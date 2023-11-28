中國黴漿菌等多病爆發兒科人滿為患，專家估疫情明年春暖後趨緩，疾管署籲老幼非必要勿前往

中國黴漿菌流行多病爆發兒科人滿為患 專家估疫情明年春暖後趨緩

（中央社）中國近期爆發呼吸道疾病大流行，稚齡兒童首當其衝，各家醫院兒科門診人滿為患，專家預估，當前就診高峰的情況，預計至明（2024）年春天才可望好轉。

《中國新聞網》26日報導，自今年10月以來，中國因爆發流感與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量爆增，像是北京兒童醫院、首都兒科研究所和各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任張繼明表示，目前呼吸道傳染疾病就診高峰預計還得持續一段時間，加上多種疾病同時爆發流行，難準確判斷這波高峰何時告終，不過預計到明年春天，天氣變暖之後可望好轉。

上海市兒童醫院呼吸內科主任醫師蔣鯤也表示，目前很難預估今年的冬季兒科就診高峰持續至何時，按照以往經驗，高峰一般延續到春節，「寒假期間或許患兒數量會下降一些，但需要密切觀察」。

此外，中國國家衛健委26日召開記者會，衛健委發言人米鋒指出，近期中國爆發急性呼吸道疾病大流行，原因在於多種呼吸道病原體同時發作有關。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，據多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡族群主要流行的病原體不同，像是1至4歲族群以流感病毒、鼻病毒為主。

他表示，5至14歲族群以流感病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒為主；15至59歲族群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲以上族群以流感病毒、人類偏肺病毒及一般冠狀病毒為主。

另據中國媒體《中國青年網》14日報導，近期中國爆發黴漿菌肺炎感染，若干醫院替病情嚴峻患童洗肺平均每天約50例，單日最高達67例。

廣傳於X平台的畫面顯示，首都北京兒童醫院湧入家長帶著孩子求診的人潮，光是等驗血的號次已叫號至2052號，但是苦等的號碼牌至少已累積至2420號，排隊的人龍看不到盡頭。

網傳黴漿菌肺炎是新冠變異，中國專家：兩者無關

（中央社）中國爆發流感與肺炎黴漿菌（肺炎支原體）等感染，多地醫院門急診量爆增，針對網路傳聞「黴漿菌肺炎是新冠的變異」，中國專家表示，這兩者毫無關係。

據世界衛生組織（WHO）近期資料，中國北方省分類流感疫情已連5週上升，上週上升幅度比先前更高，定點醫院報告類流感症狀就診占比6.2%，約是過去3年同期的2.5倍；且從國際媒體報導看到，北京、天津等北方省市醫院，尤其兒童醫院中，都有人潮壅塞的情況。

中國網路上也出現「黴漿菌肺炎是新冠的變異」的傳聞。

中媒中央廣播電視總台「健康中國」昨（27）日報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉說明，指人類在20世紀初就發現黴漿菌這種微生物，20世紀末期確定它是一種病原體，而新冠病毒在2019年末才被大家知曉，因此兩者毫無關係。

至於為什麼兒童特別容易感染黴漿菌？童朝暉解釋，因兒童免疫力系統發育不健全，抵抗力不如成人，因此更容易被感染。而大多數情況下，不管是病毒還是黴漿菌，如果它侷限在上呼吸道，大部分可以自癒，一小部分可能會發展到肺炎。

報導另訪問復旦大學附屬華山醫院教授張文宏對這波感染潮提出看法。

張文宏表示，一般而言肺炎黴漿菌在家用一些對症藥物就能好轉，但需要注意有沒有向重症的方向發展。若孩童吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西就應盡早就醫。

中國國家衛健委11月26日召開記者會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，據近期中國呼吸道疾病流行過程中監測的結果顯示，目前監測到的病原主要以流感病毒為主。

王華慶表示，除流感外，不同年齡段還有其他病原分布，由於最近是呼吸道疾病流行的季節，有多種病原共同存在，建議公眾除接種疫苗外，還要做好非疫苗的防控措施。

中國黴漿菌等7病原流行，疾管署籲老幼非必要勿前往

（中央社）中國爆發呼吸道疾病流行。衛福部疾管署昨日表示，目前中國至少7種病原流行，且醫療量能吃緊，呼籲老人及幼兒非必要勿前往，如必要前往，強烈建議先打流感和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。

《中國新聞網》26日報導，自今年10月以來，中國因爆發流感與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量爆增，像是北京兒童醫院、首都兒科研究所和各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。專家預估，當前就診高峰的情況，預計至明年春天才可望好轉。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞昨日說明，依中國公布的資訊，目前以北方和兒童為主的呼吸道疫情，是多原因、多年齡層、多病原體造成。

各年齡層狀況，羅一鈞表示，除了流感外，還有流行不同病原，其中1到4歲以鼻病毒為主，5到14歲有黴漿菌與腺病毒，15到59歲有鼻病毒和COVID-19，60歲（含）以上為人類間質肺炎病毒和普通冠狀病毒（非COVID-19）。

針對中國呼吸道疫情，羅一鈞說，已全面加強機場港口戒備，並已經發布醫界通函，提醒醫界若遇到相關症狀，要詢問旅遊史。

至於各界擔心黴漿菌在春節前後是否會大舉入台，羅一鈞說，從年齡層分布可看見，黴漿菌主要是發生在兒童族群，成人部分則不可忽視流感、COVID-19疫情。

羅一鈞提醒，目前中國當地醫療量能較吃緊，掛號難，看診也較慢，擔心若在當地染疫，可能不易就醫或發生就醫延遲，因此呼籲免疫力較弱的老人和幼兒，近期非必要暫緩前往中國，若必要前往，強烈建議先接種流感與COVID-19疫苗，並在當地勤洗手、戴口罩，避免感染。