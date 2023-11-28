【國際大風吹】蘇納克說「讓人病死也不封城」？英國防疫調查爆醜聞，英國政府明年可能變天

在2023年的現在，新冠肺炎COVID-19感覺好像是上輩子的事情了，但是英國身為疫情重災區，全國估計有超過23萬人死於新冠肺炎，死亡率在歐洲先進國家中數一數二的高，所以政府從去年正式啟動公共調查，要檢討防疫措施有什麼值得改進的地方，也替未來下一波疫情做好準備。

沒想到調查1年多下來，最近接二連三發現很多荒腔走板的事情，包括前任首相強森，曾經以為用特殊吹風機吹吹鼻子，就可以消滅病毒，而現任首相、當時擔任財政大臣的蘇納克，也傳出不顧老百姓死活，說寧願讓大家病死，也不要再封城了。

英國防疫公共調查，到底抖出多少離譜內幕，又可能對英國未來有什麼樣的影響？

強森：疫情是大自然淘汰老人的機制

2020年疫情來襲當下，英國首相還是保守黨的強森。當時擔任政府首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance），因為經常跟強森一起出席每日記者會，成為家喻戶曉的人物。如今，瓦朗斯的第一手證詞，卻成為許多爆炸性指控的證據。

英國第一個確診病例出現在2020年1月31號。儘管中國和義大利的疫情已經快速傳播，英國政府卻似乎沒有意識到嚴重性，甚至官員經常拋出所謂「集體免疫」的說法，也就是放任病毒傳播，只要夠多人生病之後自然產生抗體，最終社會大眾就可以具有免疫力。

英國政府沒有盡快呼籲保持社交距離，也拖到3月底才實施第一次全國封城。

儘管如此，根據瓦倫斯2020年的筆記，首相強森認為這場疫情是大自然淘汰老人的方式，老人應該要接受這個命運，同時讓年輕人可以繼續生活，經濟可以繼續運轉。

另外，瓦朗斯在公共調查聽證會上也指出，強森實在沒什麼科學觀念，在疫情期間面對各種科學資料和證據，常常沒辦法正確理解。瓦倫斯甚至直言，強森恐怕15歲之後就放棄科學了，因此學者們在內部會議上不得不反覆向他解釋一些基本概念。

例如，2020年10月，英國衛生部發出一份關於新冠後遺症、也就是所謂「長新冠」的報告書。強森竟然在那一頁親筆寫下「鬼扯」，認為這些後遺症不是真的，只是心理創傷而已，但研究卻證明長新冠絕對存在。

The note where Boris Johnson wrote 'bollocks' next to a paragraph on Long Covid. Unbelievable. #CovidInquiry pic.twitter.com/zcjzXbRJ4L — ModSocDem (@mod_soc_dem) October 13, 2023

不只如此，當時擔任強森首席顧問的康明斯（Dominic Cummings）也在聽證會爆料，疫情初期，強森曾經在政府官員的WhatsAPP群組裏面，分享一段有人用吹風機吹鼻子來殺死病毒的YouTube影片，並詢問首席醫療官和首席科學顧問的意見。

這支荒謬的影片一度在社群媒體上瘋傳，但後來因為內容錯誤遭到YouTube下架，是當時常見的防疫迷思之一。康明斯另外表示，強森一度要他想辦法製造話題，蓋過疫情新聞，減少輿論對政府的壓力。

蘇納克：讓人病死沒關係，不要封城

這場針對防疫措施的公共調查，是2021年底強森自己在龐大壓力下被迫發起的。當時英國有非常多染疫死者家屬，認為政府在防疫過程中失職，造成很多不必要的死亡和病痛，所以強烈要求公正調查，找出誰該負責。

如今接任首相的蘇納克，在疫情期間擔任財政大臣，當時的政策也成為調查焦點。

2020年中，歷經第一次全國封城之後，學者顧問曾經指出，低收入族群就算出現症狀，恐怕也很難乖乖在家自主隔離，因為不出門工作可能就失去收入，所以建議蘇納克提供隔離補助，才能減少疫情傳播，但卻被蘇納克拒絕。

急於拼經濟的蘇納克，後來還推動所謂「吃外食救經濟」的措施，也就是由政府補助酒館、餐廳的餐點，鼓勵民眾走出家門到外面吃飯，希望可以幫助被疫情重創的餐飲業者。然而，後續研究發現，大家出門吃飯增加群聚感染，反而讓疫情快速反彈。

蘇納克最近作證表示，不記得在內部會議上有人反對這個計畫，結果遭到瓦朗斯出面打臉，說蘇納克幾乎不可能不知道學界的反對意見。

瓦朗斯的筆記進一步指出，就在2020年10月，英國進入第二次全國封城之前，強森傾向不再封城，讓病毒自然傳播，而蘇納克則是透過康明斯向科學和醫療顧問們表示，他覺得「就讓大家病死沒關係」。瓦朗斯認為政府完全沒有領導力。同一篇筆記上還寫，強森說反正大部分病逝的長輩，也差不多是該離開的年紀了。

Photo Credit: 國際大風吹

防疫調查傷保守黨選情，英國要變天了？

目前為止，這場防疫公共調查只進行到一半，預計要到2026年才結束蒐證階段。雖然調查的性質不是追究相關人士的法律責任，但司法單位有可能針對其中涉嫌違法的部分展開調查。無論如何，從疫情期間的亂象，到今年的通貨膨脹，以至於這場公共調查中的爆炸性證詞，都已經對保守黨政府產生衝擊。

根據外媒Politico的分析，在強森時代的尾聲，他和內閣成員的醜聞不斷，同時通貨膨脹飆漲，後來特拉斯短暫上台，又因為經濟計畫過分激進惹出爭議，只當了45天首相，創下英國最短命首相紀錄。等到蘇納克上台的時候，很多選民已經對保守黨失去信心。

而今年10月份的地方選舉中，保守黨在兩個鐵票選區翻船，輸給在野的工黨，反映出保守黨前景堪憂。

11月的最新民調顯示，蘇納克的支持度跌到史上新低，只有21%的英國人滿意他的施政，有66%對他感到不滿。在政黨傾向方面，保守黨支持度只有25%，而在野的工黨高達46%。

Photo Credit: 國際大風吹

英國媒體報導，蘇納克滿意度不佳，面臨黨內逼宮聲浪，因此已經有傳言認為，他可能宣布提前在明年5月舉行大選，來證明他依然有足夠的民意基礎帶領國家。然而，選情確實對保守黨不利，有保守黨議員認為，下一屆大選一定會輸，但蘇納克當首相當得越久就會失去越多支持，不如提前大選，或許還能少輸幾個席次。