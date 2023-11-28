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TNL+ 2023/11/28,
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「地中海聯盟峰會」巴塞隆納登場：歐洲、北非成員國關切加薩危機，聚焦失控的氣溫危機

「地中海聯盟峰會」巴塞隆納登場：歐洲、北非成員國關切加薩危機，聚焦失控的氣溫危機
Photo Credit: GettyImages

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UfM也表示，2016年4月簽署的《巴黎氣候協定》尋求將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度以內，然而地中海地區的氣溫增幅早已超過攝氏1.5度，且周邊國家對於能源的需求亦越來越高，預計時至2040年，南地中海國家的能源需求恐增加62％。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

區域性國際組織「地中海聯盟」（Union for the Mediterranean，以下簡稱UfM）於2023年11月27日在西班牙巴塞隆納（Barcelona）舉行第八屆UfM區域峰會，除討論鄰近地中海國家的經濟發展、地緣政治、教育暨社會問題外，亦聚焦在該地區的環境及能源永續發展。

根據UfM官方指出，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與約旦副首相兼外交部長沙法迪（Ayman Safadi），共同擔任此次區域峰會的主持人，活動主辦則由西班牙外長、歐盟暨合作部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）負責，非會員國的沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan），則以伊斯蘭合作組織（OIC）及阿拉伯國家聯盟（Arab League）代表的身分出席。

土耳其國營新聞台《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）表示，土耳其政府此次同樣由外交部長菲丹（Hakan Fidan）代表參與UfM區域峰會，埃及方面則由外長舒凱里（Sameh Shoukry）出席，2國皆希冀藉由此次會議商討消弭加薩（Gaza）地區衝突的可能性，以及推動停火協議及人道援助的進程。

據悉，身為政府間組織（IGO）的UfM共有43個成員國，除希臘、義大利、馬爾他、賽普勒斯、土耳其等地處及鄰近地中海的國家，該組織入會成員亦有摩洛哥、突尼西亞、阿爾及利亞與埃及等北非諸國，以及捷克、波蘭、瑞典、法國、丹麥、盧森堡、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等眾多歐洲國家。

舉辦地中海聯盟區域峰會的重要性為何？

UfM認為，其自身舉辦的峰會每年皆由UfM旗下秘書處辦理，考量到擁有豐富自然資源、社會發展與歷史暨文化遺產的地中海及周遭區域近年來不斷遭受各類危機，UfM相信舉辦區域峰會有助於地中海地區的永續發展，並藉由各領域的施行計畫來強化區域合作，進而打造具包容性、穩定性及一體化的地中海地區，而這亦是該聯盟成立的初衷。

於2017年1月舉行的第二屆UfM區域峰會期間，各成員國外交部長及代表開始以「地中海聯盟：一個具有共同理想、以實際行動作為前行力量的政府間組織」為發展藍圖，隨後於2020年第五屆UfM區域峰會時將每年的11月28日訂為「地中海日」（Day of the Mediterranean），盼以慶祝該節日的方式增強地中海地區的多樣性及認同感。

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