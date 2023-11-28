老人賣菜農藥超標罰5.5萬、包子鋪賣豆腐腦罰6.6萬，中國地方政府籌財源亂罰錢惹議
我們想讓你知道的是
北京皖南溫馨包子鋪因為在外賣平台上販賣豆腐腦，被市場監管部門沒收違法所得7014元，並罰款1.5萬元。另河南駐馬店，一名年近七旬的老翁擺攤賣茼蒿，收入12元，結果因農藥超標被市場監督局罰款5.5萬元。
（中央社）中國多地為等財源屢傳罰款亂象，有包子鋪賣豆腐腦被以擴大經營範圍罰款人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元），另有老人賣菜因農藥超標被罰5.5萬元（約新台幣24萬元），引發討論。
《美國之音》27日報導，中國財政吃緊，基層公職人員被降薪和欠薪。情況嚴重的地方政府唯有靠罰款增加收入。一名知情人士對《美國之音》披露，以往經濟最好的上海，也出現公職人員被拖欠薪資。為保證發放薪資，惟有增加罰款。導致執法部門罰款權力被濫用。
綜合《中國網財經》、《新華日報》等官網報導，近日，一則行政處罰決定書在網上引發熱議。北京皖南溫馨包子鋪因為在外賣平台上販賣豆腐腦，被市場監管部門沒收違法所得7014元，並罰款1.5萬元。
另河南駐馬店，一名年近七旬的老翁擺攤賣茼蒿，收入12元，結果因農藥超標被市場監督局罰款5.5萬元。
消息引發熱議，有網友質疑，豆腐腦、包子，都是老百姓早餐吃的傳統食物，怎麼包子鋪就不能賣了？上市公司財務造假也沒出過這麼重拳吧？湖北襄陽市有醫院賣出幾十張出生證也才僅僅罰款10萬元。
《湖南日報》發評論文章，指執法要講究人性化，事實證明，草根的辛酸並不能被每一個人理解：要知道，經營一個包子鋪有多不容易。另央廣網評論說，執法必嚴與保持該有的人性化，從來就不是對立的……執法的自由裁量權不可過度，宜有溫度。
今年以來，包括常熟市一家海鮮餐飲店在外賣平台店鋪銷售醉皮皮蝦、海膽、醉梭子蟹等生食，也被指擴大經營範圍，沒收違法所得2362元、罰款5萬元。另深圳一家餐飲店在店內售賣自製的豆漿，被以經營自製飲品罰款500元等。
山東一位不願公開姓名的人權律師27日接受《自由亞洲電台》採訪時說，這能理解為政府財政在非常緊張的情況下，變相去割韭菜，搜刮性罰款。政府這樣做只會更嚴重的傷害中國經濟，損害公民對未來的期望。
另在中國網路上有網友留言，指今年以來，常看到各地市場監管局對小民罰款，動輒數萬元。老百姓擺攤賣點蔬菜，一次能收回百元的寥寥無幾，賣數十元補貼生活，看著都覺得無奈，不知市場監管部門的工作人員，是什麼心態能下手罰數萬元。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。