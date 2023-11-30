評莊立豪個展《過度曝光》：形象的闕如，「過度曝光」下的幻見
我們想讓你知道的是
「觀看」這一行為在我們進入展場觀看莊立豪的作品時，是否更近似於一種欲求（desire）的表現，當視覺神經接受刺激時，傳導至大腦皮層，這時針對眼前所出現之物，進入到辨識的程序。
文：王襦萱（WANG Ru-Xuan）
「幻見」（fantasy）建構我們的欲望，提供它的座標；換句話說，它其實「教導我們如何欲望」…幻見介於形式的象徵結構與我們在現實中相遇的實證客體之間—也就是說，幻見提供一則「圖示」。[1]
筆者記憶猶新，在莊立豪先前的個展《卡門線》中，當時作品依靠自然光線產生作品變化，當光落在絹布上並貫徹空間，簍空的天使符號透露著一股靜謐俐落的氣質，卻也顯示出各式邊界的模糊概念，引發觀眾對於場域的多重臆想。
透過深掘、爬梳繪畫在當代的可能型態與理解方式，那似乎也可以是一種對於繪畫本質範疇和絕對性的質疑，同時它們也指向視覺（存有或空無）。
莊立豪將地球科學中界定「外太空－大氣層」的「卡門線」概念移植至展覽場域，將人類居所和境外之地的邊界中，可被經驗、理解的範圍劃定為作品的核心概念，因此連結至歷史畫作中的天使形象作為表現元素，透過光線這種非物質形式進行視覺經驗的召喚，試圖去超越日常理解以及語言的邊際。
晃眼四年已過，莊立豪將本次於木木藝術的個展取名為《過度曝光（over-exposure）》，該字詞意指在攝影中，由於各種參數不平衡，導致成像失真，影像的呈現變得過於亮白、平面，且失去了所有質感，最終我們甚至難以辨識畫面中的內容。在這樣影像殘缺的情境之下理解他的作品，必然會經歷某種認知上的調度，重新理解慣以支撐我們的視覺習性。
當步入展場空間後，觀眾可以輕易覺察過往展覽與這次《卡門線》的相異之處，本次作品所建構的場域並不是透過裝置思維來運行的，替換過去使用簍空的輪廓，加上自然光投射出天使的方式，改為使用燈具來讓天使模糊的形象於畫面上顯現，同時空間中仍存在環境光線，在視覺上光線的屬性顯現出了區隔。過去的「配置」如今以新的「手勢」取代，限定了光線的來處，也使得這個顯影的天使更內縮於人類腦中的臆想。
根據藝術家所述，在此次創作的方法上，透過網路搜尋關鍵字的方式，取得歷史畫中天使的相關資訊，將網絡中這些現成的圖像作為素材，接著配合電腦軟體將畫面中的天使抹去，並且以隨機運算的方式得到畫面網點化的效果，眼前的作品細節一個又接著一個，只不過在視覺的偵查上增加了幾分難度，它並未失去某種具體形象，只不過「再現」題材絕非藝術家的重點意圖，而是轉譯外部形體所引發的印象與感知。
莊立豪選擇透過低限且中性（neutral）的形式來做為作品釋放語境的方式，同時也作為一種宣言，既是保留架上繪畫的基礎框架，又試圖擺脫歷史畫背後宗教文本給予的化約，製造更多的缺席（absence）與不在場。
這類「模糊、不可視」的藝術從1910年代象徵主義，甚至到了1950年代後期克萊茵（Yves Klein,1925-1962）的《虛空》（The Void）進而橫跨至今，顯示了這其實是一個比我們所想的還古老的問題，至今仍可看見當代的藝術家們對於低限度視覺、模糊、缺席、隱藏等主題的探索，試圖處理、挑戰視覺藝術的形式基礎，修訂出在認知藝術上的平衡。
欲求觀看的主體﹕生成與揭示
「觀看」這一行為在我們進入展場觀看莊立豪的作品時，是否更近似於一種欲求（desire）的表現，當視覺神經接受刺激時，傳導至大腦皮層，這時針對眼前所出現之物，進入到辨識的程序。
因此，當眼前應該提供資訊的畫面以一個模糊姿態呈現時，「看見什麼」與「想看見什麼」成為了一個能否揭示拉扯。藝術家試圖喚起一種普世未經驗過的視覺，僅能通過大腦來填補那份空缺，以此來提問「繪畫‒視覺‒經驗」的三方關係。
在這之下也浮現一種疑問，為何人們對於未曾親眼所見的事物（天使），卻有著無法脫鉤的共同想像，如頭頂背後的光環、蜷曲的金髮、潔白的羽翼⋯⋯等，我們是否接受歷史已經塑造一種對事物（天使）形象的典範，經由閱讀神話、歷史、電影⋯⋯等不斷在人們的腦中「過度曝光」，象徵與符號化成為了必然的結果。
因此當未親眼見證過的天使以虛幻、模糊姿態顯現，這時觀眾對視覺的欲求，以及所能做的辨識，僅剩利用既定的經驗與知識來補足（幻見）眼前未見的對象。
若是以烏利西（Wolfgang Ullrich,1967-）在《模糊的歷史》一書中的觀點來說，過去象徵主義藉由抽離而衍生美感，同時藉由棋糊效果或明暗對比效果來製造充滿神祕的氣氳，而這個氣氛所暗示的，同時也遠遠多於以往那些能清楚解開的寓意所能暗示的。
因此面對莊立豪作品脈絡下的模糊天使，我們如此費力地去辨認模糊之後的面貌，而它又如阿基里斯與烏龜一般，是場無盡的追趕與誤解。這過程之中我們勇於想像，但卻步於接受形象後的空白。
範式的無形，座落何處
我們對於天使形象在腦海中的形象生成，並且它是以具有繪畫性的形式現身在展場，以上皆代表著現實中某些實證客體得以執行欲望客體的功能，填補形式的象徵結構所闢開的空無之地。
在莊立豪的作品與論述中，並不外顯批判繪畫的意識，但不表示這系列作品不存在某種思想行動上的前衛性，就如同作品的「中性」表現一般，這份批判意識較為內斂隱晦，正如藝術家刻意與繪畫處在一個模糊的對位關係上，進而提出了一種透過美感經驗包裹後的質疑。
這份疑問甚至是指向藝術家自身創作經驗上的詰問，關乎「做與不做」（藝術家製作作品、執行繪畫與否），同時牽連到藝術家對於藝術（藝術作品）之間的依存關係，再導向現今的藝術家與觀眾，究竟試圖從作品裡「看見」什麼。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）