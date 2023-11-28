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2023/11/28,
健康

中國爆出「多病原疫情」，黴漿菌、流感、腺病毒、RSV與COVID-19齊攻邊境大門

中國爆出「多病原疫情」，黴漿菌、流感、腺病毒、RSV與COVID-19齊攻邊境大門
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

為因應近期中國呼吸道疾病發生率上升，疾管署持續加強國內外疫情監測，加強機場港埠全面戒備，機場的電子看板跟跑馬燈都已設置告示，提醒自中港澳入境旅客注意自身症狀。

中國近期爆出「多病原疫情」，包括黴漿菌、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）等5大病原，造成大量兒童病患到醫院求診，引發世界衛生組織（WHO）關注。有醫師警示中國抗藥性黴漿菌明年過年可能侵台，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，將持續密切監控，已發醫界通函提醒醫師提高警覺，並加強機場港埠全面戒備。

有醫師擔憂，如果大陸疫情持續上升，勢必影響台灣，預計國內將於明年過年後開始流行。

中國北方疫情連五週攀升，醫院大爆滿

中國國家衛健委新聞發言人米鋒11月26日表示，近期急性呼吸道疾病持續上升，與多種呼吸道病原體疊加有關。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶稱，多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡群體流行的主要病原體不同。0—4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主，5—14歲人群以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主，15—59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主，60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

據世界衛生組織（WHO）與中國官方資料顯示，中國北方省份類流感疫情已連5週上升，上週上升幅度比先前更高，定點醫院報告類流感症狀就診占比6.2%，約是過去3年同期的2.5倍；國際媒體也報導，北津、天津等北方省市醫院，尤其兒童醫院中，都有人潮壅塞的情況。

黴漿菌好發於兒童，大量病患上升

肺炎黴漿菌在中國已有嚴重抗藥性。羅一鈞26日表示，黴漿菌疫情通常會在2到3個月達高峰，據中國提供WHO資料顯示，黴漿菌疫情從今年5月就開始，10月過後呼吸道疾病屬於多重病原。此波疫情亦引起WHO關注，依目前收集到的資料顯示，應是已知的病原於社區高度流行，建議持續監測、觀察社區疫情狀態。

抗藥性黴漿菌過年是否會侵台？羅一鈞說明，黴漿菌好發於兒童，成人傳染與成為傳播者機率相對較低，目前暫無出現致病力大幅改變的風險，因此台商往返兩岸是否可能造成抗藥性黴漿菌進入台灣，仍待觀察中國疫情後續趨勢。

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圖片來源：疾管署
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圖片來源：疾管署

為因應近期中國呼吸道疾病發生率上升，疾管署持續加強國內外疫情監測，加強機場港埠全面戒備，機場的電子看板跟跑馬燈都已設置告示，提醒自中港澳入境旅客注意自身症狀。同時發布醫界通函，提醒全國醫界留意中國疫情，看診時應落實「TOCC」機制，確實詢問並記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，依循通報病例處理流程進行採檢及通報。

疾管署並提醒近期欲前往中國之民眾留意：

  • 出發前先接種新冠XBB與流感疫苗。
  • 第二在當地勤洗手、戴口罩與注意個案衛生。
  • 返台時若有疑似發燒或急性呼吸道症狀，請在機場檢疫症主動告知檢疫人員，進行相關檢疫跟評估。
  • 若返台後還是出現相關症狀的話，儘速就醫告知旅遊史，讓醫師做評估。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：中國「多病原疫情」升溫！ 疾管署：機場港埠全面戒備

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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