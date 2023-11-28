加熱也無法破壞毒素！南投河豚案一死八送醫，違反食安法最高罰兩億新台幣

南投發生河豚中毒案，導致一死八送醫。衛生福利部食品藥物管理署表示，河豚毒素屬於神經毒素，食用後10至45分鐘會產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時可能導致呼吸衰竭甚至死亡，死亡率約為61%。針對此案已抽樣食餘檢體，將檢驗確認是否含河豚毒素；南投縣衛生局正釐清河豚從何而來，若有違反食安法事實，不排除開罰處分，處新台幣六萬元以上兩億元以下罰鍰。

在南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪姓男子25日晚間烹煮河豚肉邀鄰居友人聚餐，26日上午友人感覺身體不適，出現疑似河豚毒素中毒症狀，前往洪男住處探詢時，發現洪男已倒臥在地無呼吸。參加聚餐的八人緊急送至台中榮民總醫院埔里分院救治，目前無生命危險，仍須留院觀察。南投縣衛生局已抽樣河豚肉食餘檢體，將交由食藥署檢驗組執行相關檢驗，以利初步釐清是否有河豚毒素，以及分析河豚品種。

加熱也無法將毒素破壞，死亡率高達六成

食藥署副署長林金富提醒，河豚毒素屬於神經毒素，加熱亦無法將毒素破壞，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中。通常於食用後10至45分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則可能導致呼吸衰竭甚至死亡，死亡率約為61%。

林金富呼籲，河豚種類多，而且外觀不易辨識，最好的自保方式，就是避免捕捉及食用來路不明之水產品，另外也建議餐飲業者不要提供河豚供民眾食用，以免誤食，如果在食用水產品後產生疑似中毒症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

違反食安法，最高處兩億新台幣罰鍰

食藥署提醒，依食品安全管理法第15條第1項第3款規定，食品或食品添加物有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者依同法第44條鍰處新台幣六萬元以上兩億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄；另依第49條處七年以下有期徒刑，得併科新台幣八千萬元以下罰金。情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣八百萬元以下罰金。

另據食藥署統計，台灣近五年因攝食河豚造成的食品中毒，除這次通報案件外，民國109年也曾接獲通報，當時的案例是民眾自行捕撈河豚，經烹飪後食用，有兩名民眾出現不適症狀就醫，無人死亡。至於姑婆芋食品中毒通報案件，109年接獲一起中毒案件，兩人就醫；112年亦接獲一起中毒案件， 兩人無就醫，上述兩案皆無人死亡。

另外，食藥署已於官網「防治食品中毒專區」中，針對河豚毒素、國內常見河豚毒性及其分部進行相關介紹，亦有出版「吃河豚風險大-臺灣常見有毒河豚（魨）圖鑑手冊」，該書對於河豚基本資料、食品中毒相關案例及常見有毒河魨及其毒性分部更詳盡的說明，另有提供宣導單張及海報等宣導品，冀以提升大眾對於河豚之認識，瞭解食用河豚之風險性。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：南投河豚案1死8送醫 違反食安法最高罰2億新台幣

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航