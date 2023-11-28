科技立委在哪裡：國民黨推出「寶博士」葛如鈞，民進黨呢？有「IT大臣」唐鳳就夠了嗎？

文：張又升（國立政治大學政治學博士，分散式網路推動者）

過去一星期，國內政界和國外科技界都上演了歹戲拖棚的鬧劇。

藍白兩黨領導人及發言人在北市君悅酒店當面對嗆，說好的合作終於破局；ChatGPT創建者之一Sam Altman先是被OpenAI開除，後又在各方頭面人物的關注下回鍋繼續擔任執行長。

這些離奇事件讓人險些忘了國民黨不分區立委名單於11月19日公布時，為台灣科技、新創及網路界帶來的震撼：「寶博士」葛如鈞入列第三位。

外人很難知道百年老黨的真實考量，但這位民間意見領袖的順位僅次於韓國瑜和柯志恩，至少讓它看起來重視科技發展，又在意網路上相對年輕的社群。

葛如鈞主持的Podcast「寶博朋友說」至今兩百多集，廣邀新創圈、區塊鏈、人工智慧和科技業人士上節目，暢聊產業內容與當事人經歷。身為上過節目的來賓之一，我見識過寶博的幽默和機智，面對熟悉的主題，他輕鬆深究細節；面對不熟的領域，他也能謹慎摸索出輪廓。

重點是，與之對談的過程自在舒服且備感尊重，大家老愛喊的口號「寶博千萬粉絲」不全是玩笑。

為什麼民進黨沒有提出「科技立委」？

由於不分區排名如此前面，葛如鈞現在幾乎已是準立委。面對這麼快速的職稱轉變，要說周遭朋友不對事發經過及寶博的政治立場感到好奇，那是騙人的。但出於尊重，直接探詢他的想法倒不如換個方式問問：民進黨是否也曾考慮過他？或者，是否考慮過一位能力範圍雷同的意見領袖？

揆諸綠營不分區立委名單，除了傳統產業的各界代表，就是婦女、原民和環境議題等專業人士，另外包括一位演員，看來黨內並不覺得需要一位科技（或數位）立委。我能想到的理由是：第一，所謂的「科技」總是跟資本和市場掛勾，總的來說不在「進步價值」之列；第二，沒有科技立委無妨，反正已經有一位「IT大臣」。

Photo Credit: 中央社

但這樣真的行嗎？

首先，以寶博也瞭解的區塊鏈（blockchain）為例，在適當條件下，這項技術能讓實體商品和文化符碼等內容的生產者直接對接消費者，一定程度繞過通路平台，減緩中介時的負面效應，如過度抽成、黑箱作業或壟斷訊息露出的權利；其泛用性甚至能擴及公民身份，從「分散式」（decentralized）網路的特質強化民主韌性，因此不只是進步價值的一環，更是台灣當前國際處境之必須。

其次，不論數位部長的施政如何，同一政策的政院版和立院版本就有別；前者離執行面近一步，後者作為民意機關卻有接地氣的義務、功能和作用，且能監督前者，代言人所處的位置自有不同意義。

數位政策相對被動的民進黨

回到國民黨的名單，寶博的出線多多少少代表社群關注的事物，將在立院獲得一定重視，對民間業者和相關實踐者而言，不能不算一次鼓舞。當然，面對強力的黨意、黨規和複雜的政局，葛如鈞後續如何發展——好比是否會成為「許毓仁2.0」——沒有人知道。

從「vTaiwan」法規討論平台的誕生和「join」公共政策網路參與平台的表現來看，長期而言，民進黨的數位政策一直相對被動，不易推進和深化。這關乎公民科技的發展如何分別、分批跟政院和立院合作，最終被決策者認識其重要性，由下至上、由上至下雙向理解與施行，其實並不容易。

唐鳳固然想法前瞻，國際聞名，憑其一人之力卻難以彌補這方面的不足。

眼下選舉打得正熱，民進黨重視狹義的空戰和外來的認知戰，卻忽略內部民主網路的基礎布局——不只硬體建設，還包括在民意機構納入有影響力的行動者——恐怕治標不治本，顧此失彼，不可不慎！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航