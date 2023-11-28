侯友宜：當選後大量開放陸客陸生，重啟溝通ECFA服貿；陳博志籲政策重質非重量

侯友宜：對中採開放政策 當選重啟溝通ECFA服貿

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（27）日說，面對中國他一定採取開放政策，大量開放陸客旅遊、陸生就學，他當選後也會確保台商權益，快速與中國展開ECFA溝通，服貿、貨貿也都要快速重啟。

包括侯友宜、民進黨總統參選人賴清德與民眾黨總統參選人柯文哲都受邀出席工商界共同舉辦的「2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談」活動，昨日先由侯友宜打頭陣。侯友宜闡述兩岸與能源等政見後，現場開放工商界人士提問。

針對兩岸交流時間表、如何務實做到。侯友宜表示，兩岸問題是重中之重，他上任後，會先解決迫在眉睫的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題，並在對等、尊嚴與友善下立刻重啟兩岸對話交流。

侯友宜說，面對中國他一定採取開放政策，以對話交流重啟兩岸互信度，包括大量開放陸客、陸生，陸生有機會也可在台灣就業，他也會增加60個航點，希望兩岸大量增加航班航點。

也有人關心，希望未來台商能有政府當後盾。侯友宜表示，政府理當做台商後盾、扮演支持力道，和中國好好溝通。像是中國在ECFA讓利，要不要回到世界貿易組織（WTO）爭議處理，台灣要有自己的想法與作法，不然台商權益會受損。

侯友宜說，因此包括ECFA要與中國展開溝通，服貿、貨貿也都要快速重啟，他當選就會站在台商立場向中國爭取、確保台商權益。

針對台灣如何跟美國建立更平衡關係。侯友宜說，希望美國扮演讓台灣有機會加入區域經濟貿易的重要推手，如果能參加印太經濟架構更好。而美國希望台灣降低對中國依存度，目前依存度確實慢慢降低，台灣還是要與美國站在堅強盟友關係、站在同一陣線，但不能放棄中國市場，ECFA實在太重要，這部分美國應該會體諒台灣的狀況。

侯友宜也表示，未來他當選，希望2年內讓其他國家同意台灣有機會加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），後兩年談判成功，完成入會。

侯友宜說，至於區域全面經濟夥伴協定（RCEP）再怎麼困難都要趕快啟動；台灣在自由貿易協定（FTA）簽的太少，「有簽的都小國家，完全沒什麼影響」，真正要簽的是對台灣實質有幫忙的，例如東協國家、另還有印度也可以談一談，台灣布局全球才走得出去。

至於是否有因應國際徵收碳稅的政見方向。侯友宜說，最重要的還是小型核電廠，因為光靠台灣4個核電廠還不夠。不過現階段很多大型產業公司都已在買綠電，他當選後，會與企業溝通，訂好碳費，盡量讓碳費不要與大家預期落差太大，逐漸調整到國際標準，也會成立社會氣候基金，輔導產業界與照顧弱勢人民。

也有人關心怎麼確保台灣不缺電、如何使綠電成本下降。侯友宜說，台灣最適合發展的再生能源是離岸風電，除了扶植風電國產化，也要與國外廠商結合，一起並肩作戰。他上任後也會研議行政院下設跨部會工作小組，統籌檢討，盡力滿足企業綠電需求。

侯友宜表示，以現階段再生能源約8%來說，除了趕快開放離岸風電、以及核電在安全無虞下先衝快一點，後續也可以觀摩其他國家發展小型核電廠的經驗，如果可行，該做就做，絕對不能讓2025年再大停電，這是迫在眉睫的問題，「2025非核家園對我們傷害很大」，他一當選就要趕快處理這些問題，「不拚來不及，能源是產業重中之重，我會親自下來拜託行政院，把這當作產業最重要命脈」。

針對如何維持台灣半導體戰略優勢、又要怎麼均衡台灣產業。侯友宜說，除了要讓半導體繼續維持優勢，也要結合台灣現有優勢如電子、機械與石化業，強強結盟，「半導體要與所有產業連結，變成生態圈打國際盃才更有力道」，希望半導體帶動下，中游產業生產擴大，下游產業如電動車與AI要全力做好搭配，台灣整個產業聯盟才能因應時代變局。此外，也要建立護國神山群，加速中小企業數位轉型與節能減碳腳步。

侯友宜要開放大量陸客 陳博志籲政策重質非重量

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜表示若當選要開放大量陸客、陸生；台灣智庫榮譽董事長陳博志表示，兩岸政策思維不應還停留在重量而不重質，就像經營公司要有好策略不能只會一直降價。

國民黨總統參選人侯友宜昨日出席工商界共同舉辦的「2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談」活動，面對兩岸交流時間表等問題，他表示，兩岸問題是重中之重，他若當選，上任後會先解決迫在眉睫的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題，並在對等、尊嚴與友善下立刻重啟兩岸對話交流。

侯友宜說假如當選，面對中國他一定採取開放政策，以對話交流重啟兩岸互信度，包括大量開放陸客、陸生，陸生有機會也可在台灣就業，他也會增加60個航點，希望兩岸大量增加航班航點。

陳博志接受《中央社》訪問表示，兩岸是否要更開放或是如何開放是一個要仔細討論的方向，在野黨喊出朝向要更密切往來，但很遺憾這麼多年來思維還是停留在「只有量的口號而沒有質的政策」，就像喊出要更多觀光客、開放更多航點等等。

他指出，加重對中國經貿的依賴對台灣並非好事，令大陸對台灣有更多工具可以制裁，及恐傷害台灣就業機會。

面對兩岸政策，陳博志認為相較談數量，應該更著重在什麼是更有品質的政策。

例如台灣文化產業以及智慧財產權在中國能否獲得保障，甚至思考台灣的影響力如何進入中國，且兩岸要談友好，應該包括在國際上，不能無視中國打壓台灣的國際空間。

陳博志認為，就像經營一間公司，面對競爭不能只有一直降價的策略，在產品及競爭上要有更有好品質的策略才能走長遠。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航