日本牛郎店消費水準早已是天文數字，陷入「牛郎狂熱」的究竟是哪些人？

文：新井一二三

2020年春天，全世界都為避開COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而躲起來，連素有不夜城之稱的東京新宿歌舞伎町都把面對火車站的「歌舞伎町一番街」大招牌給熄了燈，幾乎所有風俗產業都被迫暫時休業了。

然而，巡邏的警察發現：原來在這塊迷宮中，靠近北邊時鐘酒店區的一段，大小樓裡還經營著好多家牛郎店(ホストクラブ)。那些店連在全世界都怕死COVID-19的時期也從早到晚不停地接待客人，結果發生了好幾宗集體感染案件。

說從早到晚根本不算誇張，因為牛郎店的營業時間是早晨六點開始的。誰在這種時段裡，冒著COVID-19的險，還要光顧男招待陪坐陪酒的風月場所去呢？我跟很多日本人一樣，一時想不通究竟為什麼。於是慢慢開始閲讀有關材料，逐漸理解到：之前根本沒想像到的人間地獄就在那裡消耗著不少年輕生命。

日本全國有800家牛郎店，其中300家集中在新宿歌舞伎町。在每家都平均有20多名男招待工作。也就是總共7000到8000名男生，就在這些面積約35萬平方公尺的地區以伺候女賓為業。

那些牛郎的年紀，一般在於18到30多歲之間。很多都來自日本社會的最基層，有的受過家暴出逃、有的高中沒有畢業，因此找普通工作很有困難。在他們的主觀世界裡，只有去新宿歌舞伎町從事牛郎業，才能賺到一筆錢，最終有一天會出人頭地。

偶爾也有大學生來打工，發現能賺到的錢遠超過其他行業，一部分人就退學而變成專業牛郎，後來更會加入管理層。2020年春天，受到警察關注後，作為牛郎代表人物，上了多種媒體的手冢真輝，就在就讀中央大學理工學院的時候，因去歌舞伎町當牛郎而退學，六年後更翻身為老闆。

一開始連住所都沒有的小夥子，到了歌舞伎町就住進牛郎店老闆提供的宿舍，那一般是密密麻麻放了幾台雙層床的小屋子。這樣子，他們一方面能擁有一張床位和社交圈，另一方面卻得完全生活在老闆的支配下了。

歌舞伎町牛郎之間發生多宗的COVID-19集體感染，主要是他們共同生活的空間很小、很密集，通風不好所致。

同時，共同生活的牛郎之間發生霸凌、暴力也是相當常見的事情。例如，正在寫這篇的2023年10月25日就有消息稱：靜岡縣警察以對1名大學生牛郎因集體暴力致死的嫌疑逮捕了4名同事。死者的死因是溺斃，恐怕在宿舍的浴缸中受過虐待。

現在，日本牛郎普遍化著女性般的妝，雖然並不都是天生的美男子，但他們強就強在年紀輕，下了一定的功夫後，看起來就有點像傑尼斯明星後面的群舞演員了。花錢要接觸他們的，其實並不是一般想像中的闊太太，而是平均年齡為20幾歲的小女生。問題在於：牛郎店的消費水準，早就脫離了日本其他物品或服務的價錢尺度，該說已抵達天文數字。

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究竟誰為牛郎狂？

第一次去一家牛郎店一般都能享受到減價服務；第二次去同一家店就成為常客，開始跟特定的牛郎交上了「擔當（牛郎）－姬（公主=顧客）」關係以後，一次坐上幾個小時就付幾萬、幾十萬日圓是很平常的事了。據報導，在外頭一瓶6500日圓的香檳酒，在牛郎店的賣價是5萬到7萬日圓。對日本年輕人來說，那已經是好幾天的薪水了。

如果在牛郎的生日，要為他搭起多數玻璃杯重疊而成的所謂「香檳塔」，那麼起價就是100萬日圓，加上了店家所說的「TAX」，實際上不是稅金而是店方收的服務費，就到150萬了。那是普通人工作了好幾個月才能掙到的錢。

今天，在新宿歌舞伎町不同種類的風月產業中，牛郎店的營業額僅次於陪浴賣淫的泡泡浴樂園。相對新興的牛郎店產業能打出如此高的營業額，不外是收費標準不正常昂貴所致。

到底什麼樣的女性才付得起那麼昂貴的享樂費用？答案是她們自稱的「ホス狂」即「牛郎狂熱」。

可以說，如果有正常的判斷能力，則不會去牛郎店花那麼多錢的。至於沒有正常判斷力的「牛郎狂」，自尊心往往也很低，從小在家和在學校受家暴、霸凌，到了新宿歌舞町牛郎店，人生第一次被人款待、讚揚、疼愛而再也不能自拔的女孩子們。她們掙錢的辦法只有賣淫和騙老男人。

牛郎店，至少今天在日本新宿歌舞伎町營業的多數牛郎店，賣的不是單純的酒水或者陪坐陪喝服務。牛郎跟顧客的「擔當－姬」關係會包括店外聯繫、一起吃飯、喝酒、睡覺，甚至同居等「色戀營業」。

「牛郎狂」顧客一開始就知道對方不是真正愛自己的戀人，而是花錢維持關係的「擔當」而已，所以更加需要花更多錢去繼續購買「擔當」的關心，為了贏得頭號「姬」的地位。

宇都宮直子是為日本很多週刊雜誌撰稿的自由記者，她在專書《牛郎狂熱（ホス狂い ～歌舞伎町ネバーランドで女たちは今日も踴る～）》的開頭介紹2019年發生的一宗刺傷案件。

兇犯是21歲的酒吧店長，受害者是20歲的牛郎。牛郎在日本鄉下出生，父母離異後，七個兄弟姊妹在不同的孤兒院等長大，中學畢業後獨立工作，卻很快就淪落為無家可歸的流浪漢，19歲來歌舞伎町受到牛郎店學長的照顧，「平生第一次感覺到了家庭一般的溫暖」。

至於21歲的兇犯，她母親是中國人，父親是日本人，女兒兩歲的時候，母親帶她搬來日本住了。兇犯是個很漂亮的年輕女生。她在法庭證言道：每個月在牛郎店花了幾百萬日圓，跟受害者有男女關係，也談到一起生活。為了掙那麼多錢，她除了在泡泡浴樂園固定工作以外，還自己在外頭找嫖客。