2023浪漫台三線藝術季：從「語言」到「族群」，討論客家議題在台灣的連結

文：曾哲偉（TSENG Che-Wei）

2023年第二屆浪漫台三線藝術季在「藝術策展」、「設計導入」和「飲食實驗計畫」的三大主軸分區下，整體的策劃主題以《Falabidbog 花啦嗶啵》為名，在客家話中意為「繽紛多彩」；同時延續上一屆的理念，將「一個以客家文化復興為核心的社會運動」作為帶動地方觀光之外，所期望達成的文化成效。

旅程上的語言經驗

筆者現居台北，恰好周遭較少精熟客家話的朋友，更別說使用流利客家話進行的溝通場合，平時生活中偶遇客家話的唯一情境，只有搭乘捷運時不帶感情的到站廣播。

因此，在浪漫台三線的整趟觀展過程中，令筆者印象最為深刻的，除了藝術作品與飲食文化之外，即是旅程中所遭遇的「語言」經驗與其提供的衍伸思考。

以「設計導入」展區為例，關西老街（中正路）上的仙草期間限定店《黑色幽默｜關西一塊仙草動》，由「生活起物」籌劃設計，邀請台灣果醬女王「柯亞」操刀食物設計，實地向當地廚師取經，從客家飲食文化中獲取靈感；並由關西南雄社區發展協會招募七名在地長者於現場輪班擔任店員；服裝品牌「甫月」設計的店員制服上，則印有每位長者的現年歲數，其中年紀最大的已有81歲高齡，店內牆上的肖像海報，介紹著每位長者的生命歷史，與本次參與藝術季所發生的趣事，並在一些字詞旁邊特別標註客家話讀音。

在筆者的餐點體驗過程中，當天服務的長者容光煥發，極度熱情地與參訪遊客互動，在餐點製作、送餐之餘，帶領遊客學習牆上的客家話短句。

在聆聽、複誦一來一回之間，筆者初次經驗到客家話的對話情境，作為常民語言在生活中活用，除新鮮感之外，令人莫名動容。

Photo Credit: 生活起物提供 《黑色幽默｜關西一塊仙草動》

以「客」為名的族群

這個以「客」為名的族群，雖然對於確切的名稱由來眾說紛紜，然而可以肯定的是：客家人雖然跟閩南人、廣東人⋯⋯等，都是中國南方漢族的一支，卻是唯一並非以地域命名的支系[1]，無疑在族群名稱中指向其漂泊的歷史軌跡。

法國哲學家德希達（Jacques Derrida）曾經寫道：「我只說一種語言，這個語言不屬於我。」[2]在這個矛盾的句型背後，實際上已經暗示語言是繼承而來，即便是自己的母語，都存在著一定的殖民性與非歸屬性，語言影響思維，同時也受歷史條件影響。

根據「110年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」的統計數據，客家話的使用比例情形，在全台範圍內呈現出高度集中的情況，並且整體客家話聽說能力正在逐年下滑，以105年及110年的統計數據相比較，聽的比例分別為97.0％、95.7％，說的比例則為56％、52.6％，可見語言使用與地域分佈之間的關聯性，與其現今遭遇的傳承危機。[3]

特定語言的使用，因此總是與「族群」的概念息息相關。關於「語言多樣性」的釋源故事，時常將語言與「族群多樣性」的起源相互連結，在為人所熟知的《聖經》故事中，上帝為了阻止人類建造通天塔，將人們分散在各處，並使其語言不能互通，也就間接使得高塔的建造終止。

自此之後，人們只能在不同的語言介面之間轉換，並且總是涉及各種摩擦、衝突、誤解與不可調和，在翻譯過程中，原始資料的完整意義必然會產生缺漏、變形，因此「語言」也就成為一種判斷「族群」的識別系統。

在舊約聖經《士師記》篇章中，寫有這樣一個故事：

「基列人把守約旦河的渡口，不容以法蓮人過去。以法蓮逃走的人若說：『容我過去』，基列人就問他說：『你是以法蓮人不是？』他若說：『不是』，就對他說：『你說示播列。』以法蓮人因為咬不真字音，便說：『⻄播列。』基列人就將他拿住，殺在約旦河的渡口。那時以法蓮人被殺的有四萬二千人。」

語言不只是一個完善固定的溝通工具，而是在日常反覆的實際使用中被不斷喚醒、活化，因此在語言中總是存在著如同「示播列（shibboleth）」一般的存在，難以被檔案化、系統化地收編於書面之中，而是在語言的使用族群之間竄動、留存。

這樣的情況，就好似各行各業中都存在著或大或小的「行話（jargon）」，當人們走進一間五金建材行的時候，光是對於尋找物件的描述、用語，和說話的方式，就足以判別客人是「內行」還是「外行」，進而影響到老闆開出的價格，實際上，以語言進行族群識別並非特殊情況，而是充斥於日常生活當中。

作為一個獨立學科，「藝術」也不例外地存在著許多行話、習語，因此在大眾眼中時常有「藝術就是做一些大家看不懂的東西」的印象。

作為一個跨縣市大型藝術季，《Falabidbog 花啦嗶啵》不只有其文化考量，更需要處理觀光成效的面向，因此普羅大眾的可閱讀性也就變得格外重要。

在客家委員會的資金挹注下，浪漫台三線是全球範圍內罕見以特定族群作為主題發展的藝術季，以此得天獨厚的條件作為前提，展覽中真正處理「客家」、把與「客家」相關的問題意識挖掘出來的作品又有哪些？

在理想情況下，「藝術」的作用應該如同語言一般，被作為一種溝通介面使用，這並不意味著藝術應該如實、輕易地將意義內容傳達給觀眾；反之，筆者認為藝術恰恰需要呈現出「無法被轉譯、非藝術不可」的部分予觀眾，實現「另一種語言」所無法承載的意義內容。

視「藝術」為溝通介面

自俄烏戰爭爆發以來，台灣有許多藝術展覽皆納入烏克蘭藝術家名單，作為支持烏克蘭的象徵與政治發聲管道之一。在本屆浪漫台三線中，即有烏克蘭藝術家詹娜・卡德羅娃（Zhanna Kadyrova）的舊作參展，除卻作為政治支持的象徵之外，筆者認為該作的策展選件，以一種較為含蓄的方式確實地回應浪漫台三線所欲達成的文化成效。