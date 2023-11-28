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TNL+ 2023/11/28,
文學

《我們都是被星光哄騙的孩子》：街頭巷尾的行為藝術，擺攤詩歌連結陌生的途人

《我們都是被星光哄騙的孩子》：街頭巷尾的行為藝術，擺攤詩歌連結陌生的途人
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我們很常在香港看見各式各樣的文藝活動，但大多要預先報名，對議題有一定理解，門檻不低。但詩人舉辦的「你出題我寫詩」，是在不同地方以「擺攤」形式，讓素未謀面的人可以在路過時任意參加。同時，她希望藉由這種形式，可以讓「沒有詩意的城市」，更加貼近藝術。另外，詩人強調了「自己」、「參加者」和「世界」的連結。吳敏鈴或許未必自覺，但其活動及理念，已和「行為藝術」（Performance Art）的精神互相呼應。

有時我羡慕百葉窗，明暗分明
快樂一行，悲傷另一行
太陽露面時
喜悅在我的手心
照亮生命線

——〈光的軌跡〉

香港詩人吳敏鈴在2023年9月出版首本詩集《我們都是被星光哄騙的孩子》，該書共分五輯，按時間、內容分類，充分呈現了她書寫九年的詩歌軌跡。我翻閱詩集時，想起西西曾自道詩觀，希望寫一些大家都看得懂的作品。這種自我抒情、易於理解的特質，恰恰是吳敏鈴的詩歌共相。

按此，《我們都是被星光哄騙的孩子》就不能脫離詩人的生命閱讀了。尤其值得關注，是詩集的第五輯「你有各種詩意的配置」，收錄了吳敏鈴在街頭巷尾擺攤，舉辦「你出題我寫詩」的詩作，讓陌生途人參加在她的詩歌創作：

2023年於我而言是一個突破，從1月開始，我不定期的在街頭、書店和咖啡店等地方擺攤為 途人寫詩。這是我第一次把詩歌與素未謀面的讀者分享，有時會在想我一直在寫，一直在寫，不就是為了還未遇到我的讀者嗎？在這個被認為沒有詩意的城市，偶遇分享一首詩，實在非常難得和令人感動。在為他人寫詩之後，我似乎更了解自己和這個世界的關係。給我出題的人，他們也必定在思考著自己與世界如何產生連結吧。在輯五〈你有各種詩意的配置〉中的詩，都是別人出的題目，我為他們書寫而成的詩。每一次相遇都是一個期待，它决定了一首詩的誕生。

我們很常在香港看見各式各樣的文藝活動，但大多要預先報名，對議題有一定理解，門檻不低。但詩人舉辦的「你出題我寫詩」，是在不同地方以「擺攤」形式，讓素未謀面的人可以在路過時任意參加。同時，她希望藉由這種形式，可以讓「沒有詩意的城市」，更加貼近藝術。另外，詩人強調了「自己」、「參加者」和「世界」的連結。

吳敏鈴或許未必自覺，但其活動及理念，已和「行為藝術」（Performance Art）的精神互相呼應。藝術家在特定的時空，親身邀請觀眾參與，其獨一無二的互動本身已經屬於創作。這往往強調打破藝術高高在上的「神聖」，讓所謂的「高雅」回到日常生活，消解了藝術家與大眾的距離。

如今常見的詩歌創作，乃由詩人的心境、際遇出發，讀者往往是作品抵達的最後一層，創作、觀賞都是單向行車。而「你出題我寫詩」則開拓了香港詩歌創作的另一可能，加強了作者和讀者的互動參與，也可說是隱然批判了「沒有詩意的城市」，企圖以活動重構藝術的其他面貌。

學者RoseLee Goldberg即言：「行為藝術一直是一種直接對大眾進行呼籲的方式，通過使觀眾震驚，從而重新審視他們原有的藝術觀及其與文化之間的聯繫。」「你出題我寫詩」的即興和現場性，正讓普遍不知詩歌為何物的香港人，經由參與行為藝術的創作，重新審視自己、詩歌和世界的關係。

停留

與一切脆弱之事物相關的話題：進入和離開
若果每次的停留時間如此鮮明之
如一餐用夠九十分鐘
對於你，一個旅人
我要預留幾多時間
倒數臨別
以及心的空間去善後
你不再停留的時間

2023.01.21

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Photo Credit: GettyImages

這些即興、限時書寫的詩歌，未必有很高的完成度，但經由上述創作背景，我們在閱讀第五輯「你有各種詩意的配置」時，會有更多想像，及更為深刻的感受。

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