2023韓媒票選最爛韓劇TOP 9：《歡迎來到王之國》、《驅魔麵館2》都上榜，第一名狗血發展「實至名歸」

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韓媒《Joynews》針對200名業內人士進行調查，票選出「2023年度最差韓劇」TOP9，而其中許多作品甚至都是從第二季開始走下坡，究竟是哪幾部作品上榜呢？
文：Han한
2023正逐漸步入尾聲，今年韓劇更是以多樣、全球化的趨勢受到好評。
如年初上線的《黑暗榮耀》、大受歡迎的《Moving 異能》、近期關注度最高的《無人島上的DIVA》等，除了這些賣座的作品以外，也有一些作品因為不合理的劇情、爛尾等受到大眾的負評。
韓媒《Joynews》針對200名業內人士進行調查，票選出「2023年度最差韓劇」TOP 9，而其中許多作品甚至都是從第二季開始走下坡，究竟是哪幾部呢？
2023最爛韓劇第九名：《災後調查日誌2》、《人生勝利組》
《災後調查日誌2》由金來沅、孫浩俊、孔升妍主演，講述警察與消防官共助合作，一起破案的故事。
第一季大受好評，更被稱為「必追的職人寶藏神劇」，可惜第二季開播後反應不如預期，可能是因為編劇在第二季一開始就讓重要角色下線，引發觀眾強烈反彈才會得票。
並列第九名的還有由陸星材、李鍾元、鄭彩娟及妍雨主演的《人生勝利組》，劇情描述「土湯匙」出身的少年李承天（陸星材飾），在偶然下和在路邊擺設攤位的神秘老奶奶，用三萬韓元購買了能夠交換父母的金湯匙，與他同齡的財閥二代黃泰勇（李鍾元飾）交換了身分，成為後天金湯匙的人生冒險故事。
雖然《人生勝利組》題材創新加上一開始劇情緊湊受到好評，但後期開始一連串不合理的狗血劇情，引起了棄劇潮，十分可惜。
2023最爛韓劇第八名：《還魂：光與影》
《還魂》是知名編劇洪氏姐妹的作品，第一季由李宰旭、庭沼珉主演，第二季《還魂：光與影》女主角則改由高允貞飾演。
第一季因創新的世界觀、精采的武打戲及精緻的特效獲得好評，在第二季換了女主角後，不少網友認為和先前劇情沒有連貫性，讓人屢屢出戲，收視更是不如預期。
2023最爛韓劇第七名：《寶拉！黛博拉》
《寶拉！黛博拉》由劉寅娜、尹賢旻主演，講述女主角黛寶拉是頂尖的戀愛教練，非常善於幫人擬定作戰策略，但自己卻面臨愛情失敗後，遇見出版企劃秀赫，開啟一段相愛相殺的愛情故事。
除了開播後收視低迷，劇中更一度因侮辱歷史的台詞引起爭議，未能成功吸引觀眾的目光。
2023最爛韓劇第六名：《歡迎來到王之國》、《潘朵拉：偽造的樂園》
由潤娥及李俊昊主演的《歡迎來到王之國》在海外獲得非常高的人氣，兩人甚至被評為「最有CP感」的組合，但因劇情太過於老套，台詞也幼稚空泛，比起兩位演員的演技實力期待太高了，沒有想像中好看。
並列第六名的《潘朵拉：偽造的樂園》是一部狗血復仇劇，由李智雅、李相侖等演員主演，但凌亂的故事線，以及看不懂的劇情，讓許多觀眾紛紛棄劇。
2023最爛韓劇第五名：《驅魔麵館2》
《驅魔麵館2》找來原班人馬出演，因第一季精彩的驅魔打鬥劇情，讓觀眾在第二季開播前充滿期待。
然而故事線和第一季沒有太大的改變，再加上劇情越來越拖戲，主角們的能力也屢屢贏不了惡鬼，讓觀眾看得十分鬱悶，紛紛棄劇。
2023最爛韓劇第四名：《純情拳擊手》
《純情拳擊手》由李相燁、金素慧主演，講述世界排名第一的拳擊選手在令全韓國為之瘋狂後突然引退並銷聲匿跡，某一天體育經理人的出現並提出了一個讓她無法拒絕的復出提議，而隨之發生的故事。
本劇因劇情普通、故事沒有轉折點，還被網友評為「可以不用浪費時間看的劇」。
2023最爛韓劇第三名：《真的出現了！》
《真的出現了！》由安宰賢、白珍熙主演，劇情講述將肚子裡孩子取名為「真的」的未婚媽媽，與一名不婚主義者簽下「假契約」後，在懷孕、生產、育兒過程中，逐漸愛上彼此的故事。
這部在韓國國內其實擁有不差的收視率，國外卻是乏人問津，加上長達 50 集的劇情及對主演演技實力的質疑，讓它被業界人士評為 2023 最爛韓劇第三名。
2023最爛韓劇第二名：《7人的逃脫》
《7人的逃脫》由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華、尹泰榮等演員主演，為狗血教母金順玉的回歸之作。
乘著前作《上流戰爭》的熱度，播出後吸引不少觀眾收看，但因過於狗血又不合理的劇情，再加上涵蓋許多限制級的題材，讓許多觀眾感到不適反彈，未能得到和過去作品相同的迴響。
2023最爛韓劇第一名：《榴蓮小姐》
《榴蓮小姐》由朴柱美、崔明吉、金敏俊、韓多感、全盧民、尹海英等演員主演，為家庭狗血劇，透過雙女主穿越到過去，展開一連串豪門故事。
「媳婦愛上婆婆」、「母子戀」的超狗血發展，在韓國國內其實深受不少婆媽的喜愛，不過劇情太過奇葩加上不適合闔家觀賞，因此被評選為2023最爛韓劇第一名。
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：2023韓媒票選最爛韓劇TOP9，第一名是他！《歡迎來到王之國》、《驅魔麵館2》都上榜
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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