《韋伯字典》2023年度代表字「authentic真實」查詢量飆升，人們不再相信自己的眼睛

《BBC》、《美聯社》和《CNN》報導,在這個AI人工智慧興起、馬斯克(Elon Musk)把推特變成X、充滿深偽(deepfake)和後真相(post-truth)的時代,美國最古老的字典,《韋伯字典》(Merriam-Webster)週一(27)剛選出今(2023)年的年度代表字「authentic」(真實)。《韋伯字典》總編輯索科洛夫斯基說,人們有時不再相信自己的眼睛或耳朵,並且已經認識到,真實性本身就是一種表演。

AI時代模糊了界線,在2023年看到了「真實性危機」

真實的美食、真實的聲音、真實的自我、偽裝的真實⋯⋯在《韋伯字典》的網站上,「authentic」一詞的查詢量一直居高不下,但《韋伯字典》總編輯索科洛夫斯基(Peter Sokolowski)在接受《美聯社》獨家訪問時表示,隨著「真實」和「虛假」之間的界限變得越來越模糊,該詞的查詢量在今年達到了前所未有的新高度。

《韋伯字典》說,這種興趣是由有關 AI(人工智慧)、名人文化、身份和社交媒體的相關話題所驅動的。其中一個令許多人搜尋這個詞的原因是,它有多種含義,包括「不虛假或模仿」(not false or imitation)以及「忠於自己的個性、心靈或品格」(true to one's own personality, spirit, or character)。韋氏字典表示,儘管「真實」顯然是種可取的特質,但它很難定義,也容易引起爭議。

《韋伯字典》補充表示,人工智慧的繁榮發展模糊了界線,進而激發人們對文字、圖像和影片真實性的興趣。而與此同時,品牌、社群媒體上的網紅和名人也是讓「真實」一詞更加流行的原因,馬斯克就曾說過,人們在社群媒體上應該更加「真實」。

《韋伯字典》進一步說,「真實」一詞也受到山姆・史密斯(Sam Smith)和泰勒絲(Taylor Swift)等名人的青睞,他們今年都因為表示將尋求「真實的聲音」(authentic voice)和「真實的自我」(authentic self)而登上頭條。

索科洛夫斯基說,在2023年看到了一種「真實性危機」,「而這使我們意識到,當我們質疑真實性時,我們會更加珍惜它。」索科洛夫斯基和他的團隊並沒有深入研究人們在字典和網站上搜尋特定詞彙的原因。相反地,他們追蹤的是查詢高峰和相關全球事件的數據。研究發現,這一次,人們對「真實」的興趣並不是在任何特定時間出現特別大的增長,而是持續且穩定的增長。

索科洛夫斯基說:「我們能相信一個學生是否寫了這篇論文嗎?我們能相信一名政治物人是否發表了這樣的言論嗎?我們不再總是相信我們所看到的。」他說,人們有時不再相信自己的眼睛或耳朵,並且已經認識到,真實性本身就是一種表演。

其他2023年度《韋伯字典》熱門搜尋字

今年是《韋伯字典》選擇年度代表字的20週年,而去(2022)年的代表字是「gaslighting」(煤氣燈效應,一種以扭曲受害者眼中的真實來控制對方的心理操縱方式)。另外,2021年的代表字是「vaccine」(疫苗),2020年的則是「pandemic」(大流行),都和COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)相關。

《韋伯字典》的數據分析人員每年都會篩掉「love」(愛)和「affect」(影響)等歷久不衰的常青詞,因為這些詞在該公司定義的50萬個線上詞彙中,一直是查詢率極高的詞。

而索科洛夫斯基說,今年還多過濾掉了許多由五個字母組成的單詞,因為Wordle和Quordle的玩家在玩每日遊戲時,顯然會使用他們的網站搜尋這些單字。

除了年度代表字「authentic」外,索科洛夫斯基和他的團隊也公布了一些熱門的亞軍字,這些詞彙也吸引了不尋常的流量。其中包括在7月馬斯克對推特(Twitter)進行品牌重塑後查詢量飆升的「X」、2 月維奧拉・戴維斯(Viola Davis)獲得葛來美獎(Grammy's Awards)成為罕見的四項大獎得主後,查詢量短暫而快速飆升的「EGOT」(演藝圈大滿貫),還有用以描述基於人工智慧的人體圖像合成技術「deepfake」(深偽)。

熱門詞彙也包含網路俚語「rizz」,是「charisma」(魅力)的縮寫,意為浪漫的吸引力或魅力。索科洛夫斯基說,自從在9月將這個詞添加到了線上字典中後,它一直是熱門詞彙之一。

另外,因為前美國總統川普(Donald Trump)在四起獨立的法律案件中被起訴、指控,人們對「indict」(起訴、控告、指控)的興趣也激增。而在查爾斯三世(Charles III)5月加冕成新的英國國王後,「coronation 」(加冕)也受到了高度關注。

