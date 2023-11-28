《韋伯字典》2023年度代表字「authentic真實」查詢量飆升，人們不再相信自己的眼睛
我們想讓你知道的是
除了年度代表字「authentic」外，今年這些詞彙也有不尋常的流量：7月馬斯克對推特進行品牌重塑後查詢量飆升的「X」、維奧拉・戴維斯（Viola Davis）2月獲得葛來美獎成罕見的四項大獎得主後，查詢量快速飆升的「EGOT」（演藝圈大滿貫），還有意為「浪漫的吸引力或魅力」的網路俚語「rizz」，以及因川普在四起獨立的法律案件中被起訴，人們對「indict」（起訴、控告、指控）的興趣也激增。而在查爾斯三世（Charles III）5月加冕成新的英國國王後，「coronation 」（加冕）也受到了高度關注。
《BBC》、《美聯社》和《CNN》報導，在這個AI人工智慧興起、馬斯克（Elon Musk）把推特變成X、充滿深偽（deepfake）和後真相（post-truth）的時代，美國最古老的字典，《韋伯字典》（Merriam-Webster）週一（27）剛選出今（2023）年的年度代表字「authentic」（真實）。《韋伯字典》總編輯索科洛夫斯基說，人們有時不再相信自己的眼睛或耳朵，並且已經認識到，真實性本身就是一種表演。
AI時代模糊了界線，在2023年看到了「真實性危機」
真實的美食、真實的聲音、真實的自我、偽裝的真實⋯⋯在《韋伯字典》的網站上，「authentic」一詞的查詢量一直居高不下，但《韋伯字典》總編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）在接受《美聯社》獨家訪問時表示，隨著「真實」和「虛假」之間的界限變得越來越模糊，該詞的查詢量在今年達到了前所未有的新高度。
《韋伯字典》說，這種興趣是由有關 AI（人工智慧）、名人文化、身份和社交媒體的相關話題所驅動的。其中一個令許多人搜尋這個詞的原因是，它有多種含義，包括「不虛假或模仿」（not false or imitation）以及「忠於自己的個性、心靈或品格」（true to one's own personality, spirit, or character）。韋氏字典表示，儘管「真實」顯然是種可取的特質，但它很難定義，也容易引起爭議。
《韋伯字典》補充表示，人工智慧的繁榮發展模糊了界線，進而激發人們對文字、圖像和影片真實性的興趣。而與此同時，品牌、社群媒體上的網紅和名人也是讓「真實」一詞更加流行的原因，馬斯克就曾說過，人們在社群媒體上應該更加「真實」。
《韋伯字典》進一步說，「真實」一詞也受到山姆・史密斯（Sam Smith）和泰勒絲（Taylor Swift）等名人的青睞，他們今年都因為表示將尋求「真實的聲音」（authentic voice）和「真實的自我」（authentic self）而登上頭條。
索科洛夫斯基說，在2023年看到了一種「真實性危機」，「而這使我們意識到，當我們質疑真實性時，我們會更加珍惜它。」索科洛夫斯基和他的團隊並沒有深入研究人們在字典和網站上搜尋特定詞彙的原因。相反地，他們追蹤的是查詢高峰和相關全球事件的數據。研究發現，這一次，人們對「真實」的興趣並不是在任何特定時間出現特別大的增長，而是持續且穩定的增長。
索科洛夫斯基說：「我們能相信一個學生是否寫了這篇論文嗎？我們能相信一名政治物人是否發表了這樣的言論嗎？我們不再總是相信我們所看到的。」他說，人們有時不再相信自己的眼睛或耳朵，並且已經認識到，真實性本身就是一種表演。
其他2023年度《韋伯字典》熱門搜尋字
今年是《韋伯字典》選擇年度代表字的20週年，而去（2022）年的代表字是「gaslighting」（煤氣燈效應，一種以扭曲受害者眼中的真實來控制對方的心理操縱方式）。另外，2021年的代表字是「vaccine」（疫苗），2020年的則是「pandemic」（大流行），都和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相關。
《韋伯字典》的數據分析人員每年都會篩掉「love」（愛）和「affect」（影響）等歷久不衰的常青詞，因為這些詞在該公司定義的50萬個線上詞彙中，一直是查詢率極高的詞。
而索科洛夫斯基說，今年還多過濾掉了許多由五個字母組成的單詞，因為Wordle和Quordle的玩家在玩每日遊戲時，顯然會使用他們的網站搜尋這些單字。
除了年度代表字「authentic」外，索科洛夫斯基和他的團隊也公布了一些熱門的亞軍字，這些詞彙也吸引了不尋常的流量。其中包括在7月馬斯克對推特（Twitter）進行品牌重塑後查詢量飆升的「X」、2 月維奧拉・戴維斯（Viola Davis）獲得葛來美獎（Grammy's Awards）成為罕見的四項大獎得主後，查詢量短暫而快速飆升的「EGOT」（演藝圈大滿貫），還有用以描述基於人工智慧的人體圖像合成技術「deepfake」（深偽）。
熱門詞彙也包含網路俚語「rizz」，是「charisma」（魅力）的縮寫，意為浪漫的吸引力或魅力。索科洛夫斯基說，自從在9月將這個詞添加到了線上字典中後，它一直是熱門詞彙之一。
另外，因為前美國總統川普（Donald Trump）在四起獨立的法律案件中被起訴、指控，人們對「indict」（起訴、控告、指控）的興趣也激增。而在查爾斯三世（Charles III）5月加冕成新的英國國王後，「coronation 」（加冕）也受到了高度關注。
新聞來源
- Word of the Year 2023 'Authentic,' plus 'rizz,' 'deepfake,' 'coronation,' and other words that defined the year（韋伯字典）
- Authentic: Merriam-Webster's word of the year（BBC）
- What’s Merriam-Webster’s word of the year for 2023? Hint: Be true to yourself（美聯社）
- Merriam-Webster’s 2023 word of the year is the real deal（CNN）
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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