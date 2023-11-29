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2023/11/29,
影劇

台灣的青霞，香港的青霞

台灣的青霞，香港的青霞
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

一代女星的傳奇，訴說的是台灣香港兩個電影時代；台灣觀眾愛她，香港觀眾追捧她。她到底屬於哪裡？有那麼重要嗎？

文：李展鵬

看林青霞在金馬得終身成就獎，我難掩感動。

一代女星，演藝人生分成兩半。前半部的重心在台灣，猛演瓊瑤小說。這個文藝女星，標誌了台灣一個電影時代；那時代充斥「三廳電影」——客廳、餐廳、咖啡廳就可以拍一部愛情片。

三廳電影陪伴一代人成長，為解嚴前的台灣提供情感慰藉；而林青霞，亦在那個壓抑年代成了一代人的夢中情人。

演藝事業的下半部，被稱為「港台第一美人」的她在香港重生。徐克獨具慧眼地把瓊瑤電影裡面那個很女性化的林美人變成男裝麗人，拍了《刀馬旦》及《東方不敗》等電影。於是，她英氣逼人，她雌雄同體。

不按章法出牌的王家衛，看她又男又女，乾脆叫她在《東邪西毒》演精神分裂的慕容燕／慕容嫣／獨孤求敗；他又刻意遮住她的美貌與身材，讓她全程戴墨鏡、穿男裝長大衣演《重慶森林》。還有，她以《滾滾紅塵》得金馬影后，導演正是香港的嚴浩。

林青霞遇上港片的最輝煌，她的演出也展現多元性別形象。時至今日，我仍看到老外學者認真討論這位Brigitte Lin在港片中的演出。

一代女星的傳奇，訴說的是台灣香港兩個電影時代；台灣觀眾愛她，香港觀眾追捧她。她到底屬於哪裡？有那麼重要嗎？她還嫁了給香港人呢。我們當年，其實也不質疑王祖賢及朱寶意在港片中演香港女人。台港兩地，那聯繫好特別，那關係好親密。

然後，今年金馬台上，香港人卓亦謙得到最佳新導演（還要從北野武手中拿到獎座，一定畢生難忘！）。這部最近備受讚譽的《年少日記》，在香港仍未獲獎，已率先受金馬嘉許。近幾年，金馬獎讓不少香港作品及影人得到肯定，無論是資深影人如羅卓瑤，或是新晉影人卓亦謙。

又然後，我們在金馬六十年的紀念短片中，看到張國榮、梁朝偉、張曼玉、梅艷芳、郭富城、周潤發及葉德嫻等香港明星的身影。

金馬真的辦得很不錯。無論經歷多少風雨，金馬仍是長青的，但願香港台灣的關係，也是如此。

（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看。）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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