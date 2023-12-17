美國餐飲業：印中料理合璧的「印式中餐」是如何走紅的？
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儘管印式中餐最近才引起國際關注，但它的起源可以追溯到100多年前。19世紀，成千上萬中國移民來到這座當時是英屬印度首都的城市工作——當他們遷徙時，他們帶上了食物——第一家印度中餐館於1850年代，在現在加爾各答的舊唐人街地區開業。
當辛辣的印度菜和中國菜合璧，印式中餐正出現在美國許多餐廳的菜單上。但是，是什麼讓印度移民的這種家常菜如此受歡迎呢？
克里斯蒂娜・奧尼爾（Christina O'Neill）清楚地記得她第一次吃滿洲花椰菜（Gobi Manchurian）的情景，那是2017年在富裕的加州郊區的朋友家中。
蘸著紅辣椒醬的脆炸花椰菜「入口即化」，很快就成了她的最愛。
「這是甜與辣的令人難以置信的結合，」奧尼爾說。
她並不是唯一被印式中餐征服味蕾的人。在美國各地的豪華派對和鬧市區的餐館裡，滿洲花椰菜及類似的菜品已經無處不在。
這道菜是獨具特色的印式中餐的一部分，數十年來一直在印度流行並廣受歡迎。
它大膽地將醬油、醋、大蒜和生薑與大量辣椒混合在一起。
「這是中國風味與印度食材的創新融合，」英欽竹園（Inchin's Bamboo Garden）喬治亞州分店經理阿比拉什（Abhilash）說。英欽竹園是一家印式中餐特色餐廳，在北美擁有25家分店。
美國有相當多的印裔美國人，因此印式中餐在美國各地的餐館裡並不難尋。除了印度和尼泊爾餐廳主打這種美食，其他餐廳也將其納入食譜。
「來自印度的人們對我們抱有這樣的期望，」阿努潘・巴蒂亞（Anupam Bhatia）說道。巴蒂亞是舊金山灣區Aurum和百老匯馬薩拉（Broadway Masala）的老闆。
「這種美味的融合菜與白葡萄酒完美搭配，也受到了美國人的青睞，」他說。
佛羅里達州坦帕（Tampa）的餐廳Pastries、Biryanis & Chaat（PBK）表示，在顧客提出要求後，該餐廳加入了這種菜餚。
「我們靠近大學，所以有很多來自亞洲和加勒比地區的人，」PBK的主廚兼經理普拉薩德・達薩里（Prasad Dasari）說道。
這種餐食最初是為了滿足印度移民的口腹之欲，後來很快就打入了美國的餐飲業。
例如，滿洲花椰菜已經在菜單上佔有永久的一席之地。 「它太受歡迎了，很難把它摘下來。它的銷量和黃油雞一樣多，」巴蒂亞說。他指的是一種受歡迎的甜辣烤雞。
但這種與歷史上滿洲地區無關的「滿洲菜」只是眾多印式中餐主食中的一種。
英欽竹園加州聖拉蒙（San Ramon）分店的經理尼哈・夏爾馬（Neha Sharma）表示，他們菜單上「最受歡迎」的菜品是客家麵條（Hakka noodles）。
儘管印式中餐最近才引起國際關注，但它的起源可以追溯到100多年前的印度城市加爾各答。
19世紀，成千上萬的中國移民來到這座當時是英屬印度首都的城市工作。 廣東移民從事木工和造船業，而客家人則從事制革和食品貿易。
當他們遷徙時，他們帶上了食物。考古學者和該市的歷史旅遊組織者塔薩迦塔・尼奧吉（Tathagata Neogi）說，第一家中餐館於1850年代在現在加爾各答的舊唐人街地區開業。
「這些都是家庭經營的街邊餐館，只為社區服務。」他說。 「其他人很少涉足那裡。」
在參觀中，尼奧吉還向參與者介紹了1920年代時第一家豪華餐廳——南京餐廳（Nanking）—— 所在的建築。
他說，這裡「第一次讓小規模華人社區之外的人」也能享用到美食。
「總督和上流社會成員會在那裡用餐。」尼奧吉解釋道。
隨著人們對中餐產生了濃厚的興趣，這家餐廳開始在食物中添加更多的香料，並根據印度人的口味進行調製。
很快，城裡又出現了更多的餐館。到了1960年代，曾經被認為是「異域風味且昂貴」的中國菜已經以炒麵和排骨的形式出現在街頭攤位上。
「這被稱為印式中餐。」尼奧吉說。
1961年，印中之間的戰爭爆發後，大多數中國移民離開印度去了西方國家。「無論他們走到哪裡，是美國、英國還是加拿大，他們都會開餐館並開始吸引印度僑民。」尼奧吉說。
對於紐澤西州一家印式中餐餐廳的老闆侯廣迪（音譯，Kuang T Hou）來說，這種食物是他童年的代名詞。他說，這是他從小吃的東西。
作為客家華裔的一員，侯先生一家在1980年代從印度移居加拿大，隨後又來到美國。
「我的岳父母在加爾各答經營印式中餐館已有35年了。」他說。
在他名為「Calcutta Wok」的餐廳裡，最暢銷的菜餚是辣椒雞和滿洲花椰菜。
侯先生表示，除了南亞人之外，還有「少數富有冒險精神的美國和中國顧客」也來到這裡。
「這對他們來說是新鮮的。對某些人來說太辣了，所以他們要求口味清淡一點。」
有趣的是，儘管印式中餐越來越受歡迎，但美國數以千計的中餐館中仍然沒有這種菜餚。
居住在加州的第二代華裔美國人喬斯林・張（音譯，Jocelyn Chang）表示，她的家人有時會在附近的印式中餐館點饃饃，也即蒸餃。
「但我們甚至沒有聽說過滿洲花椰菜和辣椒起司這樣的菜餚。」
但對於印度餐廳來說，這種美食已經成為其菜單上不可或缺的一部分。
「很多家庭來光顧為了讓孩子有更多選擇。年幼的孩子想要麵食，這些是我們不想失去的潛在客戶。」達薩里說。
15歲的紹裡亞・辛格（Shaurya Singh）非常同意這一點，他說他一直期待著家人開車去他最喜歡的田納西州納什維爾的印式中餐館。「它們有很多種類，每個人都能找到自己喜歡的。」
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