LINE母公司遭網攻，台灣用戶百筆個資外洩，數位部要求提補償方案

（中央社）日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）的伺服器日前遭網路攻擊，導致LINE用戶逾40萬筆個資可能外洩。LINE已確認沒有銀行帳號、信用卡號、聊天室對話等資料外洩，台灣用戶外洩的直接個資（具有直接識別性的個人資料）不到100筆。

LINE雅虎公司昨（27）日在官網發布公告，此事件對用戶和所有相關單位造成不便或擔憂，LINE雅虎公司深感抱歉，將盡最大努力來防止再次發生。

LINE雅虎公司已採取必要措施，例如阻斷外部存取，用戶無須採取任何動作。但用戶需謹慎提防偽冒LINE雅虎公司所發送的詐騙訊息、可能發生的釣魚連結或其他型態的欺詐。

此次事件起因於關係企業NAVER Cloud Corporation與LINE雅虎公司在韓國採用的外包廠商職員電腦感染惡意軟體，導致LINE雅虎公司伺服器出現未經授權的存取。

LINE雅虎公司表示，未來將強化網路存取管理，並從NAVER Cloud Corporation分割出處理職員和其他人員資料的認證系統，另外也會努力修正外包廠商的安全管理程序。

數位部要求LINE台灣公司配合檢查，並提出補償方案

（中央社）日本資訊科技業者LINE雅虎公司遭網攻導致個資外洩，跟台灣用戶有關資料約百筆（非人數）。數位部數位產業署昨日表示，要求台灣連線公司（LINE Taiwan）配合行政檢查，持續強化資安防護，也要求就台灣用戶受損部分提出補償方案。

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）的伺服器日前遭網路攻擊，導致LINE用戶逾40萬筆個資可能外洩。數位部數位產業署昨日深夜發布新聞稿表示，台灣連線公司通知數產署後，數產署立即要求台灣連線提供相關資料，昨日中午到數位部進行說明，並要求公司通報個資外洩。

根據台灣連線公司提供資料，日本LY Corporation目前已積極調查個資外洩，事件主要影響範圍為系統紀錄檔及部分員工資料，目前沒有個人或群組通訊內容或金融資料（像是信用卡號及銀行帳號）遭到外洩，與台灣用戶有關資料約百筆（非人數），均為經過雜湊的手機號碼、電子郵件或LINE帳號。

根據數產署所要求台灣連線公司提供的說明改善作為，LY Corporation已強制重設員工內部系統密碼及二階段認證機制，並透過用戶註冊的電子郵件或官方LINE帳號發出訊息通知相關當事人。數產署也要求台灣連線公司配合行政檢查，並持續強化資訊安全防護。

數產署已要求台灣連線公司就台灣用戶受損權益提出補償方案，除了包含個資法在內的相關規定外，也需有其他方式落實保障消費者個資權益。

數產署強調，台灣連線務必更重視個資保護，進行資安措施改善，加強系統防護。根據說明，日本LY Corporation目前仍持續調查事件與處理中，數位部也要求，如有最新進度，台灣連線公司須隨時向數產署提供與說明事件調查和改善情形。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航