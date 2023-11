柯文哲說「男人上酒店是談公事」？公然宣揚「喝花酒文化」未見任何反思，實在是讓國際看笑話

11月26日,不僅是「國際終止對女人施暴日」(International Day for the Elimination of Violence against Women)的隔一天,也正是「國際經濟傷害意識日」(International Economic Harm Awareness Day),是個國際上旨在提升大眾和相關單位對「經濟控制型家庭暴力」意識的日子。

兩者同位於聯合國頒布,從11月25日「國際終止對婦女施暴日」一直到12月10日「國際人權日」(International Human Rights Day)的「採取行動消除性別暴力的16天」(16 Days of Activism against Gender-Based Violence)之間。

而就在今年的這一天,民眾黨籍總統候選人柯文哲在論壇上表示:

「我們台北市八大行業齁,禮拜一到禮拜五哪天生意比較好?我都有做研究啦!以前沒有機會你知道嗎?後來因為疫情期間,我跟你講齁,我們八大行業禮拜六禮拜天生意不好,所以表示台北的男人去八大行業,是為了business(談生意),不是為了娛樂。因為禮拜六齁!要回家當好男人。」

這不僅引發大量的社會反彈,不少民眾認為這種說法是對業務人員的集體污名化,連其副手吳欣盈都直指柯文哲又再次「失言」。

而柯文哲則公開辯稱,大眾只是不喜歡聽「太直接的話」而已,他講的都是有大數據基礎的事實。

確實有很多人,特別是柯文哲陣營的支持者,很可能會認為說:「既然柯文哲的說法並非完全錯誤,也大致符合社會現實,那這些反彈聲浪都只是偽善假道學而已!」

然而,台灣女性主義學者黃淑玲曾於研究指出,由男人主導和參與的「喝花酒文化」是種強諸於女人的「象徵暴力」(symbolic violence),不僅建立於傳統的婚姻制度和性別分工不平等之上,更進一步剝奪了職業女性和上司建立交情、和同事交換資訊的機會,對女人在僱傭、升遷跟加薪上都造成一定程度的不利影響。