評范喬斯個展《櫃子裡的華夫格》：想起尼采說的「要對痛苦說，消逝吧，但要回來！」
我們想讓你知道的是
命運並不因餅乾而變得幸與不幸，而是在記憶的沈澱、脫模中，塑形為一種面對命運的姿態。在1000片餅乾堆成的環形小丘中，所陳列著那條籤詩：「你已曾見過你的命運（You've seen your fortune before.）」，不禁令人聯想起尼采的著名陳述：「請永遠而且時時刻刻都喜愛這個世界：而且你們也要對痛苦說：消逝吧，但要回來！」
文：曾哲偉（TSENG Che-Wei）
近期在Node94展出的范喬斯個展《櫃子裡的華夫格》（2023），藝術家以「織品－文字－攝影」多種媒介的表面交織，晶瑩、輕巧地打造出一個明淨潔白的白盒子空間；整個展場以均勻的間接光照亮，即便位於沒有開窗的地下室，它的空間呈現仍然成功塑造出一種開放、平坦的體感經驗，同時作品在明亮的光環境中不加遮掩，毫無保留地緊貼於觀眾的視線。
展覽中的作品形式多以視覺（optical）媒介為主，卻在多樣化的媒材抉擇中表現出強烈的物質性（materiality）考慮，從作品清單中詳細羅列的「羊毛紙、帆布、手抄紙、秀士布、雪紡紗、和纖紙⋯⋯」即便同屬於二維的平面質地，也能輕易覺察到藝術家對於觸覺（haptical）層面的重視與相應的處理。
同時，在影像輸出的作品類型中，則有熱敏紙輸出、數位輸出、拍立得、熱昇華⋯⋯等多種成像技術，各自表現出影像相異的物質性紋理，在媒材、技法兩種面向上的多樣化嘗試，整檔展覽在形式上宛如一場關於表面張力（surface tension）的遊戲。
透過藝術家的展覽自述：「在特殊的烤盤下製作出具有凹凸的方型圖樣，是我對華夫格紋布料材質的回應。透過家中各種布料給我的觸感，進而回應家與四方空間的關係。」
上述的媒材多樣性，從布料織紋、華夫格的造型、家庭記憶⋯⋯甚至是展場空間中的既有柱位，無不顯現出一種結構上的類比關係，從細小的纖維交織到空間尺度的柱位部署，縱橫交錯的碎形（fractal）結構反覆出現，使得「物質」與「意義」開始交織重疊，並將觀眾攝入藝術家「織品－文字－攝影」的互文修辭當中。
以作品《The Thickness of Fabrics》為例，一本非常規的大型線裝書籍，拍攝藝術家母親長期收藏的各式布料，影像以熱昇華方式轉印於雪紡紗面料上。這本特殊的攝影圖錄，將觀眾原先習慣的翻書經驗陌生化，使得觀眾在織品與攝影的交織中不斷產生「視覺－觸覺」之間的辯證關係。
在雙件式的作品《祝福》中，藝術家以紅線刺繡「祝我生日快樂（Happy Birthday To Me）」字句在重新裝裱的《以你的名字呼喚我》小說書頁上，作為一段感情關係告終的回憶；並以抽褶（smocking）的布料處理技法，將一張雙人床單等比例收束至單人床的寬度，使其成為具有立體十字紋樣的軟雕塑。這件帶有感性意味的作品，以縫線形式進行記憶修復，為這檔個展的理性氛圍作出情感表態：潔淨卻不冰冷，溫潤而內斂。
作品《untitled》呈現一組拍立得和它的底片封套，封套上的文宣寫道：「這底片喜歡光線，請在明亮的地方拍攝」，一旁則並置著一張純白、過曝的拍立得影像，兩者形成簡明、相互指涉的關係。
這件作品當然可以被直接劃入觀念藝術的範疇，然而對於整檔展覽而言，由於這種軟性的形式操作，實際上總是蘊含著個人記憶（底片實際上是一張家庭影像），並且由藝術家忠實地納入作品當中，使得它沒有狡黠的觀念藝術特點。
另一支貫穿展覽的核心印象，則在「烘焙的過程中，我逐漸被麵團緩慢膨脹的樣貌所吸引。〔⋯⋯〕它的內部狀態與布料的纖維有幾分的相似」的藝術家自述中出現：作品《脱模》中的刺繡和瑪德蓮模具，和《發酵比熊》中從吐司模具中膨發而出的羊毛氈。
展覽中反覆出現「烘培」中麵團發酵、膨脹的意象，對於筆者而言，幾乎是以毛茸茸（furry）、膨鬆（fluffy）的視覺意象，逆轉並轉譯「壓力、創傷下所出現的幽閉恐懼式的壓縮空間經驗」。
這種意象上的轉譯，不是僅將記憶封存、壓抑，而是如實進行沈澱，誠如藝術家所述：「這檔展覽描述著對纖維物的迷戀，透過觀看與翻閱的過程裡得到一種關係的修復。」
作品《奶油》呈現一塊具象、擬真的大型奶油。作為烘培中常用的界面活性劑，這塊完整、未切割，受烘培紙妥善包裹的奶油，為整檔展覽起到藝術家創作姿態的註記作用，軟化、滲透，並降低相異表面之間的對抗張力，使得記憶不只在時間中膨脹、定型，而是成功脫模。
這將觀眾帶向展覽中最後一件，也是最為核心的一件烘培糕點——幸運餅乾（fortune cookie），藝術家在作品《餅乾》中剪裁一張舊有地毯，並將每個裁片重新縫製成幸運餅乾的造型。在某種積極的意義層面上，英文俚語「隨遇而安（happy-go-lucky）」在此顯得很是貼切，當藝術家以創作回應記憶，並以物質具象化關係的輕巧姿態中，幸運餅乾具體的指涉意謂似乎不再那麼重要。
命運並不因餅乾而變得幸與不幸，而是在記憶的沈澱、脫模中，塑形為一種面對命運的姿態。在1000片餅乾堆成的環形小丘中，所陳列著那條籤詩：「你已曾見過你的命運（You've seen your fortune before.）」，不禁令人聯想起尼采（Friedrich Nietzsche）的著名陳述：「請永遠而且時時刻刻都喜愛這個世界：而且你們也要對痛苦說：消逝吧，但要回來！」
備註
[2]Giovanni, S., Anthony, F. V., Massimo, B., Stefano, B., Erika, B., John, C., & Milena, M. (2020). Abnormal Space Experiences in Persons With Schizophrenia: An Empirical Qualitative Study. Schizophrenia Bulletin, 46(3), 530–539.
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）