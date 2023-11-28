開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/28,
性別

柯文哲說「男人上酒店是談公事」？公然宣揚「喝花酒文化」未見任何反思，實在是讓國際看笑話

柯文哲說「男人上酒店是談公事」？公然宣揚「喝花酒文化」未見任何反思，實在是讓國際看笑話
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯文哲真正的問題並不在於「講話太直接」或「失言」，而是他身為代表台灣的總統候選人，卻在國際上呼籲終止經濟控制型態家庭暴力的日子，公然地宣揚並合理化充斥著性別支配關係的喝花酒文化，且未有任何反思或批判，實在是讓國際看笑話。

11月26日，不僅是「國際終止對女人施暴日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）的隔一天，也正是「國際經濟傷害意識日」（International Economic Harm Awareness Day），是個國際上旨在提升大眾和相關單位對「經濟控制型家庭暴力」意識的日子。

兩者同位於聯合國頒布，從11月25日「國際終止對婦女施暴日」一直到12月10日「國際人權日」（International Human Rights Day）的「採取行動消除性別暴力的16天」（16 Days of Activism against Gender-Based Violence）之間。

而就在今年的這一天，民眾黨籍總統候選人柯文哲在論壇上表示：

「我們台北市八大行業齁，禮拜一到禮拜五哪天生意比較好？我都有做研究啦！以前沒有機會你知道嗎？後來因為疫情期間，我跟你講齁，我們八大行業禮拜六禮拜天生意不好，所以表示台北的男人去八大行業，是為了business（談生意），不是為了娛樂。因為禮拜六齁！要回家當好男人。」

這不僅引發大量的社會反彈，不少民眾認為這種說法是對業務人員的集體污名化，連其副手吳欣盈都直指柯文哲又再次「失言」。

而柯文哲則公開辯稱，大眾只是不喜歡聽「太直接的話」而已，他講的都是有大數據基礎的事實。

確實有很多人，特別是柯文哲陣營的支持者，很可能會認為說：「既然柯文哲的說法並非完全錯誤，也大致符合社會現實，那這些反彈聲浪都只是偽善假道學而已！」

然而，台灣女性主義學者黃淑玲曾於研究指出，由男人主導和參與的「喝花酒文化」是種強諸於女人的「象徵暴力」（symbolic violence），不僅建立於傳統的婚姻制度和性別分工不平等之上，更進一步剝奪了職業女性和上司建立交情、和同事交換資訊的機會，對女人在僱傭、升遷跟加薪上都造成一定程度的不利影響。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。