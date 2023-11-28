以巴衝突緩和，卡達：加薩走廊休戰延長2天；三餐不定、椅子當床，哈瑪斯俘虜生活處境曝光

以巴衝突緩和，卡達：加薩走廊休戰延長2天

（中央社）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）為期4天的休戰協議於24日生效，但協議即將到期，居中斡旋的卡達政府今天（當地時間27日）則宣布，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天時間。

卡達外交部發言人於社群媒體X平台發文表示：「卡達宣布，作為正在進行的調停過程一環，已達成協議將加薩走廊的人道休戰時間再延長2天。」

《法新社》報導，哈瑪斯今天也證實，已經同意跟以色列的休戰延長2天，並釋放相關的人質和囚犯。

作為雙方4天休戰協議的一環，哈瑪斯於前3天已釋放39名以色列人質，換取以色列放出監獄中的117位巴勒斯坦囚犯；另外還有19名外籍人士也從加薩走廊獲釋。

哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，根據以色列當局說法，襲擊造成以國方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。

以色列旋即對哈瑪斯統治的加薩走廊發動空襲及地面攻勢，哈瑪斯當局宣稱，以色列軍事行動迄今造成當地約有1萬5000人喪命，其中數千人是孩童。

卡達近來一直居中斡旋並協助達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。

休戰第4天，哈瑪斯交出11人質以色列釋放33囚犯

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊從24日生效的為期4天休戰將到期，居中斡旋的卡達當局說，人道停火將延長2天，且哈瑪斯與以色列今天分別釋放11人質、33囚犯。

《法新社》報導，卡達政府今天稍早宣布，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天時間。

卡達外交部發言人於社群媒體X平台發文表示：「卡達宣布，作為正在進行的調停過程一環，已達成協議將加薩走廊的人道休戰時間再延長2天。」

隨後卡達政府又證實，哈瑪斯挾持11名以色列的人質將於休戰第4天獲釋。

卡達外交部發言人還指出，以色列的監獄放出33位巴勒斯坦人，其中包括30名未成年人及3位婦女。

包含將於今天返家的11位人質在內，哈瑪斯在原先商定的4天休戰期間共釋放50名人質。

作為交換，以色列共放出150名巴勒斯坦囚犯，並允許人道援助物資進入加薩走廊。

加上卡達同時主導的其他談判，哈瑪斯還釋放17名泰國人、1位菲律賓人和1名俄羅斯及以色列雙重國籍人士。

三餐不定、椅子當床，哈瑪斯俘虜生活處境曝光

塑膠椅當床睡，三餐吃米飯跟麵包，洗澡需要等上好幾個小時。隨著遭哈瑪斯俘虜7週的部分人質獲釋重返以色列，他們被擄時生活處境也一一曝光。

《美聯社》報導，在以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯休戰4天的協議下，過去3天獲釋的58名人質大多數仍在醫院，鮮少出現在大眾面前。

哈瑪斯10月7日對以色列發動跨境突襲，殺害了1200人，還俘虜大批人質帶到加薩。在雙方休戰下，部分遭綁架近2個月的人質被釋放，大部分獲釋者似乎身體狀況穩定。

雖然人質被擄時生活處境資訊受到嚴格管控，但獲釋人質家屬已開始分享親人經歷的種種細節。

以色列女子拉維夫（Merav Raviv）有3名親人於24日獲釋。她表示，他們不定時被餵食，幾乎只吃米飯跟麵包。她還說，其中2名親人在50天內就瘦了大約7公斤。

拉維夫還從獲釋的親人聽說，他們睡在併在一起的椅子上，有時候要等上好幾個小時才能進到浴室。

一名85歲獲釋女人質的孫女艾達（Adva Adar）也表示，祖母瘦了，「她每天都數算自己被擄的日子」，祖母回來時說，「我知道自己在那邊待了50天」。

艾達還說，祖母被擄後以為其他家人也都死了，後來才得知他們還活著的消息。儘管獲釋是喜事一樁，但祖母回來後發現自己的家被武裝分子摧毀，不禁感到悲喜交加。

她說，「對85歲的年邁婦人而言，家通常是你養育小孩的地方，有你的回憶，有你的相簿、你的衣服」，但祖母現在什麼都沒了，在這麼大的年紀一切必須重新開始，「她有提到，這對她真的很艱難」。

以色列遭哈瑪斯突襲後，以地面及空中行動襲擊加薩，由哈瑪斯統治的加薩衛生部指出，以色列行動已造成至少1萬3300名巴勒斯坦人死亡。

在為期4天的休戰協議下，哈瑪斯同意釋放50名以色列人質，換取以色列釋放150名被關在以國監獄的巴勒斯坦囚犯，並且加速讓援助物資進到受重創的加薩。

另有18名外國人質也獲釋，其中大部分是泰國人。

在以哈休戰的最後一天，今天預計還有11名人質將獲釋，仍有近180名人質還受困加薩。以色列當局已表示，哈瑪斯每次多釋放10名人質，以方就願意多休戰1天。

美國及盟邦成立國際工作小組，盼斬斷哈瑪斯金流

美國政府今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」上個月襲擊以色列後，美國和數個盟邦成立一個國際工作小組，目的在於打擊哈瑪斯的金流並支持反恐工作。

哈瑪斯於10月7日襲擊以色列南部造成大約1200人喪命後，美國、英國及相關盟邦一直尋求截斷哈瑪斯的金源，哈瑪斯已被美國和其他國家的政府認定為恐怖組織。

《路透社》報導，從10月7日的攻擊事件以來，華府已經對哈瑪斯祭出多輪制裁措施。

美國財政部透過聲明指出，這個工作小組會加強恐怖分子金源相關問題的金融情報共享，且將商討最佳做法以及採取更多行動並建立夥伴關係的機會。

工作小組是由澳洲、加拿大、愛沙尼亞、法國、德國、以色列、列支敦斯登侯國、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞士、英國和美國的金融情報機構，以及其他單位所組成。