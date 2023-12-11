《反脆弱》到底講錯／誤導了什麼？希臘三哲可以輕易破解塔雷伯的論點
我們想讓你知道的是
作者在本書中以一連串排山倒海的反脆弱案例來強化他的論述，看似合理，但是我們真的可以讓反脆弱從強固／堅韌中脫穎而出，成為獨立的觀念嗎？如果不行的話，這本書就土崩瓦解了，所以作者拚命的推銷反脆弱，深怕讀者回到熟悉已久的強固／堅韌。
與我無緣的企管／財經類暢銷書
自從我出社會一段時間之後，就一直很怕讀企管／財經相關的暢銷書，這些書以金句連連、自信滿滿、充滿睿智的先知口吻告訴你，應該要如何修正自己的缺點、強化自己的優點，以成為優秀的上班族、投資者、經理人、甚至創業者為人生終極目的，人生就是不停的前進向上、奮發圖強。
在狀況好的時候讀這些東西無妨，就是有點無聊但無害的心靈雞湯；但是在自己狀況差的時候，負面情緒就會隨著這些試圖激勵人心的金句節節高漲，最後只能把這些不知道從哪裡冒出來的企管財經先知們的著作丟進垃圾桶，才能重拾生活的平衝。
因為對這類型的書沒轍，所以在方格子寫作以來，從來沒有介紹過這類型的著作。可是近年來《黑天鵝效應》和《反脆弱》實在太紅了（兩本書的作者都是紐約大學的塔雷伯教授），讀完網路上的一致好評後，讓我有點好奇，於是就抱著忐忑不安的心情買了《反脆弱》來讀，反正我最近的狀況不差，應該不致於因此墜入黑暗面。
嗯，讀完前言就讓我好想黜臭（台語，意思是揭人家的瘡疤、短處），但是念在本書的好評如潮，如果沒有完整的分析，恐怕無法說服被這本書迷惑的讀者。我決定好好的讀完這本書，接著再來徹底評論這本看起來很有學問、實際上問題重重的暢銷書。以下用幾個重點來分析：《反脆弱》到底講錯／誤導了什麼？
反脆弱與強固／堅韌真的有差別嗎？
脆弱與它的反義詞強固／堅韌的概念，從遠古時代就已經存在，以武器為例，因為木頭或石頭做的武器太脆弱，為了有效的攻擊敵人，自然就進化到以青銅器、鐵器做武器。而我們人類的進化史，絕大部分都是朝著強固／堅韌的方向前進（除了故意降低品質、以加快淘汰速度的消費性電子產品除外）。強固與堅韌本來就是人類長年以來的好朋友，但是為了寫書，作者發明了「反脆弱」，特別強調反脆弱與強固／堅韌的不同，定義如下：
強固或堅韌的既不會受到波動和混亂的傷害，也不會得到幫助，而反脆弱會受益於它們。
作者在本書中以一連串排山倒海的反脆弱案例來強化他的論述，看似合理，但是我們真的可以讓反脆弱從強固／堅韌中脫穎而出，成為獨立的觀念嗎？如果不行的話，這本書就土崩瓦解了，所以作者拚命的推銷反脆弱，深怕讀者回到熟悉已久的強固／堅韌。但是仔細回想作者對反脆弱與強固／堅韌所下的定義，一個大大的問號就產生了，推論如下：
強固或堅韌承受波動和混亂的傷害之後，要如何不會從中得到任何益處？以戰爭為例，順利抵抗敵國入侵的國家，一定要跟對方剛好打成平手，沒輸沒贏，才能符合作者對於強固或堅韌的定義，這個其實機會不高吧？通常會小勝或大勝，才能稱這個國家是強固或堅韌的吧？擴大到現實生活的經驗，我們也很難找到這種「與挑戰剛好打成平手」的強固或堅韌，既然能克服挑戰，一定代表收穫大於損失。以網站為例，如果一個網站每次受攻擊後不會補強，每次都要付出同樣的代價才能恢復正常，還可以稱它是強固的網站嗎？
根據以上的推論，我們可以得知：除了極少數「打成平手」的例外狀況，基本上強固、堅韌與反脆弱指的是同一件事。就算作者試著推出尼采、羅馬斯多噶學派等哲學家來為反脆弱背書，事實上這些學派也同樣適合於解釋強固與堅韌。
基本上會讓我懷疑作者對於反脆弱的定義有問題的原因，來自於本書前言的三元組表格中，把兼具尼采提到的太陽神精神與酒神精神歸給反脆弱，而把酒神精神歸給強固！這樣不知所云的歸類，讓我起了戒心，所以才會回頭去找出反脆弱定義的漏洞。
另外，作者點名的幾個脆弱推手，其實就是在執行主流經濟政策的幾個重要角色，基本上是在追求社會的穩定與平等。你可以討厭主流的經濟政策，但是天真的導向「回歸自由市場經濟」這麼單純的解法，恐怕太過於簡化問題了，連我這個經濟學的門外漢都知道，完全回歸自由市場經濟是不可能達到的夢想，作者卻過份簡化的把「不肯放手」的官員通通打成脆弱推手，我認為這樣的貼標籤太過於自以為是了。
適度的擁抱波動與混亂才能存活，是歷史學的常識，不是反脆弱的專利
擁抱波動與混亂是相當重要的心態，但是不可以說只有反脆弱能擁抱他們，事實上少了波動與混亂，會讓一個國家的國力急速衰退。我之前介紹歷史學家歐陽泰的名著《火藥時代：為何中國衰弱而西方崛起？決定中西歷史的一千年》，裡面提到他老師傑弗瑞．帕克所提出的「挑戰與回應的動力」：在歷史上，拿破崙認為任何國家在受到軍事行動挑戰時，肯定會以革新來回應。
也就是說，如果缺少挑戰，就不會有革新，因此就可以解釋為什麼中國清朝末年會如此落後，因為在清朝超過百年未曾受到強力挑戰的承平時期，同時期的歐洲各國卻因為激烈的大亂鬥所造成的波動與混亂，而被迫不停的革新，兩者的國力差距在百年後就成了天壤之別。
把某個學科的知識，化成另一個學科的創見，這是學術界常見的手段，也不能說有什麼不對。但是把擁抱波動與混亂全部歸功給問題重重的反脆弱，這已經到了張冠李戴的程度，還是要回歸歷史學上的解釋才能正本清源。
社會與個人的「反脆弱」往往是互相衝突的，作者卻無視這個難解的矛盾
要說起經濟上最反脆弱的國家，如果把美國排第二，應該就沒有國家可以排第一了。美國的科技創新，可以說直接帶動了世界經濟的脈動，而大量新創公司此起彼落、互相競爭的環境，目前也只有美國能提供，其他國家無論是規模或是創新幅度，都很難超越美國的腳步。所以，在《反脆弱》這本書上提到的反脆弱特質，都可以在美國這個經濟體內找到範例。
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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