開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/28,
中東

馬斯克訪問以色列：認同「必須摧毀哈瑪斯」，與以色列達成「星鏈協議」

馬斯克訪問以色列：認同「必須摧毀哈瑪斯」，與以色列達成「星鏈協議」
以色列總統赫佐格（右）與馬斯克（左）27日舉行閉門會談｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬斯克27日會見以色列總理納坦雅胡，馬斯克贊同以色列必須摧毀哈瑪斯，表示「那些意圖謀殺的人必須被消滅。」以色列總統也要求馬斯克採取行動，對抗X上反猶太主義言論。不到2週前，馬斯克才因為宣傳反猶太主義言論遭致白宮譴責，許多企業與組織也因為X上的仇恨與反猶太主義言論激增，而暫停投放廣告。

馬斯克（Elon Musk）週一（27日）訪問以色列，會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）。馬斯克向納坦雅胡表示，他支持以色列對哈瑪斯作戰，而赫佐格則敦促馬斯克打擊X上的反猶太言論。馬斯克也與以色列通訊部達成星鏈協議，只要以色列批准，加薩走廊得便能使用星鏈通訊服務。

近來，馬斯克才因贊同反猶太言論而遭到廣泛批評，許多企業也因X反猶太與仇恨言論氾濫，紛紛停止投放廣告。馬斯克此趟訪問行程結束後，是否會進一步採取新政策，管制X上的不實資訊以及歧視性貼文。

馬斯克會見以色列總理與總統

馬斯克27日與納坦雅胡共同造訪卡法阿扎（Kfar Aza），該地是哈瑪斯10月7日發動地面攻擊的首個襲擊目標。馬斯克身穿防護背心，拍攝卡法阿扎現場照片，他離開後表示，「大屠殺的場景令人震驚。」

而後馬斯克與納坦雅胡進行線上直播會談，他們廣泛談論以色列與哈瑪斯的衝突，以及世界各地抗議行動等，但未提及X平台充斥著反猶太主義的問題。馬斯克贊同以色列摧毀哈瑪斯，他表示，「那些意圖謀殺的人必須被消滅。」他說，哈瑪斯訓練人們成為殺人犯，因此必須停止這樣的宣傳。

馬斯克指出，「如果能讓加薩變得繁榮，我認為未來會很美好。」納坦雅胡回應，「我認為你今天來到這裡，就充分說明你努力確保一個美好未來的承諾。」

GettyImages-1805865774
Photo Credit: GettyImages
納坦雅胡（中）與馬斯克（左）一同造訪卡法阿扎（Kfar Aza）

馬斯克還與以色列總統赫佐格進行閉門會談，赫佐格稱馬斯克可以在打擊反猶太主義方面「發揮巨大作用」。

赫佐格告訴馬斯克，「不幸的是，我們被反猶太主義淹沒，這是對猶太人的仇恨。」他表示，「我們需共同對抗，因為你所領導的平台充斥許多的仇恨猶太人與反猶太主義言論。」

馬斯克與以色列達成星鏈協議

針對馬斯克先前提議，要在加薩部署星鏈（Starlink）提供國際公認的援助組織使用，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）27日於X宣布，以色列與馬斯克已達成原則性協議，在以色列監管之下允許使用星鏈通訊服務。

卡爾希寫道，「由於這項重要協議，星鏈衛星裝置只能在以色列通訊部批准的情況下於以色列境內運作，包括加薩走廊。」

這項協議標誌著以色列的重大轉變，卡爾希曾反對開放加薩地區使用星鏈，因為他擔心哈瑪斯將利用星鏈進行「恐怖活動」。

馬斯克反猶太言論炎上，企業停止在X投放廣告

不到2週前，馬斯克才因為宣傳反猶太主義言論遭致白宮譴責，許多企業與組織也因為X上的仇恨與反猶太主義言論激增，而暫停投放廣告。

馬斯克15日在X上贊同一則反猶太主義陰謀論貼文，該貼文指宣稱猶太社群煽動對白人的仇恨，指控猶太人透過支持非白人移民來破壞西方文明，而馬斯克在該貼文底下留言，「你說的是事實。」對此白宮批評，馬斯克「可惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨。」

受到X充斥反猶太主義言論影響，數十個品牌停止向X購買廣告，包括IBM、Apple、迪士尼、FOX體育以及歐盟委員會等。IBM表示，「我們對仇恨和歧視言論採取零容忍態度，因此立即暫停X上所有廣告。」

針對多家企業與組織暫停投放廣告，X公司提告非營利組織「媒體事務」（Media Matters），理由是媒體事務宣稱X反猶太主義言論氾濫，從而趕走了廣告商。馬斯克今年9月也威脅要提告反誹謗聯盟（Anti-Defamation League），因該組織發布報告指出，自以色列與哈瑪斯交戰以來，X上的反猶太主義貼文急遽增加。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。