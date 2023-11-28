老人賣菜農藥超標罰5.5萬、包子鋪賣豆腐腦罰6.6萬，中國地方政府籌財源亂罰錢惹議

（中央社）中國多地為等財源屢傳罰款亂象，有包子鋪賣豆腐腦被以擴大經營範圍罰款人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元），另有老人賣菜因農藥超標被罰5.5萬元（約新台幣24萬元），引發討論。

《美國之音》27日報導，中國財政吃緊，基層公職人員被降薪和欠薪。情況嚴重的地方政府唯有靠罰款增加收入。一名知情人士對《美國之音》披露，以往經濟最好的上海，也出現公職人員被拖欠薪資。為保證發放薪資，惟有增加罰款。導致執法部門罰款權力被濫用。

綜合《中國網財經》、《新華日報》等官網報導，近日，一則行政處罰決定書在網上引發熱議。北京皖南溫馨包子鋪因為在外賣平台上販賣豆腐腦，被市場監管部門沒收違法所得7014元，並罰款1.5萬元。

另河南駐馬店，一名年近七旬的老翁擺攤賣茼蒿，收入12元，結果因農藥超標被市場監督局罰款5.5萬元。

消息引發熱議，有網友質疑，豆腐腦、包子，都是老百姓早餐吃的傳統食物，怎麼包子鋪就不能賣了？上市公司財務造假也沒出過這麼重拳吧？湖北襄陽市有醫院賣出幾十張出生證也才僅僅罰款10萬元。

《湖南日報》發評論文章，指執法要講究人性化，事實證明，草根的辛酸並不能被每一個人理解：要知道，經營一個包子鋪有多不容易。另央廣網評論說，執法必嚴與保持該有的人性化，從來就不是對立的……執法的自由裁量權不可過度，宜有溫度。

今年以來，包括常熟市一家海鮮餐飲店在外賣平台店鋪銷售醉皮皮蝦、海膽、醉梭子蟹等生食，也被指擴大經營範圍，沒收違法所得2362元、罰款5萬元。另深圳一家餐飲店在店內售賣自製的豆漿，被以經營自製飲品罰款500元等。

山東一位不願公開姓名的人權律師27日接受《自由亞洲電台》採訪時說，這能理解為政府財政在非常緊張的情況下，變相去割韭菜，搜刮性罰款。政府這樣做只會更嚴重的傷害中國經濟，損害公民對未來的期望。

另在中國網路上有網友留言，指今年以來，常看到各地市場監管局對小民罰款，動輒數萬元。老百姓擺攤賣點蔬菜，一次能收回百元的寥寥無幾，賣數十元補貼生活，看著都覺得無奈，不知市場監管部門的工作人員，是什麼心態能下手罰數萬元。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航