，或許還能少輸幾個席次。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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