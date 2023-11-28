柯文哲說「男人上酒店是談公事」？公然宣揚「喝花酒文化」未見任何反思，實在是讓國際看笑話

11月26日，不僅是「國際終止對女人施暴日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）的隔一天，也正是「國際經濟傷害意識日」（International Economic Harm Awareness Day），是個國際上旨在提升大眾和相關單位對「經濟控制型家庭暴力」意識的日子。

兩者同位於聯合國頒布，從11月25日「國際終止對婦女施暴日」一直到12月10日「國際人權日」（International Human Rights Day）的「採取行動消除性別暴力的16天」（16 Days of Activism against Gender-Based Violence）之間。

而就在今年的這一天，民眾黨籍總統候選人柯文哲在論壇上表示：

「我們台北市八大行業齁，禮拜一到禮拜五哪天生意比較好？我都有做研究啦！以前沒有機會你知道嗎？後來因為疫情期間，我跟你講齁，我們八大行業禮拜六禮拜天生意不好，所以表示台北的男人去八大行業，是為了business（談生意），不是為了娛樂。因為禮拜六齁！要回家當好男人。」

這不僅引發大量的社會反彈，不少民眾認為這種說法是對業務人員的集體污名化，連其副手吳欣盈都直指柯文哲又再次「失言」。

而柯文哲則公開辯稱，大眾只是不喜歡聽「太直接的話」而已，他講的都是有大數據基礎的事實。

確實有很多人，特別是柯文哲陣營的支持者，很可能會認為說：「既然柯文哲的說法並非完全錯誤，也大致符合社會現實，那這些反彈聲浪都只是偽善假道學而已！」

然而，台灣女性主義學者黃淑玲曾於研究指出，由男人主導和參與的「喝花酒文化」是種強諸於女人的「象徵暴力」（symbolic violence），不僅建立於傳統的婚姻制度和性別分工不平等之上，更進一步剝奪了職業女性和上司建立交情、和同事交換資訊的機會，對女人在僱傭、升遷跟加薪上都造成一定程度的不利影響。