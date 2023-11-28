越南政府宣告將長期大力打貪，警揭女首富涉貪金額佔GDP約3%

《路透社》報導，越南政府近來加強打貪力度，繼2016年展開打擊貪腐運動後，於去年揭露數起與商界高層和國家高官有關的詐欺及貪腐事件，對越南經濟產生寒蟬效應。同時，越南警方對外披露，其中一起房地產財務醜聞價值佔國內生產毛額（GDP）超過3%。

越南最高領導人阮富仲（Nguyen Phu Trong）誓言將「長期」打擊貪腐行動。

據越南官媒報導，越南共產黨中央委員會總書記阮富仲上週（22日）指出，需要使用更快以及更有效率的方式進行反貪鬥爭，政府不會就此停下腳步，而是會長期持續下去。

著名飲料業大亨涉挪用巨款

越南當局近期揭發一系列針對商界高層的反貪行動，最新一起是越南飲料業大亨父女三人。

越南檢察官上週宣佈起訴新協發集團董事長陳貴清，以及他的兩個女兒，他們被指控挪用3150萬美元（約新台幣9.9億元）。新協發集團是當地著名的汽水生產公司。

據《西貢解放日報》報道，陳貴清與其女兒涉嫌從事高利貸，面對詐騙侵吞財產、濫用信任侵吞財產、逃稅、侵吞財產等指控。

房地產巨頭涉貪金額佔越南GDP約3.2%

另一起備受矚目的房地產貪腐案也有新進展。越南警方公布歷經数个月的調查結果，這也是當局首次披露兩起金融醜聞所涉及的金額規模，總價值高達128億美元（約新台幣4026億元），佔越南GDP約3.2%。

警方調查指出，這兩起案件之中最大的一起，是越南房地產開發商萬盛發控股集團（Van Thinh Phat Holdings Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）被指控涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產，並於去年10月遭越南政府逮捕。最新調查顯示，張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），挪用客戶資金高達304兆越南盾（約新台幣3978億元）。

萬盛發控股集團在東南亞享有盛名，涵蓋房地產、酒店、餐飲業和貿易業等多個產業。越南最豪華的五星級——溫莎酒店就是萬盛發旗下的產業，2006年該酒店曾經承辦APEC峰會。

值得關注的是，曾被譽為越南女首富的張美蘭個人資料在網路上極為稀缺，她的行蹤、個人資產和私人生活在社群平台上鮮有曝光。然而，她以越南億萬富翁的身份享譽東南亞。張美蘭在去年10月被捕時，此案已被廣泛報導，並引發房地產業和公司債券市場的危機，張美蘭被指控非法大量發行公司債。

越南打擊貪腐運動升高被認為加劇相關案件的負面經濟影響，許多日常交易都被癱瘓，因為官員們擔心被捲入調查。越南被稱為「熔爐」（blazing furnace）的反貪腐運動，也讓人聯想到鄰國中國的打貪行動。

直到本週，相關案件的規模才為人所知，並引發金融專家對越南金融業影響的擔憂。摩根大通（J.P. Morgan）研究部門表示，這些醜聞的規模可能會導致金融法規的執行更加嚴格，進而導致貸款人成本上升，以及成長放緩。

亞洲開發銀行（ADB）9月警告稱，隨著不良貸款率上升，越南房產業危機可能外溢至銀行業。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒