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2023/11/28,
科技

作出讓步！蘋果表示支持美國「維修權」法案，消費者和獨立維修店將受惠

作出讓步！蘋果表示支持美國「維修權」法案，消費者和獨立維修店將受惠
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

維修權法案已經在加州、科羅拉多州、明尼蘇達州、紐約州等各州通過，另也有30個州正在推動類似的立法，而過去排斥相關規範的蘋果，也承諾將在全美範圍內，遵循加州的新修理法規——當然還是有附帶條件。

環境資訊中心綜合外電；謝明珊編譯；許祖菱審校

蘋果（Apple）近日宣布，將全面支持美國《維修權法案》（right-to-repair bill），這象徵全球最大的科技公司蘋果終於作出了讓步，回應長期以來消費者投訴其產品價格高昂，卻難以修理或維修成本高的問題。

據《路透社》報導，蘋果在聲明中表示，將向全美的獨立維修店以及消費者，提供必要的零件、工具和維修指南，方便他們修理iPhone和電腦。

為消費者省荷包，也減少電子垃圾

據《CNBC》報導，近來美國總統拜登（Joe Biden）積極推動立法，避免業者巧立無謂的「附加費用」（junk fee）。拜登早在2021年，就頒布了一項維修權行政命令，指示聯邦政府執行現行的修理法律，促進產業競爭。

如今蘋果也來共襄盛舉，《路透社》報導，聯邦貿易委員會主席卡恩（Lina Khan）樂見其成，她指出，目前產業限制競爭的作法，徒增消費者的成本，扼殺了創新，封殺了獨立維修店的商機，也製造不必要的電子垃圾。根據國家經濟委員會布雷納德（Lael Brainard）的說法，如果有妥善修理消費電子設備，每年可以為美國消費者節省496億美元，為美國減少近700萬噸電子垃圾。

在加州、科羅拉多州、明尼蘇達州、紐約州等各州，維修權法案已經通過了，另有30個州正在推動類似的立法。蘋果承諾將在全美範圍內，遵循加州的新修理法規。

蘋果認為數據安全不能打折

然而，蘋果對《維修權法案》的支持，並非毫無條件的，蘋果強調必須保持產品的安全性和完整性，保護消費者的數據安全，確保維修中只使用正品的零件。

蘋果服務和營運副總裁納瑞曼（Brian Naumann）在一次白宮活動中表示，蘋果所支持的全國維修法律，必須在維修性、產品完整性、數據安全性、可用性和實際安全性之間取得平衡。

值得注意的是，蘋果這次的決定，跟幾年前的立場形成鮮明對比，當時的蘋果對於修理的立場相當堅定，並通過各種方式來限制獨立修理店業務。但近年來蘋果逐漸讓步，推出了一系列措施，來應對外界的壓力和批評。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：蘋果支持美國維修權法案 消費者和獨立維修店將受惠

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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