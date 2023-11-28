侯友宜：當選後大量開放陸客陸生，重啟溝通ECFA服貿；陳博志籲政策重質非重量
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台灣智庫榮譽董事長陳博志接受《中央社》訪問表示，兩岸是否要更開放或是如何開放是一個要仔細討論的方向，在野黨喊出朝向要更密切往來，但很遺憾這麼多年來思維還是停留在「只有量的口號而沒有質的政策」，就像喊出要更多觀光客、開放更多航點等等。
侯友宜：對中採開放政策 當選重啟溝通ECFA服貿
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜昨（27）日說，面對中國他一定採取開放政策，大量開放陸客旅遊、陸生就學，他當選後也會確保台商權益，快速與中國展開ECFA溝通，服貿、貨貿也都要快速重啟。
包括侯友宜、民進黨總統參選人賴清德與民眾黨總統參選人柯文哲都受邀出席工商界共同舉辦的「2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談」活動，昨日先由侯友宜打頭陣。侯友宜闡述兩岸與能源等政見後，現場開放工商界人士提問。
針對兩岸交流時間表、如何務實做到。侯友宜表示，兩岸問題是重中之重，他上任後，會先解決迫在眉睫的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題，並在對等、尊嚴與友善下立刻重啟兩岸對話交流。
侯友宜說，面對中國他一定採取開放政策，以對話交流重啟兩岸互信度，包括大量開放陸客、陸生，陸生有機會也可在台灣就業，他也會增加60個航點，希望兩岸大量增加航班航點。
也有人關心，希望未來台商能有政府當後盾。侯友宜表示，政府理當做台商後盾、扮演支持力道，和中國好好溝通。像是中國在ECFA讓利，要不要回到世界貿易組織（WTO）爭議處理，台灣要有自己的想法與作法，不然台商權益會受損。
侯友宜說，因此包括ECFA要與中國展開溝通，服貿、貨貿也都要快速重啟，他當選就會站在台商立場向中國爭取、確保台商權益。
針對台灣如何跟美國建立更平衡關係。侯友宜說，希望美國扮演讓台灣有機會加入區域經濟貿易的重要推手，如果能參加印太經濟架構更好。而美國希望台灣降低對中國依存度，目前依存度確實慢慢降低，台灣還是要與美國站在堅強盟友關係、站在同一陣線，但不能放棄中國市場，ECFA實在太重要，這部分美國應該會體諒台灣的狀況。
侯友宜也表示，未來他當選，希望2年內讓其他國家同意台灣有機會加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），後兩年談判成功，完成入會。
侯友宜說，至於區域全面經濟夥伴協定（RCEP）再怎麼困難都要趕快啟動；台灣在自由貿易協定（FTA）簽的太少，「有簽的都小國家，完全沒什麼影響」，真正要簽的是對台灣實質有幫忙的，例如東協國家、另還有印度也可以談一談，台灣布局全球才走得出去。
至於是否有因應國際徵收碳稅的政見方向。侯友宜說，最重要的還是小型核電廠，因為光靠台灣4個核電廠還不夠。不過現階段很多大型產業公司都已在買綠電，他當選後，會與企業溝通，訂好碳費，盡量讓碳費不要與大家預期落差太大，逐漸調整到國際標準，也會成立社會氣候基金，輔導產業界與照顧弱勢人民。
也有人關心怎麼確保台灣不缺電、如何使綠電成本下降。侯友宜說，台灣最適合發展的再生能源是離岸風電，除了扶植風電國產化，也要與國外廠商結合，一起並肩作戰。他上任後也會研議行政院下設跨部會工作小組，統籌檢討，盡力滿足企業綠電需求。
侯友宜表示，以現階段再生能源約8%來說，除了趕快開放離岸風電、以及核電在安全無虞下先衝快一點，後續也可以觀摩其他國家發展小型核電廠的經驗，如果可行，該做就做，絕對不能讓2025年再大停電，這是迫在眉睫的問題，「2025非核家園對我們傷害很大」，他一當選就要趕快處理這些問題，「不拚來不及，能源是產業重中之重，我會親自下來拜託行政院，把這當作產業最重要命脈」。
針對如何維持台灣半導體戰略優勢、又要怎麼均衡台灣產業。侯友宜說，除了要讓半導體繼續維持優勢，也要結合台灣現有優勢如電子、機械與石化業，強強結盟，「半導體要與所有產業連結，變成生態圈打國際盃才更有力道」，希望半導體帶動下，中游產業生產擴大，下游產業如電動車與AI要全力做好搭配，台灣整個產業聯盟才能因應時代變局。此外，也要建立護國神山群，加速中小企業數位轉型與節能減碳腳步。
侯友宜要開放大量陸客 陳博志籲政策重質非重量
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜表示若當選要開放大量陸客、陸生；台灣智庫榮譽董事長陳博志表示，兩岸政策思維不應還停留在重量而不重質，就像經營公司要有好策略不能只會一直降價。
國民黨總統參選人侯友宜昨日出席工商界共同舉辦的「2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談」活動，面對兩岸交流時間表等問題，他表示，兩岸問題是重中之重，他若當選，上任後會先解決迫在眉睫的兩岸經濟合作架構協議（ECFA）議題，並在對等、尊嚴與友善下立刻重啟兩岸對話交流。
侯友宜說假如當選，面對中國他一定採取開放政策，以對話交流重啟兩岸互信度，包括大量開放陸客、陸生，陸生有機會也可在台灣就業，他也會增加60個航點，希望兩岸大量增加航班航點。
陳博志接受《中央社》訪問表示，兩岸是否要更開放或是如何開放是一個要仔細討論的方向，在野黨喊出朝向要更密切往來，但很遺憾這麼多年來思維還是停留在「只有量的口號而沒有質的政策」，就像喊出要更多觀光客、開放更多航點等等。
他指出，加重對中國經貿的依賴對台灣並非好事，令大陸對台灣有更多工具可以制裁，及恐傷害台灣就業機會。
面對兩岸政策，陳博志認為相較談數量，應該更著重在什麼是更有品質的政策。
例如台灣文化產業以及智慧財產權在中國能否獲得保障，甚至思考台灣的影響力如何進入中國，且兩岸要談友好，應該包括在國際上，不能無視中國打壓台灣的國際空間。
陳博志認為，就像經營一間公司，面對競爭不能只有一直降價的策略，在產品及競爭上要有更有好品質的策略才能走長遠。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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