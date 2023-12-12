《驗屍官傳奇》：林徑殺手很邪惡，他的受害者都死得很悲慘，但我認為他們的經歷都沒有譚美這麼痛苦
我們想讓你知道的是
本書除了披露調查死亡的工作祕辛，訴說如何在犯罪現場及沉默屍體上找到隱藏線索，也道出驗屍官工作的複雜度，包括：如何控制會破壞命案現場的路人及媒體？如何從證人口中得到情報？該怎樣通知死者親屬關於死亡的消息？以及熟知不同槍械及藥物知識來幫助理解死亡原因……
文：約翰．貝特森（John Bateson）
最糟的案件
初次讀到譚美．文森的檔案時，我的第一反應是：這個案件太令人髮指了，不能收在這本書裡。在我向霍姆斯提到此事時，他說：「在我處理過的案件中，最令人感到恐懼的受害者經歷就是這個案件。林徑殺手很邪惡，他的受害者都死得很悲慘，但我認為他們的經歷都沒有譚美這麼痛苦。」
到了最後，我還是決定要將這個案件收錄到本書中，因為它實在太過重要了。一九七九年九月，一具無名屍在提布隆的海灘上被人發現，那時沒人知道這具屍體是十七歲的譚美．文森，而霍姆斯才剛擔任死亡調查員沒幾年。一直到二○○七年，警方才確認了這具屍體的身分，那時霍姆斯已經第三度擔任馬林郡驗屍官了。
「到了最後，我們終於釐清了故事的來龍去脈，」他說，「但在一開始的時候，我們當然都對此一無所知。 」
霍姆斯與其他同事到了後來才知道，譚美是從華盛頓州被帶到加州來的，她原本在華盛頓州的妓院工作。她的雇主不單單只是想殺掉她，還想藉此警告其他人，反抗雇主會落到什麼下場。這個案件的嫌疑人應該是兩名男子，但警方沒有辦法確定。唯一能確定的，是攻擊她的人毫無惻隱之心。
譚美於一九七九年被殺害的地方如今被稱作黑馬牧場，與過去大不相同。現在的黑馬牧場綠草如茵，上面矗立著一個等比例的馬雕像，這匹背部凹陷的馬名叫小黑，已經日復一日地屹立在此二十多年了。在一九七九年，這裡還只是散布數座沙丘的沙灘，沙灘與道路中間有一排足以遮蔽視線的樹木。一條礫石小路從道路旁延伸到數個沙丘上，連接到環繞水畔的石磚路。
在夜幕低垂後，襲擊譚美的凶手沿著礫石小路把她帶到沙灘中間，並將她擊倒在地。霍姆斯是負責調查海灘的調查員，他在小路上找到她的血跡，因而看出她在這裡被擊倒。此外，譚美的臉上嵌進了幾塊礫石，由此可知她在倒地時應該是臉先著地。
在十呎之外的灰白色沙灘上有更多血跡，周圍滿是凌亂的腳印，無法當作線索。譚美在自行跑到這裡，或者被拖來這裡之後，被刺了四十三刀。報紙宣稱凶手用冰鑿攻擊了譚美，但事實上凶手使用的武器是紅色把柄的尖頭錐子。霍姆斯和警方都知道凶器的樣子，因為凶手把凶器丟在現場了。顯然殺了譚美的人不在意被警方找到這把錐子。
被遺留在現場的還有兩罐丙酮，一罐已經被開過了，另一罐空空如也。購買錐子和丙酮的發票被丟在不遠處，這些東西是凶手當晚從舊金山的伍爾沃斯連鎖商店買來的。警方透過發票與時間找到結帳的店員，他還記得購買這兩種物品的客人長什麼樣子。他說那位顧客是白人，身穿白色休閒西裝，他帶著一名少女，大約五呎六吋高，一百二十五磅重，一頭淺棕色的捲髮——店員的描述符合譚美．文森的外貌。店員說，男子買了丙酮（一種無色的易燃液體，在去光水與油漆稀釋劑中很常見）、琺瑯漆和一把錐子。
譚美身上的數個刺傷都不深，她奮力起身後又跌跌撞撞地逃了數呎。接著，攻擊她的凶手將丙酮淋在她身上，用打火機點燃了她。一位目擊證人告訴警方，他在凌晨三點左右看到沙灘上出現了短暫的火光，沒多久後就有一輛廂型車迅速開走。
譚美的所有頭髮、半邊身體的衣服以及半邊的臉都被火燒毀了。但她活了下來，甚至又逃跑了十碼的距離才停下，被處決式地一槍射擊在頭上。
隔天清晨，一名外出慢跑的人發現了她的屍體。不幸中的大幸，慢跑的人是從反方向跑過來的，並沒有破壞死亡現場。被棄置在沙地上的錐子尖端沾滿鮮血，打火機與丙酮的瓶子被丟在不遠處。警方在檢驗三件物品後，只在其中一個瓶子上找到兩枚殘缺的指紋，無法用以辨認出凶手的身分。
譚美死時穿著黑色上衣、黃色繞頸內衣與淺棕色長褲。警方在現場找到了她的鞋子——一雙義大利製的高跟鞋。
譚美的屍體被發現後，霍姆斯以及來自提布隆警察局的約翰．金姆和里奇．鄧恩分別前往現場。他們抵達時還是清晨，三人都在看到譚美的屍體時感到噁心與暈眩，場面非常可怕。
金姆和鄧恩日以繼夜地追查譚美的案件。對金姆來說，這個案件帶來的工作量讓他步入了死亡。他還很年輕，但體重過重，在重新整理此案證據的某天晚上，他因心臟病突發而身亡。
在接下來的兩個月中，警方追查了上百個線索，但沒有一個有用。一直到他們將譚美下葬時，都沒人知道這具屍體的身分。
依據美國憲法要求，若一個人死後沒有人能處理他的屍體，那麼死者陳屍於哪一郡，該郡的政府就必須提供最基本的處置。許多郡選擇焚化窮人的屍體，但馬林郡的做法不同。
「我們都認為，若你把屍體焚化，就永遠無法回頭了。 」霍姆斯說， 「只要你找得到適合的墓地，你就可以花一點小錢把屍體葬在那裡。如此一來，若日後你找到新的證據，就可以再次掘出屍體。 」
在譚美與其他驗屍官辦公室負責的案件中，驗屍官辦公室都會支付墓地的一筆費用，請他們提供簡易的木棺材並將屍體下葬。他們會將死者的屍體放進帶有拉鍊的塑膠屍袋中，將屍袋放進棺材裡，再將棺材放進四面都是水泥的墓穴內，最後蓋上水泥頂蓋。墓穴底部沒有水泥，因為郡政府的財政無法支付完整的水泥墓穴，換句話說，地底的水有可能會從下方滲進屍袋裡，分解骨頭，使得驗屍官難以取得完整的DNA樣本。但無論如何，他們都得先確認死者的可能身分，才會需要檢驗DNA。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
本文章內容由「蘋果仁」提供。