以巴衝突緩和，卡達：加薩走廊休戰延長2天；三餐不定、椅子當床，哈瑪斯俘虜生活處境曝光
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以色列女子拉維夫（Merav Raviv）有3名親人於24日獲釋。她表示，他們不定時被餵食，幾乎只吃米飯跟麵包。她還說，其中2名親人在50天內就瘦了大約7公斤。拉維夫還從獲釋的親人聽說，他們睡在併在一起的椅子上，有時候要等上好幾個小時才能進到浴室。
以巴衝突緩和，卡達：加薩走廊休戰延長2天
（中央社）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）為期4天的休戰協議於24日生效，但協議即將到期，居中斡旋的卡達政府今天（當地時間27日）則宣布，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天時間。
卡達外交部發言人於社群媒體X平台發文表示：「卡達宣布，作為正在進行的調停過程一環，已達成協議將加薩走廊的人道休戰時間再延長2天。」
《法新社》報導，哈瑪斯今天也證實，已經同意跟以色列的休戰延長2天，並釋放相關的人質和囚犯。
作為雙方4天休戰協議的一環，哈瑪斯於前3天已釋放39名以色列人質，換取以色列放出監獄中的117位巴勒斯坦囚犯；另外還有19名外籍人士也從加薩走廊獲釋。
哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，根據以色列當局說法，襲擊造成以國方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。
以色列旋即對哈瑪斯統治的加薩走廊發動空襲及地面攻勢，哈瑪斯當局宣稱，以色列軍事行動迄今造成當地約有1萬5000人喪命，其中數千人是孩童。
卡達近來一直居中斡旋並協助達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。
休戰第4天，哈瑪斯交出11人質以色列釋放33囚犯
以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊從24日生效的為期4天休戰將到期，居中斡旋的卡達當局說，人道停火將延長2天，且哈瑪斯與以色列今天分別釋放11人質、33囚犯。
《法新社》報導，卡達政府今天稍早宣布，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天時間。
卡達外交部發言人於社群媒體X平台發文表示：「卡達宣布，作為正在進行的調停過程一環，已達成協議將加薩走廊的人道休戰時間再延長2天。」
隨後卡達政府又證實，哈瑪斯挾持11名以色列的人質將於休戰第4天獲釋。
卡達外交部發言人還指出，以色列的監獄放出33位巴勒斯坦人，其中包括30名未成年人及3位婦女。
包含將於今天返家的11位人質在內，哈瑪斯在原先商定的4天休戰期間共釋放50名人質。
作為交換，以色列共放出150名巴勒斯坦囚犯，並允許人道援助物資進入加薩走廊。
加上卡達同時主導的其他談判，哈瑪斯還釋放17名泰國人、1位菲律賓人和1名俄羅斯及以色列雙重國籍人士。
三餐不定、椅子當床，哈瑪斯俘虜生活處境曝光
塑膠椅當床睡，三餐吃米飯跟麵包，洗澡需要等上好幾個小時。隨著遭哈瑪斯俘虜7週的部分人質獲釋重返以色列，他們被擄時生活處境也一一曝光。
《美聯社》報導，在以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯休戰4天的協議下，過去3天獲釋的58名人質大多數仍在醫院，鮮少出現在大眾面前。
哈瑪斯10月7日對以色列發動跨境突襲，殺害了1200人，還俘虜大批人質帶到加薩。在雙方休戰下，部分遭綁架近2個月的人質被釋放，大部分獲釋者似乎身體狀況穩定。
雖然人質被擄時生活處境資訊受到嚴格管控，但獲釋人質家屬已開始分享親人經歷的種種細節。
以色列女子拉維夫（Merav Raviv）有3名親人於24日獲釋。她表示，他們不定時被餵食，幾乎只吃米飯跟麵包。她還說，其中2名親人在50天內就瘦了大約7公斤。
拉維夫還從獲釋的親人聽說，他們睡在併在一起的椅子上，有時候要等上好幾個小時才能進到浴室。
一名85歲獲釋女人質的孫女艾達（Adva Adar）也表示，祖母瘦了，「她每天都數算自己被擄的日子」，祖母回來時說，「我知道自己在那邊待了50天」。
艾達還說，祖母被擄後以為其他家人也都死了，後來才得知他們還活著的消息。儘管獲釋是喜事一樁，但祖母回來後發現自己的家被武裝分子摧毀，不禁感到悲喜交加。
她說，「對85歲的年邁婦人而言，家通常是你養育小孩的地方，有你的回憶，有你的相簿、你的衣服」，但祖母現在什麼都沒了，在這麼大的年紀一切必須重新開始，「她有提到，這對她真的很艱難」。
以色列遭哈瑪斯突襲後，以地面及空中行動襲擊加薩，由哈瑪斯統治的加薩衛生部指出，以色列行動已造成至少1萬3300名巴勒斯坦人死亡。
在為期4天的休戰協議下，哈瑪斯同意釋放50名以色列人質，換取以色列釋放150名被關在以國監獄的巴勒斯坦囚犯，並且加速讓援助物資進到受重創的加薩。
另有18名外國人質也獲釋，其中大部分是泰國人。
在以哈休戰的最後一天，今天預計還有11名人質將獲釋，仍有近180名人質還受困加薩。以色列當局已表示，哈瑪斯每次多釋放10名人質，以方就願意多休戰1天。
美國及盟邦成立國際工作小組，盼斬斷哈瑪斯金流
美國政府今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」上個月襲擊以色列後，美國和數個盟邦成立一個國際工作小組，目的在於打擊哈瑪斯的金流並支持反恐工作。
哈瑪斯於10月7日襲擊以色列南部造成大約1200人喪命後，美國、英國及相關盟邦一直尋求截斷哈瑪斯的金源，哈瑪斯已被美國和其他國家的政府認定為恐怖組織。
《路透社》報導，從10月7日的攻擊事件以來，華府已經對哈瑪斯祭出多輪制裁措施。
美國財政部透過聲明指出，這個工作小組會加強恐怖分子金源相關問題的金融情報共享，且將商討最佳做法以及採取更多行動並建立夥伴關係的機會。
工作小組是由澳洲、加拿大、愛沙尼亞、法國、德國、以色列、列支敦斯登侯國、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞士、英國和美國的金融情報機構，以及其他單位所組成。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！