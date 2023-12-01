Netflix韓劇《Sweet Home 2》12/1回歸！迎接更龐大世界觀，宋江「怪物化」，徐伊景尋夫之路是否有結果？

Netflix韓國影集《Sweet Home》第二季於台灣時間12月1日開播，自從Netflix在2020年推出第一季以來，因其新穎的題材、高水準的動畫美術和扣人心弦的劇情，使得影集上線不久，立即引起了廣泛迴響，獲得無數好評。

而《Sweet Home》不僅在國際間引起了熱烈關注，更在美國成為Netflix創建以來，第三多觀眾收看的劇集。乘著第一季的成功士氣，Netflix很快就宣布將推出續集，也讓許多觀眾期待萬分。

而今，《Sweet Home》第二季終於在12月1日正式上線。延續了上一季的驚悚暗黑風格，畫面更加血腥且充滿恐怖氛圍。第二季的故事將進一步深入挖掘哪些方面呢？

回顧第一季劇情

在進入第二季以前，不妨先回顧一下第一季的劇情，以銜接第二季的到來。

在第一季中，故事講述了由宋江飾演的主角「車賢秀」因遭遇校園霸凌，又遇到家人車禍死亡，他隻身一人搬進公寓「綠之家」，成為足不出戶的「蟄居族」生活，更打算輕生。

不過在他準備輕生的那天，卻發生一連串恐怖事件，在公寓被怪物襲擊後，車賢秀與鄰居並肩作戰對抗怪物，展開一連串的「打怪任務」。

第一季最後，「綠之家」被軍隊包圍，所有人被迫交出特殊感染者車賢秀，當車賢秀慢慢走出房屋時，其他人匆忙逃入地道，一路尋找地面的出口。

沒想到雖然一行人成功逃離地面，卻立刻被軍方圍住並帶離，而原來是特種部隊出身的前消防員徐伊景（李施昤飾），竟換上軍隊服裝，讓其他人感到錯愕不已。

與此同時，車賢秀在遭受軍方的圍攻和掃射後，再度醒來時，卻發現自己身處一台車上，而開車的人竟然是早就被槍殺身亡的「邊尚昱」（李陣郁飾），這讓人推測邊尚昱可能被怪物附身，撲朔迷離的結尾讓人摸不著頭緒，卻也讓大家更期待第二季的來臨。

據綜合韓媒報導，《Sweet Home》第二季將以更豐富的世界觀和更直搗人性的劇本，吸引眾人的關注。

《Sweet Home》第一季主要描述了怪物的起源和綠之家裡人們的生存鬥爭，第二季則會將故事焦點轉向講述逃離綠之家的倖存者，在廢墟化的世界中努力求生的故事，進一步拓展了影集的世界觀。

技術升級、劇情更緊湊，打造全新感官體驗

在接受韓媒訪問時，導演李應福表示，這部作品以典型的末日風格包裝，透過刺激的視覺動畫與劇情鋪陳，提升觀眾的感官體驗。

第一季中，故事背景主要集中在「綠之家」裡，描繪了住戶們在這個封閉空間中，面臨怪物襲擊的緊張與恐懼。

到了第二季，場景則轉移到更開放的環境，而且李應福導演也透露，續集將對第一季未能完善的技術細節，進行進一步的大突破，似乎在預告第二季的世界觀將更加擴大，視覺特效也將更加令人驚艷，提升影集的可看度。

歷經自我拉扯，車賢秀能否成為救世主？

《Sweet Home》第二季一開始，將從車賢秀離開綠之家作為開端。

隨後，車賢秀成為了軍方的實驗對象，參與了「怪物化」實驗，試圖找到治療怪物化的方法，因此被注入「特殊血液」。由於血液的注入，使車賢秀在「怪物」與「自我」之間陷入不斷的拉扯。

所幸憑藉著強大的意志力，他成功地阻止了自己的變異。這場體內細胞的自我鬥爭的勝利，也賦予了他身體自我復原的能力。

透過以上的官方劇情透露，讓觀眾都十分好奇，他是否能成功阻止人類怪物化，並成為這個世界的救世主呢？

Photo Credit: Netflix

李陣郁、高旻示角色發展，李到晛是死還是活成焦點

除了宋江的外貌風格與第一季截然不同，李陣郁、李施昤、高旻示等人的造型也有明顯的變化。也因此，觀眾對於這些主要角色的發展同樣充滿好奇。

在第一季中，熱愛芭蕾的女高中生李恩宥（高旻示飾）從長髮的造型，轉變為更俐落有型的短髮。手臂綁著繃帶，手持手電筒，穿梭於隧道之中的李恩宥，眼神變得更加犀利、成熟。

在最新的預告中，李恩宥在建築物的殘骸下找到哥哥「李恩赫」（李到晛飾）的眼鏡並痛哭，一心尋找失蹤的哥哥的下落。李恩宥是否真的失去了摯愛的哥哥，以及她的生活將會有何變動，成為觀眾相當好奇的焦點。

同時，李恩赫是否真的已經死去，是否會繼續在第二季驚喜亮相，也成為劇迷們討論的話題。

Photo Credit: Netflix

而李陣郁在第一季中飾演的「邊尚昱」是一位重情義的大叔，而在第二季中，他發現自己若成為怪物，將成為人類的希望。但隨著他成為特殊感染者並「黑化」，這一情節甚至逼哭了車賢秀，使劇情增添了更多層次。

Photo Credit: Netflix

徐伊景尋夫之路是否有所結果？

此外，引起眾多觀眾關注的，還有第一季結尾時出現的意外轉變——穿上軍裝的徐伊景。

在第一季中，徐伊景是特種部隊的消防員，在綠之家多次面臨危險時扮演著關鍵角色。她的丈夫在婚禮前神秘失蹤，徐伊景不僅獨自生下孩子，仍不懈地尋找丈夫的蹤跡。

然而，最終她選擇背棄原本在「綠之家」的生存夥伴，加入軍隊陣營，踏上了尋找丈夫的道路。觀眾們十分好奇，她是否能順利找到丈夫，以及這個角色的發展，也成為劇中令人相當期待的看點。

Photo Credit: Netflix

新角色帶來全新驚喜

除了宋江、李陣郁、李施昤等原班人馬，第二季還新增了許多新面孔，分別飾演關鍵性的角色。

這些新成員包括劉五性、金武烈、鄭振永、金是兒、吳正世等人，這些新成員的加入，究竟會帶領故事走向什麼樣的全新展開，也讓人萬分期待。

Photo Credit: Netflix

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演員李陣郁受訪時透露，第二季隨著故事範圍的擴大，觀眾將能看見更具層次、更具省思意義的劇情內容。而演員李施昤則補充，第二季的角色們，每個人都將經歷顯著的轉變。至於將面臨哪些轉變，演員與導演都不願透露太多，希望能讓觀眾親自透過觀賞影集，領會當中的每一個驚喜。