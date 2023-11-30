評莊立豪個展《過度曝光》：形象的闕如，「過度曝光」下的幻見

文：王襦萱（WANG Ru-Xuan）

「幻見」（fantasy）建構我們的欲望，提供它的座標；換句話說，它其實「教導我們如何欲望」…幻見介於形式的象徵結構與我們在現實中相遇的實證客體之間—也就是說，幻見提供一則「圖示」。[1]

筆者記憶猶新，在莊立豪先前的個展《卡門線》中，當時作品依靠自然光線產生作品變化，當光落在絹布上並貫徹空間，簍空的天使符號透露著一股靜謐俐落的氣質，卻也顯示出各式邊界的模糊概念，引發觀眾對於場域的多重臆想。

透過深掘、爬梳繪畫在當代的可能型態與理解方式，那似乎也可以是一種對於繪畫本質範疇和絕對性的質疑，同時它們也指向視覺（存有或空無）。

莊立豪將地球科學中界定「外太空－大氣層」的「卡門線」概念移植至展覽場域，將人類居所和境外之地的邊界中，可被經驗、理解的範圍劃定為作品的核心概念，因此連結至歷史畫作中的天使形象作為表現元素，透過光線這種非物質形式進行視覺經驗的召喚，試圖去超越日常理解以及語言的邊際。

Photo Credit: 莊立豪提供 九單藝術空間，莊立豪個展《卡門線》

晃眼四年已過，莊立豪將本次於木木藝術的個展取名為《過度曝光（over-exposure）》，該字詞意指在攝影中，由於各種參數不平衡，導致成像失真，影像的呈現變得過於亮白、平面，且失去了所有質感，最終我們甚至難以辨識畫面中的內容。在這樣影像殘缺的情境之下理解他的作品，必然會經歷某種認知上的調度，重新理解慣以支撐我們的視覺習性。

當步入展場空間後，觀眾可以輕易覺察過往展覽與這次《卡門線》的相異之處，本次作品所建構的場域並不是透過裝置思維來運行的，替換過去使用簍空的輪廓，加上自然光投射出天使的方式，改為使用燈具來讓天使模糊的形象於畫面上顯現，同時空間中仍存在環境光線，在視覺上光線的屬性顯現出了區隔。過去的「配置」如今以新的「手勢」取代，限定了光線的來處，也使得這個顯影的天使更內縮於人類腦中的臆想。

根據藝術家所述，在此次創作的方法上，透過網路搜尋關鍵字的方式，取得歷史畫中天使的相關資訊，將網絡中這些現成的圖像作為素材，接著配合電腦軟體將畫面中的天使抹去，並且以隨機運算的方式得到畫面網點化的效果，眼前的作品細節一個又接著一個，只不過在視覺的偵查上增加了幾分難度，它並未失去某種具體形象，只不過「再現」題材絕非藝術家的重點意圖，而是轉譯外部形體所引發的印象與感知。

莊立豪選擇透過低限且中性（neutral）的形式來做為作品釋放語境的方式，同時也作為一種宣言，既是保留架上繪畫的基礎框架，又試圖擺脫歷史畫背後宗教文本給予的化約，製造更多的缺席（absence）與不在場。

這類「模糊、不可視」的藝術從1910年代象徵主義，甚至到了1950年代後期克萊茵（Yves Klein,1925-1962）的《虛空》（The Void）進而橫跨至今，顯示了這其實是一個比我們所想的還古老的問題，至今仍可看見當代的藝術家們對於低限度視覺、模糊、缺席、隱藏等主題的探索，試圖處理、挑戰視覺藝術的形式基礎，修訂出在認知藝術上的平衡。

Photo Credit: 莊立豪提供 木木藝術《過度曝光》——莊立豪個展展場照片

欲求觀看的主體﹕生成與揭示

「觀看」這一行為在我們進入展場觀看莊立豪的作品時，是否更近似於一種欲求（desire）的表現，當視覺神經接受刺激時，傳導至大腦皮層，這時針對眼前所出現之物，進入到辨識的程序。

因此，當眼前應該提供資訊的畫面以一個模糊姿態呈現時，「看見什麼」與「想看見什麼」成為了一個能否揭示拉扯。藝術家試圖喚起一種普世未經驗過的視覺，僅能通過大腦來填補那份空缺，以此來提問「繪畫‒視覺‒經驗」的三方關係。

在這之下也浮現一種疑問，為何人們對於未曾親眼所見的事物（天使），卻有著無法脫鉤的共同想像，如頭頂背後的光環、蜷曲的金髮、潔白的羽翼⋯⋯等，我們是否接受歷史已經塑造一種對事物（天使）形象的典範，經由閱讀神話、歷史、電影⋯⋯等不斷在人們的腦中「過度曝光」，象徵與符號化成為了必然的結果。

因此當未親眼見證過的天使以虛幻、模糊姿態顯現，這時觀眾對視覺的欲求，以及所能做的辨識，僅剩利用既定的經驗與知識來補足（幻見）眼前未見的對象。

若是以烏利西（Wolfgang Ullrich,1967-）在《模糊的歷史》一書中的觀點來說，過去象徵主義藉由抽離而衍生美感，同時藉由棋糊效果或明暗對比效果來製造充滿神祕的氣氳，而這個氣氛所暗示的，同時也遠遠多於以往那些能清楚解開的寓意所能暗示的。

因此面對莊立豪作品脈絡下的模糊天使，我們如此費力地去辨認模糊之後的面貌，而它又如阿基里斯與烏龜一般，是場無盡的追趕與誤解。這過程之中我們勇於想像，但卻步於接受形象後的空白。

Photo Credit: 莊立豪提供 木木藝術《過度曝光》——莊立豪個展展場照片

範式的無形，座落何處

我們對於天使形象在腦海中的形象生成，並且它是以具有繪畫性的形式現身在展場，以上皆代表著現實中某些實證客體得以執行欲望客體的功能，填補形式的象徵結構所闢開的空無之地。

在莊立豪的作品與論述中，並不外顯批判繪畫的意識，但不表示這系列作品不存在某種思想行動上的前衛性，就如同作品的「中性」表現一般，這份批判意識較為內斂隱晦，正如藝術家刻意與繪畫處在一個模糊的對位關係上，進而提出了一種透過美感經驗包裹後的質疑。

這份疑問甚至是指向藝術家自身創作經驗上的詰問，關乎「做與不做」（藝術家製作作品、執行繪畫與否），同時牽連到藝術家對於藝術（藝術作品）之間的依存關係，再導向現今的藝術家與觀眾，究竟試圖從作品裡「看見」什麼。