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2023/11/28,
美加

美眾院外委會29日審法案，香港駐美機構或須在180天內關閉

美眾院外委會29日審法案，香港駐美機構或須在180天內關閉
Photo Credit: GettyImages

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（中央社）美國眾議院外委會今天（23日）宣布，下週將審議「香港經濟貿易辦事處認證法案」。法案明定，若香港駐美經貿辦被認定不值得享有目前的特權、例外與豁免，須於180天內關館。

眾議院外委會今天宣布，將於美東時間29日上午10時（香港時間29日晚間11時）召開工作會議，審議6部法案，其中包括攸關香港駐美國經濟貿易辦事處（簡稱香港經貿辦）命運的「香港經濟貿易辦事處認證法案」（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act）。

法案是由美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）與共同主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）2月連袂提出。

兩位主席當時表示，只要香港在「一國兩制」框架下保持自制，香港經貿辦就能獲得外交地位，但此一框架已經因為中共對香港日益嚴峻的干預被扼殺；香港人民曾享有並受到國際法保障的公民與政治自由正在迅速消退，香港經貿辦已成為中國額外的外交前哨。

法案要求美國總統，在法案頒布後30天內，證明包括華府、紐約與三藩市3處香港經貿辦是否值得延長目前享有的特權、例外與豁免。

若美國總統證明不應再享有外交豁免，法案明定，香港經貿辦須於6個月內終止運作。但若總統認為香港經貿辦應繼續享有外交特權，國會有權提出否決決議；若決議獲得通過，行政部門必須撤銷香港經貿辦外交特權。

根據美國立法規定，若法案在眾議院外委會過關，之後還須獲得參眾兩院通過，才能遞交總統簽署後生效。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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