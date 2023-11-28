改善新竹壅塞，國發會通過「國1楊梅至頭份拓寬工程」審議，估可轉移平面主線30％以上交通量

（中央社）國發會27日審議通過「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫，可望改善新竹壅塞情況。民進黨立委柯建銘表示，此案會是民進黨總統參選人賴清德所提政見「桃竹苗大矽谷計劃」的交通骨幹。

國發會27日舉行委員會議，並審議通過行政院交議、交通部陳報「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫，全案將陳報請行政院核定。未來透過主線拓寬及高架分流等方式，預估可轉移平面主線30％以上交通量，有效提升國道1號楊梅至頭份路段國道服務水準。

國發會說明，國道1號新竹路段沿線周圍設有新竹工業區、新竹科學園區等產業園區，大量就業機會吸引人潮進駐新竹生活圈，但衍生的通勤及工作旅次需求，已經造成該路段頻繁壅塞。

儘管交通部高速公路局透過時段性開放路肩，增加國道容量等措施，新竹地區仍因交通需求過於龐大，持續影響國道主線車流。

此案因而規劃自五楊高架路段末端起至頭份交流道前，全長約36公里，辦理國道1號主線拓寬及高架化等工程，建設總經費約新台幣1314.15億元，預計於121年8月底完工。

民進黨立院黨團總召柯建銘27日晚間於臉書發文表示，國道1號五楊高架延伸至頭份工程通過國發會審查，這是他2015年競選新竹市立委時提出的政見，並在立法院總預算審查時正式提案，至今經過多次與相關部會討論方案內容，近8年的時間，終於走到這一步。

柯建銘表示，他感謝總統蔡英文，歷任行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，以及現任院長陳建仁支持，讓新竹人終於有一條順暢回家的路，更成為賴清德競選政見中，「桃竹苗大矽谷計劃」的交通骨幹。

國發會補充，高速公路建設與整體都會區域發展息息相關，國道1號因應台北及桃園都會區的發展，分別辦理汐止五股段及五股楊梅段的高架拓寬工程，有效解決台北至桃園路段壅塞的狀況。

國發會接著表示，這次楊梅頭份段拓寬工程即為參考上述案例，透過高架拓寬方式，將城際間中長程旅次及都會區內交通旅次分流，提升國道新竹路段交通服務水準，同時，串連五楊高架路段後，將可提供北台灣中長途旅次更快速順暢的國道服務，有助於北台整體區域發展及產業布局。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航