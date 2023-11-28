趙少康參選副手、徐瑞希列不分區，NCC將請中廣、華視說明如何公平宣傳，趙：一切依《廣電法》規定
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趙少康昨（27）日晚間出席台北市高中職家長會長協會歲末聯誼活動前，接受媒體聯訪時說，不認為NCC是針對他，他們一定依《廣電法》規定，「法律怎麼規定，我們怎麼做」。
（中央社）中廣董事長趙少康成為國民黨副總統參選人、公視與華視董事徐瑞希名列民眾黨不分區立委提名名單，外界關注是否違反黨政軍條款。NCC表示，將由委員會認定，不過將請中廣與華視說明，如何落實參（候）選人競選期間宣傳的公平對待。
台灣民眾黨22日公告全國不分區立委提名名單，現任公視董事徐瑞希被列為第17順位，徐瑞希同時也是華視董事。台灣媒體觀察教育基金會昨（27）日質疑，這已違反《公共電視法》，並要求徐瑞希應主動請辭董事職務。
針對趙少康跟徐瑞希，是否違反《廣播電視法》第5條之1黨政軍條款規定，包含「政府、政黨、政黨黨務工作人員，及選任公職人員不得投資」及「不得擔任董監事」等，NCC僅回應，後續待委員會認定。
不過NCC晚間發布新聞稿表示，依《總統副總統選舉罷免法》第46條及《公職人員選舉罷免法》第49條規定，廣播電視事業得有償提供時段，供推薦或登記候選人的政黨、候選人從事競選宣傳，應該公正公平對待。廣播電視事業從事選舉議題論政、新聞報導或邀請候選人參加節目，應為公正公平處理，不能有無正當理由的差別待遇。
NCC表示，《廣播電視法》施行細則第13條規定，新聞節目與政令宣導節目應客觀、公平、確實、完整，且不具廣告性質。NCC將請業者說明完整處理機制及作法，並在後續監理業務中，確保業者確實執行。
NCC呼籲，如廣播電視事業的董事長、董事等經營階層擔任參加競選，業者製播選舉議題節目時，應注意維持客觀、公正、確實，特別在競選期間應注意總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及廣電三法相關規定，以維護媒體獨立及專業公正性。
時代力量立法院黨團昨日也召開記者會，質疑NCC因不同媒體查辦案件有雙重標準，並關切中嘉是否落實中嘉交易案附負擔與承諾事項。
NCC表示，有關中嘉交易案附負擔及承諾事項執行情形，除了請相關部會協助提供資料外，已先後請泓順投資公司4度到會說明，並要求三立國際創意股份有限公司、永興資本股份有限公司等公司2度到會說明或提供書面意見，相關公司已承諾提出限期改正計畫。
NCC表示，將在11月底前根據調查取得事證撰寫調查報告，提交到立法院交通委員會；並在事證蒐集齊全後，依相關情節依法處理，絕對沒有怠忽職守。
徐瑞希列民眾黨不分區提名名單，媒觀要求應主動請辭公視董事
（中央社）現任公視董事徐瑞希被列入民眾黨不分區立委提名名單，台灣媒體觀察教育基金會認為違反《公共電視法》，要求應主動請辭董事職務。公視表示會依法妥適處理。
徐瑞希晚間透過臉書表示，上週因眼疾開刀，無法即時蒐集、閱讀及處理被民眾黨提名不分區立委事宜，昨晚仍要回診就醫，無法及時回覆，預計週四上午正式回應。民眾黨發言人李頂立則說，相關訊息會向當事人了解，請當事人妥善處理。
台灣民眾黨22日公告全國不分區立委提名名單，現任公視董事徐瑞希被列為第17順位。
台灣媒體觀察教育基金會昨日發布聲明指出，此案涉及黨政軍退出媒體以及「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉」的立法意旨與明確規範；另外，《公共電視法》第13條規定：「董事、監察人於任期中不得參與政黨活動」。
媒觀表示，徐瑞希在公視董事任期中接受特定政黨提名為公職候選人，違法事實甚為明確，並無任何模糊空間。公視法不容違犯，公視的獨立性與公共性必須捍衛，呼籲徐瑞希應立即主動請辭公視董事，否則公視董事會應予解職。
趙少康：一切依《廣電法》規定，不認為是NCC針對我
（中央社）中廣董事長趙少康成為國民黨副總統參選人，外界質疑違反《廣電法》的黨政軍條款，NCC將函請中廣說明如何維持公平、公正的規定。趙少康昨晚回應，「不認為是針對我」，一切依《廣電法》規定。
針對趙少康是否違反《廣播電視法》第5條之1黨政軍條款規定，包含「政府、政黨、政黨黨務工作人員，及選任公職人員不得投資」及「不得擔任董監事」等，國家通訊傳播委員會（NCC）回應，後續待委員會認定，也將請中廣說明，如何落實參（候）選人競選期間宣傳的公平對待。
趙少康晚間出席台北市高中職家長會長協會歲末聯誼活動前，接受媒體聯訪時說，不認為NCC是針對他，他們一定依《廣電法》規定，「法律怎麼規定，我們怎麼做」。
民眾黨總統參選人柯文哲上節目說，有人開出上億美元價碼要他當副手。趙少康先是驚訝地說，「真的啊，誰啊」，隨後又表示，「大概猜到了，反正不會是侯友宜」。他覺得金錢介入選舉不好，柯文哲能夠拒絕誘惑，要表示肯定。
柯辦發言人陳智菡說，藍白合是國民黨精心策劃的戲，目的是拖住柯文哲，不是真整合。趙少康說，到底誰拖住誰很難講，他知道侯友宜是很真誠地希望藍白合，「君子絕交不出惡言」，既然沒合，以後還有很多合作機會，就像柯文哲提的內閣制，他已經提10多年，無論中央政府與立法院都可以合作。
是否有信心把柯文哲打到民調20%以下。趙少康說，目前好幾個民調侯康配都已衝到第二名，速度比他想像還快，而趨勢一定是這樣，兄弟登山各自努力，最後決定權還是在選民。
另外，趙少康致詞時說，大考中心要大改特改，因為考大學的題目每年難易不一，老師與學生都無所適從，課綱更改得一踏糊塗，鴻海創辦人郭台銘還跟他抱怨兒子不知道岳飛是誰；另外，高中生還要處理學習歷程檔案，勞民傷財，花費大把時間卻不見得有用。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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