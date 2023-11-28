鄉育教育基金會邀請金門青年返鄉分享：如何讓離島資源成為自我成長的祝福？

鄉育教育基金會秉持解決台灣教育資源不均的使命，於金門高中舉辦學習歷程講座，邀請畢業校友：黃平返鄉分享，透過個人生命經驗，鼓勵學生善用離島資源自我探索，為大學提早做預備。

Photo Credit：鄉育教育基金會 鄉育教育基金會與金門高中攜手舉辦公益講座

講座中，黃平以校友身份回到母校，分享自身透過「離島外加」管道進入大學就讀的升學經歷。黃平講師坦言，當初透過離島的特殊升學管道，成功錄取第一志願，但因著自己是倚靠系名選擇科系，並未真正探索科系本質，因此入校後才發現該科系與自身專長格格不入，這樣的選系失誤讓他的大學生活充滿掙扎，面對不能轉系的無奈，黃平經歷了6.5年的大學生涯才得以畢業，進入職場。

黃平在出社會後離鄉背井前往台北打拼與努力，如今，成為上市櫃公司的Top Sales，他以個人故事勉勵學生：「適合的，有時候比想要的更重要。」，黃平鼓勵金門高中的學子，從高中開始勇於自我探索，提前預備自己的心態與能力，將離島學生擁有的資源與福利轉化為個人的優勢與祝福。

Photo Credit：鄉育教育基金會 金門高中許自佑校長與李世福主任致贈講師與基金會感謝狀

鄉育教育基金會致力培育地方高中與弱勢家庭的學子，發展屬於自己的學習歷程與素養，造就台灣未來新世代人才，本次講座與金門高中進行公益合作，為金門學子提供多元的學習資源與來自畢業校友的返鄉視野，日後基金會也計畫與金門高中展開不同面向之合作，期望協助金門學子在高中時期，便能開始思考未來、發展個人學習目標，並逐步定向累積未來職能，成為台灣新世代的優質人才。

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