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TNL+ 2023/11/29,
影劇

【影評】《拿破崙》：歷史視野淺薄是雷利史考特的罩門，但至少看瓦昆菲尼克斯演技值回票價

【影評】《拿破崙》：歷史視野淺薄是雷利史考特的罩門，但至少看瓦昆菲尼克斯演技值回票價
電影《拿破崙》劇照。｜Photo Credit: sonypictures 

我們想讓你知道的是

歷史背景簡單的主題，史考特就很擅長處理角色面對事件的情緒反應，並透過場景調度、動作設計，以及最重要的：氛圍，來拍出優秀的成品。但對於需要文化歷史視野的主題，他就顯得力有未逮。

眾所矚目，由雷利史考特執導，瓦昆菲尼克斯主演的電影《拿破崙》，於日前上映。也果不其然，電影上映後評價兩極，並受到許多全球影評人批評，認為史考特完全沒有拍出拿破崙的意義，並犯下許多歷史錯誤，將本片視為他的敗筆之作。

由於拿破崙是世界歷史重要人物，全球觀眾知之甚詳。對於史考特的詮釋，雖覺得平板，但因為電影的戰爭場面掌握得不錯，瓦昆的演技又沒話說，娛樂性高，所以一般觀眾都算是喜歡這部片，只覺得不夠反映歷史。

《拿破崙》之所以會有這種結果，跟雷利史考特的電影風格息息相關，得由此說起。

雷利史考特現年85歲，是電影界中少數藝術與商業兼具的大師級人物。他的電影類型多元，從動作片到科幻片、史詩電影都能夠駕馭。史考特會依據不同類型，有一定的敘事差異。但關於人性衝突的處理，以及偏向陰暗風格的畫面色調，可說是他的招牌元素。

他早期的電影才華洋溢，《異形》跟《銀翼殺手》早已成為影史經典。而《末路狂花》不但是女性主義電影的代表作，也讓史考特奠定動作片大師的基礎。而史詩片（戰爭）也是他的長項，《神鬼戰士》不但獲得奧斯卡，也是他最為近兩世代影迷熟知的電影。描述十字軍東征的《王者天下》更是他電影生涯最好的作品。

但史考特的優點，偏偏也是他的缺點。相較其他追求藝術美感的影史大師，史考特的電影，可說全都是商業走向。他對角色人性的處理，有優於好萊塢商業導演的縱深，但比起柏格曼、史丹利庫柏力克或高達，則相去深遠。也就是說，他非常缺乏視野與深度。歷史背景簡單的主題，史考特就很擅長處理角色面對事件的情緒反應，並透過場景調度、動作設計，以及最重要的：氛圍，來拍出優秀的成品。但對於需要文化歷史視野的主題，他就顯得力有未逮。

以《王者天下》來說，戰爭場面無庸置疑，已經是經典。雖然背景涉及伊斯蘭教與基督教的宗教對抗，並涉及中世紀歐洲與亞州之間的文明對立。但因為故事簡單，只要不把薩拉丁拍成白癡，就沒什麼問題。重心就放在男主角如何秉持騎士精神，為了拯救耶路撒冷人民，所以跟薩拉丁一戰。這是只要大學有畢業又沒文化偏見的導演就能駕馭的敘事結構。

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