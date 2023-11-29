中國在給邦交國分三六九等嗎？盤點北京如何將外國對中關係分門別類
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德國馬歇爾基金會研究員高敬文認為這些分等沒有多大意義，但對於中國來說，卻是限制伙伴國家自主的方法。他說，當習近平提出「新型大國關係」描述時，歐巴馬政府幕僚也認為當中有「陷阱」。
2023年，中國全面放開COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管控之後第一個恢復正常之年，這其中就包括了中國國家主席習近平的實體外交會見活動。這些會見當中，其中一個常見詞語是「夥伴關係」。
9月，習近平的14場外賓會見中，有五場宣佈中國與東帝汶、尚比亞、敘利亞、貝南和委內瑞拉建立或提升雙邊「戰略夥伴關係」。在同一個9月，越南宣佈與美國提升至「全面戰略夥伴關係」，美國總統拜登（Joe Biden）否認此舉是在試圖遏制中國的國際影響力。
在10月北京「一帶一路」論壇期間，習近平又跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等與會國家領袖重申要推進彼此的夥伴關係，以至於兩國雙邊命運共同體；11月習近平與拜登在舊金山會晤，兩人大談「世界上最重要的雙邊關係」，但「中美新型大國關係」的敘述不見蹤影。
中國給不同外交關係冠以不同稱號反映了什麼樣的親疏有別？稱號與稱號之間都有什麼區別？《BBC中文》嘗試分析。
中國跟一眾友邦的「夥伴關係」都有何不同？
兩國之間外交關係級別並非無國際標凖——按照1961年《維也納外交關係公約》「使館館長」分類規定，可分為大使級、公使級和代辦級。
不過，在此之外，中國還與不同國家建立不同類型的合作關係、夥伴關係等。一些是在建交之際建立，被寫進建交公報中。一些則是建交以後再行建立。
《BBC中文》記者透過參照中國外交部網站「國家和組織」資料統計，截至2023年11月，中國與184個國家建立外交關係，其中180個有建立合作以至於夥伴關係。若再加上與國際組織的合作或夥伴關係，則達189個。
將上述資料再配合外交部公報與官方《新華社》、中共《人民日報》報導統計，中國目前的外交關係級別達44類，另加衍生自習近平「人類命運共同體」主張的雙邊與多邊「命運共同體」。
美國德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）印太計畫高級訪問研究員高敬文（Prof Jean-Pierre Cabestan）對《BBC中文》記者說：「中國人喜歡等級制度、排名，中共尤甚。這樣做是要視乎有關國家有多大能力或有多願意在眾多議題上滿足中方的要求，而創造出不同程度的親近性。」
高敬文說，這些議題可以是台灣，可以是「一帶一路」倡議，諸如此類。「要是一些國家願意參與進去中國強加的這個遊戲，它們便能爬上階梯，也許還會感到自豪。但這也造成了各國對中國倡議、理念和目標的服從。」
中國外交部從未公開這些合作與夥伴關係的高低之別。中國現代國際關係研究院前副院長馮仲平2014年6月與該院助理研究員黃靖曾發表論文稱：「據報導，一份政府贊助的報章試圖製作此等名單，遭外交部官員攔阻，因當局懼怕此舉會引起混亂與不必要的不滿。外交部是替一些沒被列為中國戰略夥伴的重要國家出面。」
曾任職中共中央黨校國際戰略研究中心的上海同濟大學政治與國際關係學院院長門洪華教授在2015年一篇論文中的分類受到中國學術界引用和討論。他認為各夥伴關係可分成三大類：
- 全局性的夥伴關係
- 戰略性的夥伴關係
- 一般性的夥伴關係
其中，中國與俄羅斯之間的「全面戰略協作夥伴關係」級別最高，是唯一的「全局性的夥伴關係」；中國與巴基斯坦之間的「全天候戰略合作夥伴關係」是「戰略性的夥伴關係」中最高一級，其他「戰略合作夥伴關係」、「戰略夥伴關係」、「戰略合作關係」均在這大分類之下；「一般性的夥伴關係」包含餘下的「友好合作夥伴」、「合作夥伴」與「友好夥伴」關係。
2023年10月，直屬中國外交部的中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇在中共中央黨校機關報《學習時報》給出又一套分類方法：
- 一般性夥伴關係——例如牙買加、芬蘭
- 冠以「全面」或「全方位」的夥伴關係——例如荷蘭、克羅埃西亞、以色列、新加坡、比利時
- 一般性戰略夥伴關係——例如印度、韓國、奈及利亞、加拿大、烏克蘭、奧地利
- 冠以「全面」、「全球」、「全方位」的戰略夥伴關係——例如俄羅斯、越南、泰國、柬埔寨、肯亞、義大利、馬來西亞、西班牙、印尼、東盟、歐盟、德國、英國
- 冠以「全天候」、「永久」的戰略夥伴——例如巴基斯坦、白羅斯、委內瑞拉、哈薩克
台灣中華經濟研究院第一研究所分析師吳柏寬與助研究員王國臣則提出了另一套分類方式：先區分「戰略夥伴」與「一般夥伴」兩大類，然後各依次劃分「全面合作」、「合作」、「全面」和普通四類。
美國德克薩斯大學奧斯汀分校林登・詹森公共事務學院（LBJ School of Public Affairs, UT-Austin）副教授陳喜娜（Dr Sheena Chestnut Greitens）認為中國這種對雙邊關係的分類與命名方法十分獨特，甚至是不尋常。她對《BBC中文》記者說，她會將任何帶有「全面」字眼的關係放高一線。
但這些分類體系均未考慮北韓地位問題。中國的自媒體「軒轅讀史」主張，因中國與北韓簽署有共同防禦條約《中朝友好合作互助條約》，所以中朝關係級別高於一切。中國外交部的官方描述則是「中朝傳統友好合作關係」。
高敬文指出，北韓作為唯一跟中國簽有正式盟友合約的國家，關係有其特殊性。但北韓實際上是中國的負累，凸顯了這樣的關係排名徒具形式主義的一面。
新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎認為，雙邊關係如何命名不存在國際標凖，要認真排序很困難，而且他懷疑中國官方內部也沒有一個仔細排序。
莊嘉穎對《BBC中文》記者說：「有時候因為要開個峰會，然後要寫一些成果了，那就推出一個（夥伴關係）：『你看，我們有這個聲明，然後這個字眼多漂亮。』」
莊嘉穎認為，每一段關係的重要性要看實質合作內容。而其中，基於簽署條約者是受到法律約束，排行上最為重要，基於發表聲明的話「可能它比較就是只是一個表態」。
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
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在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。