馬斯克訪問以色列：認同「必須摧毀哈瑪斯」，與以色列達成「星鏈協議」

馬斯克（Elon Musk）週一（27日）訪問以色列，會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）。馬斯克向納坦雅胡表示，他支持以色列對哈瑪斯作戰，而赫佐格則敦促馬斯克打擊X上的反猶太言論。馬斯克也與以色列通訊部達成星鏈協議，只要以色列批准，加薩走廊得便能使用星鏈通訊服務。

近來，馬斯克才因贊同反猶太言論而遭到廣泛批評，許多企業也因X反猶太與仇恨言論氾濫，紛紛停止投放廣告。馬斯克此趟訪問行程結束後，是否會進一步採取新政策，管制X上的不實資訊以及歧視性貼文。

馬斯克會見以色列總理與總統

馬斯克27日與納坦雅胡共同造訪卡法阿扎（Kfar Aza），該地是哈瑪斯10月7日發動地面攻擊的首個襲擊目標。馬斯克身穿防護背心，拍攝卡法阿扎現場照片，他離開後表示，「大屠殺的場景令人震驚。」

而後馬斯克與納坦雅胡進行線上直播會談，他們廣泛談論以色列與哈瑪斯的衝突，以及世界各地抗議行動等，但未提及X平台充斥著反猶太主義的問題。馬斯克贊同以色列摧毀哈瑪斯，他表示，「那些意圖謀殺的人必須被消滅。」他說，哈瑪斯訓練人們成為殺人犯，因此必須停止這樣的宣傳。

馬斯克指出，「如果能讓加薩變得繁榮，我認為未來會很美好。」納坦雅胡回應，「我認為你今天來到這裡，就充分說明你努力確保一個美好未來的承諾。」

Photo Credit: GettyImages 納坦雅胡（中）與馬斯克（左）一同造訪卡法阿扎（Kfar Aza）

馬斯克還與以色列總統赫佐格進行閉門會談，赫佐格稱馬斯克可以在打擊反猶太主義方面「發揮巨大作用」。

赫佐格告訴馬斯克，「不幸的是，我們被反猶太主義淹沒，這是對猶太人的仇恨。」他表示，「我們需共同對抗，因為你所領導的平台充斥許多的仇恨猶太人與反猶太主義言論。」

馬斯克與以色列達成星鏈協議

針對馬斯克先前提議，要在加薩部署星鏈（Starlink）提供國際公認的援助組織使用，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）27日於X宣布，以色列與馬斯克已達成原則性協議，在以色列監管之下允許使用星鏈通訊服務。

卡爾希寫道，「由於這項重要協議，星鏈衛星裝置只能在以色列通訊部批准的情況下於以色列境內運作，包括加薩走廊。」

這項協議標誌著以色列的重大轉變，卡爾希曾反對開放加薩地區使用星鏈，因為他擔心哈瑪斯將利用星鏈進行「恐怖活動」。

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.



As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of… — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023

馬斯克反猶太言論炎上，企業停止在X投放廣告

不到2週前，馬斯克才因為宣傳反猶太主義言論遭致白宮譴責，許多企業與組織也因為X上的仇恨與反猶太主義言論激增，而暫停投放廣告。

馬斯克15日在X上贊同一則反猶太主義陰謀論貼文，該貼文指宣稱猶太社群煽動對白人的仇恨，指控猶太人透過支持非白人移民來破壞西方文明，而馬斯克在該貼文底下留言，「你說的是事實。」對此白宮批評，馬斯克「可惡地宣揚反猶太主義和種族主義仇恨。」

受到X充斥反猶太主義言論影響，數十個品牌停止向X購買廣告，包括IBM、Apple、迪士尼、FOX體育以及歐盟委員會等。IBM表示，「我們對仇恨和歧視言論採取零容忍態度，因此立即暫停X上所有廣告。」

針對多家企業與組織暫停投放廣告，X公司提告非營利組織「媒體事務」（Media Matters），理由是媒體事務宣稱X反猶太主義言論氾濫，從而趕走了廣告商。馬斯克今年9月也威脅要提告反誹謗聯盟（Anti-Defamation League），因該組織發布報告指出，自以色列與哈瑪斯交戰以來，X上的反猶太主義貼文急遽增加。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君