評范喬斯個展《櫃子裡的華夫格》：想起尼采說的「要對痛苦說，消逝吧，但要回來！」

文：曾哲偉（TSENG Che-Wei）

近期在Node94展出的范喬斯個展《櫃子裡的華夫格》（2023），藝術家以「織品－文字－攝影」多種媒介的表面交織，晶瑩、輕巧地打造出一個明淨潔白的白盒子空間；整個展場以均勻的間接光照亮，即便位於沒有開窗的地下室，它的空間呈現仍然成功塑造出一種開放、平坦的體感經驗，同時作品在明亮的光環境中不加遮掩，毫無保留地緊貼於觀眾的視線。

展覽中的作品形式多以視覺（optical）媒介為主，卻在多樣化的媒材抉擇中表現出強烈的物質性（materiality）考慮，從作品清單中詳細羅列的「羊毛紙、帆布、手抄紙、秀士布、雪紡紗、和纖紙⋯⋯」即便同屬於二維的平面質地，也能輕易覺察到藝術家對於觸覺（haptical）層面的重視與相應的處理。

同時，在影像輸出的作品類型中，則有熱敏紙輸出、數位輸出、拍立得、熱昇華⋯⋯等多種成像技術，各自表現出影像相異的物質性紋理，在媒材、技法兩種面向上的多樣化嘗試，整檔展覽在形式上宛如一場關於表面張力（surface tension）的遊戲。

透過藝術家的展覽自述：「在特殊的烤盤下製作出具有凹凸的方型圖樣，是我對華夫格紋布料材質的回應。透過家中各種布料給我的觸感，進而回應家與四方空間的關係。」

上述的媒材多樣性，從布料織紋、華夫格的造型、家庭記憶⋯⋯甚至是展場空間中的既有柱位，無不顯現出一種結構上的類比關係，從細小的纖維交織到空間尺度的柱位部署，縱橫交錯的碎形（fractal）結構反覆出現，使得「物質」與「意義」開始交織重疊，並將觀眾攝入藝術家「織品－文字－攝影」的互文修辭當中。

以作品《The Thickness of Fabrics》為例，一本非常規的大型線裝書籍，拍攝藝術家母親長期收藏的各式布料，影像以熱昇華方式轉印於雪紡紗面料上。這本特殊的攝影圖錄，將觀眾原先習慣的翻書經驗陌生化，使得觀眾在織品與攝影的交織中不斷產生「視覺－觸覺」之間的辯證關係。

Photo Credit: 曾哲偉攝影 《The Thickness of Fabrics》

在雙件式的作品《祝福》中，藝術家以紅線刺繡「祝我生日快樂（Happy Birthday To Me）」字句在重新裝裱的《以你的名字呼喚我》小說書頁上，作為一段感情關係告終的回憶；並以抽褶（smocking）的布料處理技法，將一張雙人床單等比例收束至單人床的寬度，使其成為具有立體十字紋樣的軟雕塑。這件帶有感性意味的作品，以縫線形式進行記憶修復，為這檔個展的理性氛圍作出情感表態：潔淨卻不冰冷，溫潤而內斂。

Photo Credit: 王仲平攝影 《祝福》

Photo Credit: 王仲平攝影 《祝福》

作品《untitled》呈現一組拍立得和它的底片封套，封套上的文宣寫道：「這底片喜歡光線，請在明亮的地方拍攝」，一旁則並置著一張純白、過曝的拍立得影像，兩者形成簡明、相互指涉的關係。

這件作品當然可以被直接劃入觀念藝術的範疇，然而對於整檔展覽而言，由於這種軟性的形式操作，實際上總是蘊含著個人記憶（底片實際上是一張家庭影像），並且由藝術家忠實地納入作品當中，使得它沒有狡黠的觀念藝術特點。

Photo Credit: 王仲平攝影 《untitled》

另一支貫穿展覽的核心印象，則在「烘焙的過程中，我逐漸被麵團緩慢膨脹的樣貌所吸引。〔⋯⋯〕它的內部狀態與布料的纖維有幾分的相似」的藝術家自述中出現：作品《脱模》中的刺繡和瑪德蓮模具，和《發酵比熊》中從吐司模具中膨發而出的羊毛氈。

展覽中反覆出現「烘培」中麵團發酵、膨脹的意象，對於筆者而言，幾乎是以毛茸茸（furry）、膨鬆（fluffy）的視覺意象，逆轉並轉譯「壓力、創傷下所出現的幽閉恐懼式的壓縮空間經驗」。

這種意象上的轉譯，不是僅將記憶封存、壓抑，而是如實進行沈澱，誠如藝術家所述：「這檔展覽描述著對纖維物的迷戀，透過觀看與翻閱的過程裡得到一種關係的修復。」

Photo Credit: 王仲平攝影 《脫模》

Photo Credit: 王仲平攝影 《發酵比熊》

作品《奶油》呈現一塊具象、擬真的大型奶油。作為烘培中常用的界面活性劑，這塊完整、未切割，受烘培紙妥善包裹的奶油，為整檔展覽起到藝術家創作姿態的註記作用，軟化、滲透，並降低相異表面之間的對抗張力，使得記憶不只在時間中膨脹、定型，而是成功脫模。

Photo Credit: 王仲平攝影 《奶油》

這將觀眾帶向展覽中最後一件，也是最為核心的一件烘培糕點——幸運餅乾（fortune cookie），藝術家在作品《餅乾》中剪裁一張舊有地毯，並將每個裁片重新縫製成幸運餅乾的造型。在某種積極的意義層面上，英文俚語「隨遇而安（happy-go-lucky）」在此顯得很是貼切，當藝術家以創作回應記憶，並以物質具象化關係的輕巧姿態中，幸運餅乾具體的指涉意謂似乎不再那麼重要。

命運並不因餅乾而變得幸與不幸，而是在記憶的沈澱、脫模中，塑形為一種面對命運的姿態。在1000片餅乾堆成的環形小丘中，所陳列著那條籤詩：「你已曾見過你的命運（You've seen your fortune before.）」，不禁令人聯想起尼采（Friedrich Nietzsche）的著名陳述：「請永遠而且時時刻刻都喜愛這個世界：而且你們也要對痛苦說：消逝吧，但要回來！」

Photo Credit: 王仲平攝影 《餅乾》

備註

[1]摘自《櫃子裡的華夫格》展覽論述

[2]Giovanni, S., Anthony, F. V., Massimo, B., Stefano, B., Erika, B., John, C., & Milena, M. (2020). Abnormal Space Experiences in Persons With Schizophrenia: An Empirical Qualitative Study. Schizophrenia Bulletin, 46(3), 530–539.