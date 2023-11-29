若賴清德當選，台海未來四年將處於一個「風高浪急」狀態

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

原本有望成行的藍白合戲劇性破局，國民黨和民眾黨總統候選人各自參選，明（2024）年的台灣選舉又回到原來的藍綠白三黨競逐局面，雖然郭台銘退選有利國民黨，但普遍認為，這種競選格局，最有利民進黨候選人賴清德，甚至誇張一點說，賴躺著都能贏。

我前不久撰文預判，2030年左右是台灣最危險時期，因為綜合考慮習近平的年齡和政治安全、完成經濟雙循環佈局、打破美國技術封鎖、進行更充分的軍事準備，以及收回台灣後的初期治理需要等因素，習大概率會在2030年左右著手統一台灣。

但這個預判，是建立在台灣不主動刺激中共或有其他意外事件的前提下。如果藍白合成，不管柯侯配還是侯柯配，可以預期未來四年雖然兩岸關係不見得比現在有太大改善，但在統獨問題上可能也不會有驚險動作。

而賴清德若當選台灣總統，鑑於中共對他完全失去信任，即便他在統獨問題上採取和蔡英文同樣的立場，中共對他的兩岸政策，也會用放大鏡來解讀，兩岸誤判的可能性及由此導致的意外事件的概率會增加，未來四年，將處於一個風高浪急狀態，不排除會最後攤牌。

賴已被中共定義為「務實台獨工作者」，蓋因他曾說過這句話，儘管後來他對此話的含義有過解釋，但中共對他的疑慮非但未減少，反進一步強化。最近一段時間，國台辦發言人凡涉賴的言論，對他極盡諷刺挖苦之能事，沒有好臉色。

而中共對蔡英文，雖然批評起來也不客氣，可至少沒有對她進行人格攻擊。現在加上蕭美琴做賴的競選副手，被中共稱作「雙獨組合」，蕭的反中色彩鮮明，被中共列入制裁名單，終身追責。

幾天前，賴攜蕭登記參選對外放話，不走一中老路，接受美國《時代雜誌》專訪又進一步表示，堅持維護主權、不認同統一幻想。在中共看來，這都是刺激性言論，是賴有意「挑釁」中共、向其基本盤呼喚的表現。當年陳水扁和蔡英文登記參選，相對克制，不像賴這樣鮮明表達台獨立場。

賴還將主張「全民防衛」的「黑熊學院」院長、台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋，列入不分區立委安全名單第二名，更被中共官媒視作「以武拒統」兩岸政策主張的延伸，將埋下衝突地雷。可以說，選戰尚未開打，賴由於這些舉措，已經引起中共激烈反應，拉高聲貝批判。

國台辦發言人就明確警告，「台獨」意味著戰爭。一旦賴當選正式執政，其一舉一動都會被中共高度檢視，上升到統獨對待，這是雙方缺乏基本互信帶來的後果。

中共的紅線

習近平在和拜登（Joe Biden）會談中，對台灣問題所作的最新表態，是紅線中的紅線，核心利益中的核心，這將成中共對台政策的基本立場，用前駐美大使崔天凱接受媒體採訪的話講，台灣問題是一個「對於中國人而言生死攸關的問題」，「沒有退讓餘地」。

崔的大白話道出了官方心聲，失去台灣，中共是否會垮台可以討論，但習近平肯定是要下台的，如果台灣在他手上丟失的話。換言之，無論對習還是對黨，失去台灣都是不可承受之重，關乎政治生命、歷史榮譽以及黨的統治，確實「生死攸關」。

儘管如此，習不會冒失地用武力收回台灣，他會靜觀時局變化，可這不表示他不敢使用武力解決台灣問題。

台灣對中共的一個最大誤判，就是認為有美軍馳援，即便台灣公開宣佈獨立，解放軍晾也不敢對台發動作戰，中共現在的武統叫囂，不過是嚇唬台灣民眾罷了。不僅很多台灣民眾將解放軍看成紙老虎，在中共內部甚至在黨內，持此認知的人也不在少數。

然而，北京當局如果評判和平統一的機會在台灣不復存在後，是會採取包括武力在內的非和平手段收復台灣的。最近，上海台辦副主任陽禮華的一席話透露了這點。他在接待香港參訪團時表示，賴清德上台可能對「加快統一」更有利，「我們要統一找不到機會，你搞『台獨』，統一就有機會。」

陽的觀點在中共內部有相當市場。對台灣這次大選，中共民眾乃至一些專家學者表示，如果要他們投票，會投給賴德清，理由很簡單，國民黨上台執政，中共要顧忌這顧忌那，放不開手腳；賴清德上台，中共直接用武力解決，省事得多。

在他們看來，賴做總統，為了實現其台獨建國夢，是不會浪費這個執政機會，用手中的總統權力和執政資源，去推動台獨落地的。在台灣內部特別是藍營，也有專家學者如此看待賴當選後的兩岸路線。

賴清德將走什麼樣的兩岸路線？

不過我認為，賴若當選總統，不太可能通過公投、修法或者其他方式宣佈法理台獨，讓中華民國變成台灣國。這和他做副總統時說一些過頭話還不一樣，後者雖然也是公職，但副總統在台灣並不負有行政大權及其責任，且象徵性也不夠。

總統掌管國安外交，2300多萬民眾的福祉和命運託付給總統。賴會體認到這其中的責任之大，不可任性，不敢造次。因為決策稍有不慎，會引來戰火，即便台灣最後能獲勝，代價也是非常慘重的，賴對此應該有基本認知。

一個明智的決策者，是不能僅僅按個人的好惡和理念，以及有利於執政黨甚或只是決策者的小集團去行事的，一定會周全考慮，盡可能照顧社會多數人的利益和意願。現在，既然中共官員已公開表達台獨是武統的機會，賴怎麼會把這個機會送給中共？