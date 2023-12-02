2023韓媒票選最爛韓劇TOP 9：《歡迎來到王之國》、《驅魔麵館2》都上榜，第一名狗血發展「實至名歸」

文：Han한

2023正逐漸步入尾聲，今年韓劇更是以多樣、全球化的趨勢受到好評。

如年初上線的《黑暗榮耀》、大受歡迎的《Moving 異能》、近期關注度最高的《無人島上的DIVA》等，除了這些賣座的作品以外，也有一些作品因為不合理的劇情、爛尾等受到大眾的負評。

韓媒《Joynews》針對200名業內人士進行調查，票選出「2023年度最差韓劇」TOP 9，而其中許多作品甚至都是從第二季開始走下坡，究竟是哪幾部呢？

2023最爛韓劇第九名：《災後調查日誌2》、《人生勝利組》

《災後調查日誌2》由金來沅、孫浩俊、孔升妍主演，講述警察與消防官共助合作，一起破案的故事。

第一季大受好評，更被稱為「必追的職人寶藏神劇」，可惜第二季開播後反應不如預期，可能是因為編劇在第二季一開始就讓重要角色下線，引發觀眾強烈反彈才會得票。

並列第九名的還有由陸星材、李鍾元、鄭彩娟及妍雨主演的《人生勝利組》，劇情描述「土湯匙」出身的少年李承天（陸星材飾），在偶然下和在路邊擺設攤位的神秘老奶奶，用三萬韓元購買了能夠交換父母的金湯匙，與他同齡的財閥二代黃泰勇（李鍾元飾）交換了身分，成為後天金湯匙的人生冒險故事。

雖然《人生勝利組》題材創新加上一開始劇情緊湊受到好評，但後期開始一連串不合理的狗血劇情，引起了棄劇潮，十分可惜。

Photo Credit: Disney+

2023最爛韓劇第八名：《還魂：光與影》

《還魂》是知名編劇洪氏姐妹的作品，第一季由李宰旭、庭沼珉主演，第二季《還魂：光與影》女主角則改由高允貞飾演。

第一季因創新的世界觀、精采的武打戲及精緻的特效獲得好評，在第二季換了女主角後，不少網友認為和先前劇情沒有連貫性，讓人屢屢出戲，收視更是不如預期。

Photo Credit: tvN

2023最爛韓劇第七名：《寶拉！黛博拉》

《寶拉！黛博拉》由劉寅娜、尹賢旻主演，講述女主角黛寶拉是頂尖的戀愛教練，非常善於幫人擬定作戰策略，但自己卻面臨愛情失敗後，遇見出版企劃秀赫，開啟一段相愛相殺的愛情故事。

除了開播後收視低迷，劇中更一度因侮辱歷史的台詞引起爭議，未能成功吸引觀眾的目光。

Photo Credit: GENIE TV

2023最爛韓劇第六名：《歡迎來到王之國》、《潘朵拉：偽造的樂園》

由潤娥及李俊昊主演的《歡迎來到王之國》在海外獲得非常高的人氣，兩人甚至被評為「最有CP感」的組合，但因劇情太過於老套，台詞也幼稚空泛，比起兩位演員的演技實力期待太高了，沒有想像中好看。

並列第六名的《潘朵拉：偽造的樂園》是一部狗血復仇劇，由李智雅、李相侖等演員主演，但凌亂的故事線，以及看不懂的劇情，讓許多觀眾紛紛棄劇。

Photo C redit: Disney+

2023最爛韓劇第五名：《驅魔麵館2》

《驅魔麵館2》找來原班人馬出演，因第一季精彩的驅魔打鬥劇情，讓觀眾在第二季開播前充滿期待。

然而故事線和第一季沒有太大的改變，再加上劇情越來越拖戲，主角們的能力也屢屢贏不了惡鬼，讓觀眾看得十分鬱悶，紛紛棄劇。

2023最爛韓劇第四名：《純情拳擊手》

《純情拳擊手》由李相燁、金素慧主演，講述世界排名第一的拳擊選手在令全韓國為之瘋狂後突然引退並銷聲匿跡，某一天體育經理人的出現並提出了一個讓她無法拒絕的復出提議，而隨之發生的故事。

本劇因劇情普通、故事沒有轉折點，還被網友評為「可以不用浪費時間看的劇」。

Photo Credit: KBS

2023最爛韓劇第三名：《真的出現了！》

《真的出現了！》由安宰賢、白珍熙主演，劇情講述將肚子裡孩子取名為「真的」的未婚媽媽，與一名不婚主義者簽下「假契約」後，在懷孕、生產、育兒過程中，逐漸愛上彼此的故事。

這部在韓國國內其實擁有不差的收視率，國外卻是乏人問津，加上長達 50 集的劇情及對主演演技實力的質疑，讓它被業界人士評為 2023 最爛韓劇第三名。

Photo Credit: KBS

2023最爛韓劇第二名：《7人的逃脫》

《7人的逃脫》由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華、尹泰榮等演員主演，為狗血教母金順玉的回歸之作。

乘著前作《上流戰爭》的熱度，播出後吸引不少觀眾收看，但因過於狗血又不合理的劇情，再加上涵蓋許多限制級的題材，讓許多觀眾感到不適反彈，未能得到和過去作品相同的迴響。

Photo Credit: SBS

2023最爛韓劇第一名：《榴蓮小姐》

《榴蓮小姐》由朴柱美、崔明吉、金敏俊、韓多感、全盧民、尹海英等演員主演，為家庭狗血劇，透過雙女主穿越到過去，展開一連串豪門故事。

「媳婦愛上婆婆」、「母子戀」的超狗血發展，在韓國國內其實深受不少婆媽的喜愛，不過劇情太過奇葩加上不適合闔家觀賞，因此被評選為2023最爛韓劇第一名。

Photo Credit: TV朝鮮

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：2023韓媒票選最爛韓劇TOP9，第一名是他！《歡迎來到王之國》、《驅魔麵館2》都上榜

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航