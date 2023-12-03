評黃珮琪個展《A Good-for-Nothing Haunted by Things》：撤退的空隙，於是離開和「再次＿」

文：王襦萱（WANG Ru-Xuan）

翻閱展覽資料時，讀到一小段關於藝術家描述破碎交趾陶的文字：「起初，剛被擊碎的交趾陶帶有某種的脫軌、無用的塊狀的和斷斷續續的閃爍的色澤。但有如隨著瞳孔適應了黑暗，我漸漸感受到這些破碎的裝飾物無法脫離的時間宿命。」[1]

撤退會形塑出一個空隙，藝術家黃珮琪本次的展覽正是那個空出來的形狀，倘若離開與重入變成同一件事，不論之於物件與場域，這都意味著一種終結。

Photo Credit: 黃珮琪提供 三樓展覽現場

離與返的迴路

這次黃珮琪於海馬迴光畫館所舉辦的個展《A Good-for-Nothing Haunted by Things》從近乎單向的樓梯開始，這隱約地奠定了終結的路途。

踏上二樓後，視線所及是由邊框形式的灰色木結構圍起的區域，這中間則是床的鋼絲彈簧墊拼合而成，上頭鋪上紗網形成可行走的彈性地表，大量破碎的水泥塊、瓦片與交趾陶像是從底部牆面的堆積處滑動至展覽入口。

當涉足踏上時，不論是採取行走、佇立、屈身觀看⋯⋯等動作，身體皆能在各種移動下，感受到一股伴隨凹陷的不安穩，這也同時反映在這些破碎物件的移動或是滾動上面，它們幅度不一的向雙腳踏立之處前進甚至躍起。

有趣的是，儘管是站立在那兒，身體仍然因為重心無法持續維持在同一點上，有著些微的浮動，像是被鬆動過的荒蕪土地，與我們相反的是，這些物件的移動始終不會到達太遠的地方，而通往三樓的階梯近在眼前，或許是因樓梯位置處在這片行徑路上不可迴避的「荒蕪」之中，彷彿整個空間與棄物一齊喃喃地宣示著某種不可逃脫，也釋放出了這展覽的第一個重要引線「離開」。

回溯到黃珮琪與這些物件相遇，每個時刻都是傾倒向離開的意義，從看見敲擊開始，水泥與瓦片產生脫離，積累成了一堆又一堆；到了她前往撿拾這些碎片，也是一種離開，它們離開了原先的意義，宗教的、美感上的、裝飾的，儘管可能從一開始敲打就是如此。

針對二樓的展場空間，確實牽動作為核軸生長出了情境，值得討論的是，身體在動作時所製造的牽連，在藝術家所建構的這一片區域上是十分立即的，那份不穩定的體感，貌似與我們在使用視覺感受到物件帶來的時空拉申與延展，呈現若有似無的交集，視覺上很難離開它們。

只不過在這塊空間的邊緣之處，也就是漆上灰色的木作部分，似乎在讓我踏入前有了某個準備進入場域的意識，同時這樣的邊界處理，在讓觀者知道界線存在後，身體的感知還是在某程度上受到一些調整。

堆積在木質部分的碎石和瓦片，就這樣靜止的躺放在一旁，原以為身體牽動所有接近的一切，不過也是一廂情願，事實上這種違和感在離開展場後卻是最耐人尋味的。

Photo Credit: 黃珮琪提供 二樓展覽現場

終結之下觸發的偶然

大腦是一個前瞻性的器官，它調度曾經存在的東西，擬想還未存在的，在這個意義上，回看過去的行為本身也許是一種物理性的機制。

我認為踏上三樓的空間後，一切都理性許多。電視螢幕中不斷朝同個方向投擲交趾陶的動作，將視線導向另一面牆上的螢幕，從影像中看到的是她梭巡採集交趾陶的紀錄，一旁的地板放置著原先裝放交趾陶的塑膠袋，那種非計畫的臨時性，驗證了某種藝術家與材料（事件）相遇的偶然。

接著三面黃銅板吊掛於空間的後半部，上頭痕跡與地上的交趾陶碎片，清晰的閃現出所有當時的動作與狀態，放置於高處的音響不斷地撥放撞擊到銅板的聲音，卻不是在回應展場中的任何部分，確認過它沒有與先前看見的投擲錄像同步，對於次處作品的形式，大腦做出的美感回應（aesthetic response）開始產生轉動，事件的語言以及物件所構築的語言，兩者讓作品營造的場域，堆疊出情境式的記憶，然而這個記憶似乎不是真的來自藝術家本人，而是物件的記憶。

這時稍微能夠確定第二條引線，也就是標題的另一個引號「再次＿」。三樓展場給予的感覺是多種失序的重複，透過這樣的重複，尋照到一份似曾相識，並且意識到在場的感受都是替代（品），聲音（撞擊）、動作（投擲）、碎片（散落狀態），在反覆地離開與重新進入的過程裡，情境已經終結，徒留情境的替代品，或是它們合為一難以辨別。

「存在的統一」（Unity of Being）[2]是威廉・巴特勒・葉茲（W.B. Yeats）哲學體系中的一個核心，這句話強調了「存在的統一」是一種特殊的體驗，當個體與某種合適的經驗相聯繫時，就會產生內在和情感上的共鳴或回應。

這種共鳴通常是拒絕所有不合適的經驗，以及限制經驗的數量來實現的。這意味著個體需要篩選並選擇那些與其內在本質和價值觀相一致的經驗，然而展覽中存在的反覆出現與消逝的性質，像是用來來回回的謎語，告訴觀看的人一個現在、過去和未來，在不斷滅絕（消弭）和重建（現身）中，它們（事件、物件、時間）的各自屬性的邊界已經模糊，甚至相融。

Photo Credit: 黃珮琪提供 三樓展覽現場

Photo Credit: 黃珮琪提供 三樓展覽現場

備註

[1]引自《A Good-for-Nothing Haunted by Things》藝術家所備的開幕講稿。黃珮琪提供。

[2]Unity of Being 的概念可能受到印度哲學家阿德瓦伊塔・維丹塔（Advaita Vedanta）等東方哲學的影響，這些哲學強調個體自我和絕對實相之間的統一性。對於葉茲來說，這種統一性可能代表了一種心靈的、靈性的境界，而他試圖通過詩歌和文學作品來表達這種追求。

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