原以為只是一座位於印尼的山丘，如今學者認證是全球最古老的金字塔

全球最古老的金字塔在哪裡？有人認為是埃及，有人認為是秘魯，而今年10月考古界刊登的一篇學術期刊，表示全球最古老金字塔的位置，是位於今日的印尼。

位於印尼西爪哇省的「 巴東山」 （ Gunung Padang ）， 多年來被認為是一座死火山山丘，由於山丘上遍佈巨石建築，而被認為是 巨石遺址所在地。然而， 關於這座山丘的性質一直存在分歧，一派認為它是遠久時期有人在山丘留下石器裝飾，一派則認為有證據表明這座山丘的絕大部分皆為人造。

Photo Credit： RaiyaniM CC BY SA 4.0 巴東山丘上的巨石遺址

今年10月，由 考古學家、地質學家和地球物理學家組成的團隊，在期刊《考古勘探》（ Archaeological Prospection ）發表了一篇論文，指出巴東山 並非是自然形成的山丘，而是一個 古老的人造結構。

身為論文共同作者之一，也是印尼地質學家的Danny Hilman Natawidjaja博士表示，2011年他在查看該地區地形時，看見了這座「形狀奇特、表面保存得令人驚訝的小山」 ，當時他就有一個疑問，那就是這 座山丘外型，為何與附近火山區外型崎嶇、高度侵蝕的地景形成鮮明對比？

於是Natawidjaja博士當年的疑問，推動了他往後多年來所進行的研究，並招集各種學科的研究人員來探索該地點。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 外表如金字塔般的巴東山丘

諸多謎團未解的「巴東山」

根據這篇論文〈印尼西爪哇古農巴東埋藏史前金字塔的地質考古勘探〉指出，巴東山一直是考古、地質和地球物理研究的對象，學者在19世紀末、20世紀初將巴東山丘頂視為古老墓地，「Gunung Padang」在當地語言中的意思為「啟蒙之山」，在歷史上是用於宗教儀式。

Natawidjaja博士帶領的團隊 從2011年10月開始進行實地調查，並持續到2014年10月。調查包括詳細測繪、地質和考古觀察、淺層地球物理探勘、溝槽挖掘和岩心鑽探，是對地下古建築進行的最廣泛、最全面的考古、地質和地球物理研究之一。研究表明，巴東山不僅是一個簡單的史前石頭台地，而是一個複雜的建築，而經過放射性碳定年法分析，它可能是在末次冰期開始建造，並在全新世或新石器時代進行後續工程。

Photo Credit： Mohammad Fadli CC BY SA 3.0 遺留在巴東山丘上的群石遺址

研究過程中，他們利用包括電阻率斷層掃描（ Electrical Impedance Tomography ）和透地雷達等技術，鑽入山中收集岩心樣本，使他們能使用 放射性碳定年法 了解構成山丘的地層年齡。

根據所得數據，研究小組認為已有明確證據表明巴東山主要是人工所建。研究人員還發現，巴東山的結構是分階段而建，而由於最古老的部分約在2萬5000年至1萬4000年前建造，因而使其成為當今世界上已知的最古老金字塔。 而 這次發表的論文，便是針對團隊的研究成果 做了首度全面性的討論，包括說明他們是如何確定金字塔各部分的年代。

研究團隊：「巴東山」是歷年來堆疊而成人工建築

研究人員在進行 放射性碳定年法後， 發現「巴東山」共有四層結構，第一層是一座來自死火山的天然熔岩山，被建造者雕刻出金字塔的形狀，到了公元前7900年至6100年之間，另一組人馬又添加一層磚塊和石柱，第三層則是在山丘的一部分加上一層泥土，將早期的結構覆蓋，最後在公元前2000年至1100年之間，又被添加了更多表土和石頭梯田。

研究小組還發現了一些證據，表明該結構內部可能存在一些中空的空間，未來團隊也 計劃要深入這些區域，看看是否會有什麼新的發現。

圖片來源：Archaeological Prospection Natawidjaja博士帶領的團隊發現 「巴東山」的四層結構

Natawidjaja博士與團隊在 2016年後開始透過大眾媒體、公開講座發表研究進度，巴東山也因而獲得全球的關注，在由Netflix製作的紀錄片《觀看古代啟示錄》（Watch Ancient Apocalypse）中，也有一集專門是介紹 「巴東山」。

如今 Natawidjaja博士與團隊的研究成果終於在今年發表成論文，確認「巴東山」在 初始建造階段可追溯到舊石器時代，除了揭示舊石器時代古代文明的工程能力，這項研究也代表著整合考古學、地質學和地球物理學等學科綜合研究方法的成果。

Natawidjaja博士在接受媒體採訪時表示：「我們樂觀地認為，我們的發現將激發進一步的地質考古研究，因為我們知道印尼和世界各地還有許多其他大型古代結構的寶藏，還尚未通過地質年代學方法進行勘探和測定。」他列舉出 印尼最著名的古代遺址「婆羅浮屠寺廟 」便是代表之一。

不過這篇關於「巴東山」的論文發表後，在學界仍有質疑的聲音，美國威斯康辛的基諾沙博物館（Kenosha Museum）名譽主任兼考古學家丹喬伊斯（ Dan Joyce ）就表示：「這些（建物的各層）日期似乎是可靠的，但仍有些爭議」，「為了更了解該地點的年齡，需要進行集中於 放射性碳定年法 和重複結果的獨立調查。傑出的主張需要傑出、可重複（出現）的證據。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：杜晉軒