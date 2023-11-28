改善新竹壅塞，國發會通過「國1楊梅至頭份拓寬工程」審議，估可轉移平面主線30％以上交通量

我們想讓你知道的是
此案因而規劃自五楊高架路段末端起至頭份交流道前，全長約36公里，辦理國道1號主線拓寬及高架化等工程，建設總經費約新台幣1314.15億元，預計於121年8月底完工。
（中央社）國發會27日審議通過「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫，可望改善新竹壅塞情況。民進黨立委柯建銘表示，此案會是民進黨總統參選人賴清德所提政見「桃竹苗大矽谷計劃」的交通骨幹。
國發會27日舉行委員會議，並審議通過行政院交議、交通部陳報「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫，全案將陳報請行政院核定。未來透過主線拓寬及高架分流等方式，預估可轉移平面主線30％以上交通量，有效提升國道1號楊梅至頭份路段國道服務水準。
國發會說明，國道1號新竹路段沿線周圍設有新竹工業區、新竹科學園區等產業園區，大量就業機會吸引人潮進駐新竹生活圈，但衍生的通勤及工作旅次需求，已經造成該路段頻繁壅塞。
儘管交通部高速公路局透過時段性開放路肩，增加國道容量等措施，新竹地區仍因交通需求過於龐大，持續影響國道主線車流。
此案因而規劃自五楊高架路段末端起至頭份交流道前，全長約36公里，辦理國道1號主線拓寬及高架化等工程，建設總經費約新台幣1314.15億元，預計於121年8月底完工。
民進黨立院黨團總召柯建銘27日晚間於臉書發文表示，國道1號五楊高架延伸至頭份工程通過國發會審查，這是他2015年競選新竹市立委時提出的政見，並在立法院總預算審查時正式提案，至今經過多次與相關部會討論方案內容，近8年的時間，終於走到這一步。
柯建銘表示，他感謝總統蔡英文，歷任行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，以及現任院長陳建仁支持，讓新竹人終於有一條順暢回家的路，更成為賴清德競選政見中，「桃竹苗大矽谷計劃」的交通骨幹。
國發會補充，高速公路建設與整體都會區域發展息息相關，國道1號因應台北及桃園都會區的發展，分別辦理汐止五股段及五股楊梅段的高架拓寬工程，有效解決台北至桃園路段壅塞的狀況。
國發會接著表示，這次楊梅頭份段拓寬工程即為參考上述案例，透過高架拓寬方式，將城際間中長程旅次及都會區內交通旅次分流，提升國道新竹路段交通服務水準，同時，串連五楊高架路段後，將可提供北台灣中長途旅次更快速順暢的國道服務，有助於北台整體區域發展及產業布局。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。