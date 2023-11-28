希臘暖冬、西班牙乾旱影響收成，全球橄欖油產量估下降逾26％
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根據希臘橄欖農和專家的說法，溫暖的天氣已經影響產區約600萬棵橄欖樹。現年48歲的橄欖農瓦西拉基說：「今年『不產果』的現象非常嚴重，我們主要在過去5年注意到了這個問題。」歐洲聯盟其他橄欖生產大國義大利和西班牙也面臨類似問題，造成價格上漲。
（中央社）希臘有機耕作農民瓦西拉基（Zaharoula Vassilaki）帶著欣賞的目光，看著自己莊園裡據信有200多年樹齡的一棵巨大橄欖樹。這顆樹儘管數年前遭閃電擊中，至今仍有收成。
但由於氣候變遷，導致缺乏嚴寒冬季，正證明連這棵多節瘤的老橄欖樹也招架不住。
瓦西拉基告訴《法新社》：「氣候已經改變，樹木無法應付這些巨大變化。我們完全不再有冬天了。」
希臘北部城市波利伊羅斯（Polygyros）所在地哈奇帝奇省（Halkidiki），本月中旬氣溫仍超過攝氏15度。
希臘食用橄欖專業協會（Doepel）理事阿諾伊薩斯（Nikos Anoixas）指出：「我認為氣候變遷是這個產季最大挑戰。」
他說：「現在這個時節，氣溫應該是攝氏10度。…今年已經報銷，我們擔心明年情況也類似。我甚至不願去想，如果接下來又是這樣的一年會如何。」
現年62歲的伊凡傑利諾斯（Vangelis Evangelinos）從小在哈奇帝奇省的家族土地上種植食用橄欖。在他記憶中，不曾經歷過他所處地區今年這樣的不利天候情況，或是如此糟糕的收成。
他告訴《法新社》：「我們從來沒有經歷過這樣的一年。」2個月前，更南部的希臘的撒利大區（Thessaly）遭到大規模洪水重創。
伊凡傑利諾斯表示：「短時間內落下強降雨，與土壤肥沃所需條件正好相反。」
根據希臘橄欖農和專家的說法，溫暖的天氣已經影響產區約600萬棵橄欖樹。
現年48歲的瓦西拉基說：「今年『不產果』的現象非常嚴重，我們主要在過去5年注意到了這個問題。」
歐洲聯盟（EU）其他橄欖生產大國義大利和西班牙也面臨類似問題，造成價格上漲。
世界最大橄欖油產國西班牙去年遭遇非常艱困的一年，今年又發生乾旱，導致情況雪上加霜。義大利橄欖農也表示，今年收成估計減少達8成。
歐盟表示，2022至2023年產季全球橄欖油產量估計將比前一年下降逾26％，來到略高於250萬公噸；其中在歐盟預估減少39％。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
我們想讓你知道的是
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
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特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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