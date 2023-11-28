原以為只是一座位於印尼的山丘，如今學者認證是全球最古老的金字塔
我們想讓你知道的是
2011年，地質學家Danny Hilman Natawidjaja在查看位於印尼西爪哇省的「巴東山」時，看見了這座「形狀奇特、表面保存得令人驚訝的小山」 ，而當時他就有了一個疑問，那就是這座山丘外型，為何與附近火山區外型崎嶇、高度侵蝕的地景形成鮮明對比？而誰能想到，這座山丘竟藏了一座金字塔！
全球最古老的金字塔在哪裡？有人認為是埃及，有人認為是秘魯，而今年10月考古界刊登的一篇學術期刊，表示全球最古老金字塔的位置，是位於今日的印尼。
位於印尼西爪哇省的「巴東山」（Gunung Padang），多年來被認為是一座死火山山丘，由於山丘上遍佈巨石建築，而被認為是巨石遺址所在地。然而，關於這座山丘的性質一直存在分歧，一派認為它是遠久時期有人在山丘留下石器裝飾，一派則認為有證據表明這座山丘的絕大部分皆為人造。
今年10月，由考古學家、地質學家和地球物理學家組成的團隊，在期刊《考古勘探》（Archaeological Prospection）發表了一篇論文，指出巴東山並非是自然形成的山丘，而是一個古老的人造結構。
身為論文共同作者之一，也是印尼地質學家的Danny Hilman Natawidjaja博士表示，2011年他在查看該地區地形時，看見了這座「形狀奇特、表面保存得令人驚訝的小山」 ，當時他就有一個疑問，那就是這座山丘外型，為何與附近火山區外型崎嶇、高度侵蝕的地景形成鮮明對比？
於是Natawidjaja博士當年的疑問，推動了他往後多年來所進行的研究，並招集各種學科的研究人員來探索該地點。
諸多謎團未解的「巴東山」
根據這篇論文〈印尼西爪哇古農巴東埋藏史前金字塔的地質考古勘探〉指出，巴東山一直是考古、地質和地球物理研究的對象，學者在19世紀末、20世紀初將巴東山丘頂視為古老墓地，「Gunung Padang」在當地語言中的意思為「啟蒙之山」，在歷史上是用於宗教儀式。
Natawidjaja博士帶領的團隊從2011年10月開始進行實地調查，並持續到2014年10月。調查包括詳細測繪、地質和考古觀察、淺層地球物理探勘、溝槽挖掘和岩心鑽探，是對地下古建築進行的最廣泛、最全面的考古、地質和地球物理研究之一。研究表明，巴東山不僅是一個簡單的史前石頭台地，而是一個複雜的建築，而經過放射性碳定年法分析，它可能是在末次冰期開始建造，並在全新世或新石器時代進行後續工程。
研究過程中，他們利用包括電阻率斷層掃描（Electrical Impedance Tomography）和透地雷達等技術，鑽入山中收集岩心樣本，使他們能使用放射性碳定年法了解構成山丘的地層年齡。
根據所得數據，研究小組認為已有明確證據表明巴東山主要是人工所建。研究人員還發現，巴東山的結構是分階段而建，而由於最古老的部分約在2萬5000年至1萬4000年前建造，因而使其成為當今世界上已知的最古老金字塔。而這次發表的論文，便是針對團隊的研究成果做了首度全面性的討論，包括說明他們是如何確定金字塔各部分的年代。
研究團隊：「巴東山」是歷年來堆疊而成人工建築
研究人員在進行放射性碳定年法後，發現「巴東山」共有四層結構，第一層是一座來自死火山的天然熔岩山，被建造者雕刻出金字塔的形狀，到了公元前7900年至6100年之間，另一組人馬又添加一層磚塊和石柱，第三層則是在山丘的一部分加上一層泥土，將早期的結構覆蓋，最後在公元前2000年至1100年之間，又被添加了更多表土和石頭梯田。
研究小組還發現了一些證據，表明該結構內部可能存在一些中空的空間，未來團隊也計劃要深入這些區域，看看是否會有什麼新的發現。
Natawidjaja博士與團隊在2016年後開始透過大眾媒體、公開講座發表研究進度，巴東山也因而獲得全球的關注，在由Netflix製作的紀錄片《觀看古代啟示錄》（Watch Ancient Apocalypse）中，也有一集專門是介紹「巴東山」。
如今Natawidjaja博士與團隊的研究成果終於在今年發表成論文，確認「巴東山」在初始建造階段可追溯到舊石器時代，除了揭示舊石器時代古代文明的工程能力，這項研究也代表著整合考古學、地質學和地球物理學等學科綜合研究方法的成果。
Natawidjaja博士在接受媒體採訪時表示：「我們樂觀地認為，我們的發現將激發進一步的地質考古研究，因為我們知道印尼和世界各地還有許多其他大型古代結構的寶藏，還尚未通過地質年代學方法進行勘探和測定。」他列舉出印尼最著名的古代遺址「婆羅浮屠寺廟」便是代表之一。
不過這篇關於「巴東山」的論文發表後，在學界仍有質疑的聲音，美國威斯康辛的基諾沙博物館（Kenosha Museum）名譽主任兼考古學家丹喬伊斯（Dan Joyce）就表示：「這些（建物的各層）日期似乎是可靠的，但仍有些爭議」，「為了更了解該地點的年齡，需要進行集中於放射性碳定年法和重複結果的獨立調查。傑出的主張需要傑出、可重複（出現）的證據。」
新聞來源
- World’s oldest pyramid found not in Egypt or Americas, but in Indonesia（Big Think）
- Geo-archaeological prospecting of Gunung Padang buried prehistoric pyramid in West Java, Indonesia（Archaeological Prospection）
- New evidence strongly suggests Indonesia's Gunung Padang is oldest known pyramid（Phys.org ）
- Indonesia’s Gunung Padang could be the world’s oldest pyramid: Study（海峽時報）
延伸閱讀
- 形狀和火山有關的祈福塔飯，不只是節慶美食更是印尼文化縮影
- 規模比聖海倫火山噴發大一百倍，1815年印尼坦博拉火山爆發與「無夏之年」
- 《世界金字塔百科》：藉由浮雕講述佛教教誨的「婆羅浮屠」，為什麼採階梯金字塔形式？
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核稿編輯：杜晉軒
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。