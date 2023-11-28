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2023/11/28,
印太

越南和日本領袖同意升級「全面戰略夥伴關係」，強化安全合作與供應鏈韌性

越南和日本領袖同意升級「全面戰略夥伴關係」，強化安全合作與供應鏈韌性
日本首相岸田文雄11月27日與越南國家主席武文賞在首相官邸舉行會談。Photo Credit: Cabinet Public Affairs Office of Japan

我們想讓你知道的是

日本首相岸田文雄11月27日與越南國家主席武文賞在首相官邸舉行會談，兩國領袖同意升級「全面戰略夥伴關係」，雙方重申維護南海和平、安全、航行與飛越自由與合法經濟活動不受阻礙的重要性。

（中央社）越南與日本於27日將雙邊關係升級為全面戰略夥伴，兩國將加強防務合作並促進海上安全合作，以及希望在經濟上能有更緊密的連結，一起加強供應鏈的韌性。

越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）27日至30日訪問日本，越南快訊（VnExpress）報導，武文賞27日和日本首相岸田文雄舉行會談，兩國元首並發表聯合聲明，將越日關係提升為「致力於亞洲及世界和平與繁榮的全面戰略夥伴關係」。

雙方在安全、經濟、南海等國際區域問題上都有所著墨。在安全方面，將加強防務、聯合國維和行動、克服戰爭遺留問題等領域的合作，包括掃雷、戴奧辛清除、人力培訓及向越南國防部轉移國防裝備和技術等。

兩國元首還同意透過雙方海上警察力量聯合訓練、資訊共享與提高能力等活動，促進海上安全合作。

在經濟方面，越南和日本將繼續加強兩國經濟連結並重申合作對確保經濟安全的重要性，其中日本會持續支持越南建立獨立自主的經濟，深度融入國際，實現工業化和現代化，目標是讓越南到2045年成為已開發國家。

兩國元首對日本在2023財年日圓貸款自2017財年以來首次有望突破1000億日圓的前景表示歡迎。雙方將努力解決日本政府開發援助（ODA）計畫在實施時的困難。

越日雙方還希望加強供應鏈的韌性，同時考慮透明、多樣化、安全、永續和穩定的供應鏈的重要性。

關於區域和國際問題，兩國元首強調基於法律至上和維護聯合國憲章原則的自由、開放的國際秩序，對於促進合作、實現區域與世界和平、穩定與繁榮的重要性。

越南和日本重申東南亞國家協會（ASEAN）團結的重要性和核心作用，同意配合提高湄公河與日本合作的有效性和作用。

雙方對南海局勢表示關切，並重申避免單方面行動以武力或脅迫改變現狀、及加劇緊張局勢的重要性。雙方重申維護南海和平、安全、航行與飛越自由與合法經濟活動不受阻礙的重要性。

兩國將透過旅遊、文化節等活動加強交流，為兩國民眾往來創造良好環境，同時在適合兩國需求的領域，推動輸出越南實習生和勞工，雙方還將在能源、環境、科技、綠色轉型、數位轉型、創新等領域推動智慧電網、智慧城市、電力市場發展、能源產業本土化等領域合作。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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