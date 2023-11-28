香港學童自殺了，學校社工跑哪兒？
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近來香港學生自殺問題令各界憂心忡忡，紛紛站起來表示關注，呼籲行動。讀註冊社工姚芷君和社工學者關志健（下稱姚關）大文，百思不解。在微觀層面，疫情前夕學校社工人手得到倍增，疫情後學生面對危機，姚關就說社工比例還是不理想，靠社工「並非上策」。進一步增加社工人手好嗎？姚關又說「殊不容易」，行內人手短缺嘛。那怎麼辦？
文：陳翹殷（香港註冊社工）
近來香港學生自殺問題令各界憂心忡忡，紛紛站起來表示關注，呼籲行動。讀了註冊社工姚芷君和社工學者關志健（下稱姚關）大文，百思不解；大家既是社工同仁，反躬自省，謹將問號一堆請予商榷。
依循姚關所謂微觀、中觀、宏觀層面追蹤觀察，社工身影無為有處有還無？在微觀層面，疫情前夕學校社工人手得到倍增，疫情後學生面對危機，姚關就說社工比例還是不理想，靠社工「並非上策」。進一步增加社工人手好嗎？姚關又說「殊不容易」，行內人手短缺嘛。那怎麼辦？靠老師啊，他們接觸學生的機會比社工多嘛，老師改變自己，擔起關愛學生的角色，乃是關鍵所在。
資源從來都是左支右絀，端賴配置得宜與否。倍增人力資源之後的學校社工在危機當前竟然「輸打贏要」，政策制定者何不重新調撥資源到教育心理學家崗位？2016年行政長官施政報告提出優化校本心理服務，希望將教育心理學家與學校的比例從1：7提升至1：4（社工－中學比例大約是2：1；對小學是1：1），何不加倍努力將之成事？輔導員／教師的角色和人力也可予優化和加強。（中學校長李建文對如何善用社工以外的專業人才就有很好的闡釋）。他們是否能夠比學校社工更加恰如其分地應付學生在微觀層面的需要，尤其是後者原來無心應戰？
學校社工在中觀層面本來也是職責昭然，甚或比在微觀層面來得吃重。隨便一本社工教科書都開宗明義說明家長群就是學校社工的主要介入群體之一；港府教育局以至大部分社會服務機構（例如香港明愛）的指引也清楚說明家長群是學校社工協調、支援、培訓、發展的重點對象。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心葉兆輝教授說得語重心長地引用了名言「沒有問題的學生，只有問題的家長」。父母愛子女之心偉大，毋庸置疑，但怎樣發揮愛心，從來都是大學問，社工團體和家長本身都從不諱言。
2022年YMCA 的調查發現香港家長在穗港澳台四地當中親子衝突程度最高，超過四成的管教方法是「忽視冷漠型」。2022年YWCA的調查發現93%香港家長表示「有聆聽孩子的感受」，卻只有55%孩子說父母有這樣做。2021年香港救助兒童會的調查發現，超過七成受訪者希望有家長教育計劃，增進他們對養育兒童的知識。這些落差如何、由誰幫忙去彌補？讀者猜猜姚關文章提及家長多少次？是隻字不提！姚關是把社工教科書和相關專業指引都拋諸腦後了？不會吧，關是教導社工課程的啊？
姚關談得最多的，是所謂的宏觀層面：「催谷（成績）文化」 是學生壓力的源頭。哪麼誰是「催谷文化」的罪魁禍首？學校管理層知錯不改，老師甚至為此疲於奔命，教育制度和社會觀念必須改變⋯⋯說了一大輪「原來是社會的錯」之後，又來猜猜姚關倡議學校社工對「催谷文化」應該做什麼？又再是隻字不提！他們提了一個詞語叫「宏觀社會工作」，學校社工在當中實際是做什麼的？沒說。
香港的學校社工數以千計，盡忠職守的不在少數吧？姚關說社會人士應該不斷發聲，文章題目誤導地叫〈多層面社工介入 應對學生自殺問題〉，到頭來倡議學校社工的態度不是匹夫有責而是棄兵曳甲，這類聲音不發也吧？
剛剛在台灣金馬獎奪得「最佳新導演」殊榮的電影《年少日記》，整體氣氛沉重，但也有一幕稍為幽默：鄭老師和學校社工蝦姐帶鬱鬱不歡的女學生到山上散心，鄭老師帶頭向山下盡情喊叫，說是抒發鬱悶的好方法，然後叫蝦姐也試試，以鼓勵女學生跟隨。蝦姐猶豫了一下，跟鄭老師說：「不用了吧，其實我應該沒有你們那麼大壓力。」最後，蝦姐的喊叫之悽厲不亞於鄭老師。其實專業行內人手短缺的問題，在教育心理學家和輔導教師方面難道比社工輕微？解決問題的方法不一而足，但大家都設法當仁不讓，學校社工又「相煎何太急」呢？
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。