科技立委在哪裡：國民黨推出「寶博士」葛如鈞，民進黨呢？有「IT大臣」唐鳳就夠了嗎？
我們想讓你知道的是
從不分區名單來看，民進黨或許並不覺得需要一位科技（或數位）立委。我能想到的理由是：第一，所謂的「科技」總是跟資本和市場掛勾，總的來說不在「進步價值」之列；第二，沒有科技立委無妨，反正已經有一位「IT大臣」......但這樣真的行嗎？
文：張又升（國立政治大學政治學博士，分散式網路推動者）
過去一星期，國內政界和國外科技界都上演了歹戲拖棚的鬧劇。
藍白兩黨領導人及發言人在北市君悅酒店當面對嗆，說好的合作終於破局；ChatGPT創建者之一Sam Altman先是被OpenAI開除，後又在各方頭面人物的關注下回鍋繼續擔任執行長。
這些離奇事件讓人險些忘了國民黨不分區立委名單於11月19日公布時，為台灣科技、新創及網路界帶來的震撼：「寶博士」葛如鈞入列第三位。
外人很難知道百年老黨的真實考量，但這位民間意見領袖的順位僅次於韓國瑜和柯志恩，至少讓它看起來重視科技發展，又在意網路上相對年輕的社群。
葛如鈞主持的Podcast「寶博朋友說」至今兩百多集，廣邀新創圈、區塊鏈、人工智慧和科技業人士上節目，暢聊產業內容與當事人經歷。身為上過節目的來賓之一，我見識過寶博的幽默和機智，面對熟悉的主題，他輕鬆深究細節；面對不熟的領域，他也能謹慎摸索出輪廓。
重點是，與之對談的過程自在舒服且備感尊重，大家老愛喊的口號「寶博千萬粉絲」不全是玩笑。
為什麼民進黨沒有提出「科技立委」？
由於不分區排名如此前面，葛如鈞現在幾乎已是準立委。面對這麼快速的職稱轉變，要說周遭朋友不對事發經過及寶博的政治立場感到好奇，那是騙人的。但出於尊重，直接探詢他的想法倒不如換個方式問問：民進黨是否也曾考慮過他？或者，是否考慮過一位能力範圍雷同的意見領袖？
揆諸綠營不分區立委名單，除了傳統產業的各界代表，就是婦女、原民和環境議題等專業人士，另外包括一位演員，看來黨內並不覺得需要一位科技（或數位）立委。我能想到的理由是：第一，所謂的「科技」總是跟資本和市場掛勾，總的來說不在「進步價值」之列；第二，沒有科技立委無妨，反正已經有一位「IT大臣」。
但這樣真的行嗎？
首先，以寶博也瞭解的區塊鏈（blockchain）為例，在適當條件下，這項技術能讓實體商品和文化符碼等內容的生產者直接對接消費者，一定程度繞過通路平台，減緩中介時的負面效應，如過度抽成、黑箱作業或壟斷訊息露出的權利；其泛用性甚至能擴及公民身份，從「分散式」（decentralized）網路的特質強化民主韌性，因此不只是進步價值的一環，更是台灣當前國際處境之必須。
其次，不論數位部長的施政如何，同一政策的政院版和立院版本就有別；前者離執行面近一步，後者作為民意機關卻有接地氣的義務、功能和作用，且能監督前者，代言人所處的位置自有不同意義。
數位政策相對被動的民進黨
回到國民黨的名單，寶博的出線多多少少代表社群關注的事物，將在立院獲得一定重視，對民間業者和相關實踐者而言，不能不算一次鼓舞。當然，面對強力的黨意、黨規和複雜的政局，葛如鈞後續如何發展——好比是否會成為「許毓仁2.0」——沒有人知道。
從「vTaiwan」法規討論平台的誕生和「join」公共政策網路參與平台的表現來看，長期而言，民進黨的數位政策一直相對被動，不易推進和深化。這關乎公民科技的發展如何分別、分批跟政院和立院合作，最終被決策者認識其重要性，由下至上、由上至下雙向理解與施行，其實並不容易。
唐鳳固然想法前瞻，國際聞名，憑其一人之力卻難以彌補這方面的不足。
眼下選舉打得正熱，民進黨重視狹義的空戰和外來的認知戰，卻忽略內部民主網路的基礎布局——不只硬體建設，還包括在民意機構納入有影響力的行動者——恐怕治標不治本，顧此失彼，不可不慎！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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