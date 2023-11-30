到底哈瑪斯的首領是誰？事實上，無法明確指出是哪一個人
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摧毀伊斯蘭極端組織哈瑪斯是以色列在加薩發動軍事進攻的首要任務之一。其中，頭號通緝犯為加薩哈瑪斯指揮官辛瓦（Yahya Sinwar），但他並不是哈瑪斯唯一的領導人。
文：Thomas Latschan
恐怖組織哈瑪斯在10月7日攻破以色列在加薩地帶的邊境防禦工事，造成1200多名以色列人死亡，約240人被扣為人質。加薩哈瑪斯指揮官葉海亞・辛瓦（Yahya Sinwar）被認為是此次突襲最關鍵的幕後策劃者，以色列軍隊的目標之一就是消滅他。
不過，辛瓦只是這個巴勒斯坦激進組織的幾個主要人物其中之一。
「汗尤尼斯屠夫」辛瓦
1962年出生於加薩地帶南部的汗尤尼斯難民營、現年61歲的辛瓦以鐵腕手段領導著加薩哈瑪斯。他被認為具領袖魅力、智商極高，但卻殘忍無情。
身為20世紀80年代末哈瑪斯的創始成員之一，辛瓦參與建立了哈瑪斯的軍事分支卡薩姆旅，該旅在以色列發動了多次自殺式襲擊。他還對自己團隊中涉嫌與以色列合作的人採取了殘忍的行動，因此被稱為「汗尤尼斯屠夫」。
1988年，以色列法院以謀殺數名涉嫌合作對象和兩名以色列士兵的罪名判處他四個無期徒刑。辛瓦在獄中學習希伯來語，並通過閱讀以色列名人的書籍，研究「敵人」的思想。
在被關押22年後，為了交換被俘的以色列士兵沙利特（Gilad Shalit），辛瓦於2011年與其他1000多名巴勒斯坦囚犯一起獲釋。隨後，他回到加薩負責哈瑪斯軍事和政治部門之間的的聯繫。 2017 年，他成為該恐怖組織在加薩地帶的領袖。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）最近指責辛瓦，在與以色列的戰鬥中甘願犧牲巴勒斯坦平民。納坦雅胡稱，辛瓦對其人民的命運不感興趣，其行為「就像地堡裡的小希特勒」。
不過，據以色列媒體報導，辛瓦可能已經逃離了加薩北部的戰火，現在位於老家汗尤尼斯地區。
「九命貓」德伊夫
穆罕默德・德伊夫（Mohammed Deif）自2002年以來一直領導著加薩哈瑪斯的卡薩姆旅。以色列稱德伊夫應對多起自殺式襲擊和數十名被殺害的以色列士兵與平民負責。
此外，哈瑪斯在加薩廣布的地道系統也和德伊夫有關。據稱德伊夫參與策劃並指揮了哈瑪斯10月7日的大部分行動，因此以色列也希望能在軍事行動中消滅他。
自1995年以來，德伊夫一直是以色列的頭號通緝犯之一。 2000年，他被暫時監禁在以色列，但在2000年至2005年的第二次起義動蕩時期得以逃脫。此後，他幾乎沒有留下任何蹤跡，也鮮少在公眾前露面。
有傳言稱德伊夫在七次暗殺行動中倖存下來，儘管受了一些重傷：據稱他失去了一隻眼睛、一隻腳和部分手臂。人們僅聽聞他多年來每晚都在不同的房子裡過夜，以保護自己免受以色列的襲擊。
藏在暗處的副手伊薩
與辛瓦一樣，馬爾萬・伊薩（Marwan Issa）也出生在加薩的難民營。人們只知道伊薩最初屬於穆斯林兄弟會，哈瑪斯後來發展成為該組織的附屬組織。
在1987年至1993年的第一次起義期間，伊薩曾在以色列服刑五年。巴勒斯坦權力機構也曾於1997年逮捕伊薩，但他在2000年第二次起義爆發後獲釋。如今，他是卡薩姆旅的副總指揮，也是德伊夫的得力助手。
伊薩曾多次在以色列的針對性暗殺行動中倖免於難，如今他再次被以色列列為通緝要犯。據信，伊薩在策劃和實施10月7日的恐怖襲擊中也扮演了重要角色。
遠離戰場的首腦：哈尼亞和馬沙爾
徹底瓦解哈瑪斯對以色列來說可能很困難，因為哈瑪斯最重要的兩名領導人並不在加薩，而是在卡達。其中一位是伊斯梅爾・哈尼亞（Ismail Haniyeh），他被普遍認為是哈瑪斯的最高領導人。
哈尼亞也出生在加薩地帶的一個難民營，最初就讀於聯合國學校，接著在加薩伊斯蘭大學學習，並在那裡接觸到激進的獨立運動。1993 年，哈尼亞被任命為哲學系主任，隨後於1997年成為哈瑪斯精神領袖的辦公室主任。
當哈瑪斯於2006年選舉獲勝後，哈尼亞被巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）任命為巴勒斯坦總理。但一年之後，哈瑪斯將總統領導的法塔赫黨從加薩地帶驅逐出去。阿巴斯因此解除了哈尼亞的總理職位，但哈尼亞拒絕接受。
如今巴勒斯坦事實上的領土仍然分為兩部分：法塔赫管轄約旦河西岸，哈瑪斯則統治加薩地帶。哈尼亞於2017年當選為哈瑪斯政治局主席——成為哈立德・梅沙爾的繼任者。
另一位最重要的領導人哈立德・梅沙爾（Khaled Mashal）1956年出生於約旦河西岸，在科威特大學學習物理學，他的政治立場也在此時變得激進。後來他居住在敘利亞和約旦，並於1996年成為哈瑪斯的創始成員及主席，多次呼籲對以色列採取恐怖行動。他在2017年辭去了哈瑪斯政治局主席的職務，由哈尼亞接任，目前梅沙爾擔任哈瑪斯外交部的領導人。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：誰是哈馬斯真正的首領？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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