中國黴漿菌等多病爆發兒科人滿為患，專家估疫情明年春暖後趨緩，疾管署籲老幼非必要勿前往
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疾管署發言人羅一鈞提醒，目前中國當地醫療量能較吃緊，掛號難，看診也較慢，擔心若在當地染疫，可能不易就醫或發生就醫延遲，因此呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往中國，若必要前往，強烈建議先接種流感與COVID-19疫苗，並在當地勤洗手、戴口罩，避免感染。
中國黴漿菌流行多病爆發兒科人滿為患 專家估疫情明年春暖後趨緩
（中央社）中國近期爆發呼吸道疾病大流行，稚齡兒童首當其衝，各家醫院兒科門診人滿為患，專家預估，當前就診高峰的情況，預計至明（2024）年春天才可望好轉。
《中國新聞網》26日報導，自今年10月以來，中國因爆發流感與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量爆增，像是北京兒童醫院、首都兒科研究所和各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。
復旦大學附屬華山醫院感染科副主任張繼明表示，目前呼吸道傳染疾病就診高峰預計還得持續一段時間，加上多種疾病同時爆發流行，難準確判斷這波高峰何時告終，不過預計到明年春天，天氣變暖之後可望好轉。
上海市兒童醫院呼吸內科主任醫師蔣鯤也表示，目前很難預估今年的冬季兒科就診高峰持續至何時，按照以往經驗，高峰一般延續到春節，「寒假期間或許患兒數量會下降一些，但需要密切觀察」。
此外，中國國家衛健委26日召開記者會，衛健委發言人米鋒指出，近期中國爆發急性呼吸道疾病大流行，原因在於多種呼吸道病原體同時發作有關。
中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，據多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡族群主要流行的病原體不同，像是1至4歲族群以流感病毒、鼻病毒為主。
他表示，5至14歲族群以流感病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒為主；15至59歲族群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲以上族群以流感病毒、人類偏肺病毒及一般冠狀病毒為主。
另據中國媒體《中國青年網》14日報導，近期中國爆發黴漿菌肺炎感染，若干醫院替病情嚴峻患童洗肺平均每天約50例，單日最高達67例。
廣傳於X平台的畫面顯示，首都北京兒童醫院湧入家長帶著孩子求診的人潮，光是等驗血的號次已叫號至2052號，但是苦等的號碼牌至少已累積至2420號，排隊的人龍看不到盡頭。
網傳黴漿菌肺炎是新冠變異，中國專家：兩者無關
（中央社）中國爆發流感與肺炎黴漿菌（肺炎支原體）等感染，多地醫院門急診量爆增，針對網路傳聞「黴漿菌肺炎是新冠的變異」，中國專家表示，這兩者毫無關係。
據世界衛生組織（WHO）近期資料，中國北方省分類流感疫情已連5週上升，上週上升幅度比先前更高，定點醫院報告類流感症狀就診占比6.2%，約是過去3年同期的2.5倍；且從國際媒體報導看到，北京、天津等北方省市醫院，尤其兒童醫院中，都有人潮壅塞的情況。
中國網路上也出現「黴漿菌肺炎是新冠的變異」的傳聞。
中媒中央廣播電視總台「健康中國」昨（27）日報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉說明，指人類在20世紀初就發現黴漿菌這種微生物，20世紀末期確定它是一種病原體，而新冠病毒在2019年末才被大家知曉，因此兩者毫無關係。
至於為什麼兒童特別容易感染黴漿菌？童朝暉解釋，因兒童免疫力系統發育不健全，抵抗力不如成人，因此更容易被感染。而大多數情況下，不管是病毒還是黴漿菌，如果它侷限在上呼吸道，大部分可以自癒，一小部分可能會發展到肺炎。
報導另訪問復旦大學附屬華山醫院教授張文宏對這波感染潮提出看法。
張文宏表示，一般而言肺炎黴漿菌在家用一些對症藥物就能好轉，但需要注意有沒有向重症的方向發展。若孩童吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西就應盡早就醫。
中國國家衛健委11月26日召開記者會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，據近期中國呼吸道疾病流行過程中監測的結果顯示，目前監測到的病原主要以流感病毒為主。
王華慶表示，除流感外，不同年齡段還有其他病原分布，由於最近是呼吸道疾病流行的季節，有多種病原共同存在，建議公眾除接種疫苗外，還要做好非疫苗的防控措施。
中國黴漿菌等7病原流行，疾管署籲老幼非必要勿前往
（中央社）中國爆發呼吸道疾病流行。衛福部疾管署昨日表示，目前中國至少7種病原流行，且醫療量能吃緊，呼籲老人及幼兒非必要勿前往，如必要前往，強烈建議先打流感和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。
《中國新聞網》26日報導，自今年10月以來，中國因爆發流感與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量爆增，像是北京兒童醫院、首都兒科研究所和各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。專家預估，當前就診高峰的情況，預計至明年春天才可望好轉。
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞昨日說明，依中國公布的資訊，目前以北方和兒童為主的呼吸道疫情，是多原因、多年齡層、多病原體造成。
各年齡層狀況，羅一鈞表示，除了流感外，還有流行不同病原，其中1到4歲以鼻病毒為主，5到14歲有黴漿菌與腺病毒，15到59歲有鼻病毒和COVID-19，60歲（含）以上為人類間質肺炎病毒和普通冠狀病毒（非COVID-19）。
針對中國呼吸道疫情，羅一鈞說，已全面加強機場港口戒備，並已經發布醫界通函，提醒醫界若遇到相關症狀，要詢問旅遊史。
至於各界擔心黴漿菌在春節前後是否會大舉入台，羅一鈞說，從年齡層分布可看見，黴漿菌主要是發生在兒童族群，成人部分則不可忽視流感、COVID-19疫情。
羅一鈞提醒，目前中國當地醫療量能較吃緊，掛號難，看診也較慢，擔心若在當地染疫，可能不易就醫或發生就醫延遲，因此呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往中國，若必要前往，強烈建議先接種流感與COVID-19疫苗，並在當地勤洗手、戴口罩，避免感染。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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