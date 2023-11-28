2023浪漫台三線藝術季：從「語言」到「族群」，討論客家議題在台灣的連結
我們想讓你知道的是
本屆浪漫台三線藝術季《Falabidbog 花啦嗶啵》以其對於客家議題的敏銳度，在遊客的觀展經驗中呈現出對於文化復興的企圖，誠然這不意味著短短兩個月的藝術季，便足以提升客家話的實際使用人口。
文：曾哲偉（TSENG Che-Wei）
2023年第二屆浪漫台三線藝術季在「藝術策展」、「設計導入」和「飲食實驗計畫」的三大主軸分區下，整體的策劃主題以《Falabidbog 花啦嗶啵》為名，在客家話中意為「繽紛多彩」；同時延續上一屆的理念，將「一個以客家文化復興為核心的社會運動」作為帶動地方觀光之外，所期望達成的文化成效。
旅程上的語言經驗
筆者現居台北，恰好周遭較少精熟客家話的朋友，更別說使用流利客家話進行的溝通場合，平時生活中偶遇客家話的唯一情境，只有搭乘捷運時不帶感情的到站廣播。
因此，在浪漫台三線的整趟觀展過程中，令筆者印象最為深刻的，除了藝術作品與飲食文化之外，即是旅程中所遭遇的「語言」經驗與其提供的衍伸思考。
以「設計導入」展區為例，關西老街（中正路）上的仙草期間限定店《黑色幽默｜關西一塊仙草動》，由「生活起物」籌劃設計，邀請台灣果醬女王「柯亞」操刀食物設計，實地向當地廚師取經，從客家飲食文化中獲取靈感；並由關西南雄社區發展協會招募七名在地長者於現場輪班擔任店員；服裝品牌「甫月」設計的店員制服上，則印有每位長者的現年歲數，其中年紀最大的已有81歲高齡，店內牆上的肖像海報，介紹著每位長者的生命歷史，與本次參與藝術季所發生的趣事，並在一些字詞旁邊特別標註客家話讀音。
在筆者的餐點體驗過程中，當天服務的長者容光煥發，極度熱情地與參訪遊客互動，在餐點製作、送餐之餘，帶領遊客學習牆上的客家話短句。
在聆聽、複誦一來一回之間，筆者初次經驗到客家話的對話情境，作為常民語言在生活中活用，除新鮮感之外，令人莫名動容。
以「客」為名的族群
這個以「客」為名的族群，雖然對於確切的名稱由來眾說紛紜，然而可以肯定的是：客家人雖然跟閩南人、廣東人⋯⋯等，都是中國南方漢族的一支，卻是唯一並非以地域命名的支系[1]，無疑在族群名稱中指向其漂泊的歷史軌跡。
法國哲學家德希達（Jacques Derrida）曾經寫道：「我只說一種語言，這個語言不屬於我。」[2]在這個矛盾的句型背後，實際上已經暗示語言是繼承而來，即便是自己的母語，都存在著一定的殖民性與非歸屬性，語言影響思維，同時也受歷史條件影響。
根據「110年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」的統計數據，客家話的使用比例情形，在全台範圍內呈現出高度集中的情況，並且整體客家話聽說能力正在逐年下滑，以105年及110年的統計數據相比較，聽的比例分別為97.0％、95.7％，說的比例則為56％、52.6％，可見語言使用與地域分佈之間的關聯性，與其現今遭遇的傳承危機。[3]
特定語言的使用，因此總是與「族群」的概念息息相關。關於「語言多樣性」的釋源故事，時常將語言與「族群多樣性」的起源相互連結，在為人所熟知的《聖經》故事中，上帝為了阻止人類建造通天塔，將人們分散在各處，並使其語言不能互通，也就間接使得高塔的建造終止。
自此之後，人們只能在不同的語言介面之間轉換，並且總是涉及各種摩擦、衝突、誤解與不可調和，在翻譯過程中，原始資料的完整意義必然會產生缺漏、變形，因此「語言」也就成為一種判斷「族群」的識別系統。
在舊約聖經《士師記》篇章中，寫有這樣一個故事：
「基列人把守約旦河的渡口，不容以法蓮人過去。以法蓮逃走的人若說：『容我過去』，基列人就問他說：『你是以法蓮人不是？』他若說：『不是』，就對他說：『你說示播列。』以法蓮人因為咬不真字音，便說：『⻄播列。』基列人就將他拿住，殺在約旦河的渡口。那時以法蓮人被殺的有四萬二千人。」
語言不只是一個完善固定的溝通工具，而是在日常反覆的實際使用中被不斷喚醒、活化，因此在語言中總是存在著如同「示播列（shibboleth）」一般的存在，難以被檔案化、系統化地收編於書面之中，而是在語言的使用族群之間竄動、留存。
這樣的情況，就好似各行各業中都存在著或大或小的「行話（jargon）」，當人們走進一間五金建材行的時候，光是對於尋找物件的描述、用語，和說話的方式，就足以判別客人是「內行」還是「外行」，進而影響到老闆開出的價格，實際上，以語言進行族群識別並非特殊情況，而是充斥於日常生活當中。
作為一個獨立學科，「藝術」也不例外地存在著許多行話、習語，因此在大眾眼中時常有「藝術就是做一些大家看不懂的東西」的印象。
作為一個跨縣市大型藝術季，《Falabidbog 花啦嗶啵》不只有其文化考量，更需要處理觀光成效的面向，因此普羅大眾的可閱讀性也就變得格外重要。
在客家委員會的資金挹注下，浪漫台三線是全球範圍內罕見以特定族群作為主題發展的藝術季，以此得天獨厚的條件作為前提，展覽中真正處理「客家」、把與「客家」相關的問題意識挖掘出來的作品又有哪些？
在理想情況下，「藝術」的作用應該如同語言一般，被作為一種溝通介面使用，這並不意味著藝術應該如實、輕易地將意義內容傳達給觀眾；反之，筆者認為藝術恰恰需要呈現出「無法被轉譯、非藝術不可」的部分予觀眾，實現「另一種語言」所無法承載的意義內容。
視「藝術」為溝通介面
自俄烏戰爭爆發以來，台灣有許多藝術展覽皆納入烏克蘭藝術家名單，作為支持烏克蘭的象徵與政治發聲管道之一。在本屆浪漫台三線中，即有烏克蘭藝術家詹娜・卡德羅娃（Zhanna Kadyrova）的舊作參展，除卻作為政治支持的象徵之外，筆者認為該作的策展選件，以一種較為含蓄的方式確實地回應浪漫台三線所欲達成的文化成效。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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